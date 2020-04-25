Почему трясло Одесскую область в ночь на 25 апреля?

Ночью в эту субботу жители Одессы и области могли ощутить несколько подземных толчков.

Примерно в час ночи произошло землетрясение в Румынии.

Его отголоски почувствовали в нашем регионе.

По данным Румынского Института физики Земли, эпицентром стал горный хребет Вранча. Землетрясение там началось на глубине около 22 км.

Сейсмологи зарегистрировали три активных точки, где магнитуда подземных толчков достигла 4,72, 4,9 и 5,3 баллов. Этой мощности не хватило, чтобы возникли какие-либо разрушения.

Самой сейсмически активной в Румынии стала местность в 67 км от города Галац.

У нас больше всего ощутили колебания земной коры в южных районах региона, в частности, в Буджаке, передает dumskaya.net.

В Одессе более ощутимыми толчки оказались для жильцов высотных домов.

Фото из открытых источников

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