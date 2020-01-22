Почему в Одессе среди бела дня горели фонари?

22 января в среду горожане, оказавшиеся в центре днем, наверняка, удивились тому, что там увидели.

На улицах Екатерининской, Дерибасовской и в Горсаду горели уличные фонари.

Как выяснилось, это не сбой. Просто сотрудники “Горсвета” решили проверить, как работает система уличного освещения.

Об этом со ссылкой на гордепартамент хозяйства сообщает УСИ.

Они искали поломки, после чего устраняли их, а также меняли плафоны и лампочки.

По этой причине свет на улицах города горел по всему Приморскому району.

К слову, проверку уличного освещения осуществили в рамках санитарных дней, о которых мы писали ранее.

Фото: УСИ

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