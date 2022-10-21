Почти сотня российских ракет попала по Одессе и области

С 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжения россии в Украину, по Одесской области нанесли удары 97 ракет.

Об этом стало известно на брифинге руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко.

Прокурор рассказал, что с 24 февраля задокументирован 61 обстрел объектов гражданской и энергетической инфраструктуры города Одессы и области. Совершено 47 обстрелов ракетным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Только прилетов было 97. Это без учета сбитых нашими зенитчиками ракет.

Также зафиксированы два случая авиационной бомбардировки тактической авиацией. А сейчас враг перешел на обстрел нашего региона беспилотниками. Зафиксированы пять таких случаев.

Также Сергей Костенко сообщил, что погибло 32 гражданских лица, в том числе двое детей. Ранения получили 90 гражданских, среди них — 13 детей.

Сейчас ведомство расследует 74 уголовных дела по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Украина выяснила, кто из российских командиров дал приказ стрелять по ЖК «Тирас» в Одессе