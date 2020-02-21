Почему в Европарламенте против раздела Болградского района Одесской области?

Депутат Европейского парламента Андрей Ковачев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не задействовать в реформе децентрализации Болградский район.

По мнению руководителя делегации Болгарии в ЕП, административно-территориальный раздел может привести к ассимиляции болгарской диаспоры в Украине.

Так, он отметил, что в Болградском районе компактно проживает большая часть представителей пятой по численности этнической группы в стране. А если район поделят, населенные пункты, где преобладают болгары, попадут в громады с другим национальным составом.

Это может привести к тому, что у бессарабских болгар будет меньше возможностей отстаивать свои права и свободы. А защита прав национального меньшинства в органах местного самоуправления может свестись к минимуму, считает Андрей Ковачев.

Депутат Европараламента призывает сохранить Болградский район в существующих границах, то есть создать единую громаду с центром в Болграде. Это, на его взгляд, поможет обеспечить равный доступ к правам и свободам всех жителей района.

Фото: kutoglyady.com.ua

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