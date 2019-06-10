Почему сломались одесские фонтаны?

Вот не хочется повторять как мантру, что у нас очередной «не фонтан». А, увы, приходится.

Есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая: фонтан в Горсаду и памятник-фонтан «Петя и Гаврик», как удалось убедиться, сейчас работают, как говорится, в штатном режиме, то есть, несут людям прохладу и удовольствие.

Плохая новость: нет никакой гарантии, что пока я пишу эти строки, эти либо другие одесские фонтаны снова не подверглись нападению.

Вот интересно получается. Одесситы все сетовали-жаловались на тему: «когда же, наконец, отремонтируют памятник «Петя и Гаврик». Их, к счастью, установили в возрожденном виде. Одесские пацаны, увековеченные в памятнике, зажурчали, но не прошло и нескольких дней, как две форсунки фонтана были уже сломаны.

Нам удалось тогда зафиксировать, как это выглядит: лежат себе ценные новехонькие детали фонтана в воде, рядом с ними — «улеглась» и сломанная подсветка. И вот ну очень «понравилось» мне бурное обсуждение по этому поводу на страницах Фейсбук на тему «у кого рука поднялась». Одни утверждали, что «одесситы такого никогда не сделают, они свой город любят», другие выражали по этому поводу больши-и-и-и-ие сомнения.

Кстати, в связи с тем, что наши сограждане поломали только две форсунки, фонтан все-таки продолжал работать. И вот еще что: сломаны эти форсунки были детьми, которые решили искупаться в фонтане, о чем и сообщил департамент городского хозяйства. Ну вот сколько же можно сообщать, что фонтаны у нас — не для купания? Это небезопасно: вода в них обрабатывается специальными реагентами для предотвращения цветения.

Через несколько дней — другая новость: как сообщил тот же департамент городского хозяйства, «в фонтане, расположенном в Городском саду, были свернуты форсунки. Фонтан пострадал от неизвестных лиц, отдыхавших возле него».

Да, фонтан в Горсаду сейчас снова трудится в полную силу, возле него опять фотографируются, им наслаждаются. Отмечаю при этом: не только дети пытаются залезть в него, проявляют такое же «рвение» и взрослые. У памятника-фонтана «Петя и Гаврик» тоже постоянно происходит нечто подобное.

Потому-то и тревожно как-то: получается, постоянно есть опасение, что, к примеру, на том же Фейсбуке вот-вот появится очередной гневный пост на тему «в Одессе тот или иной фонтан не работает, ай-ай-ай, как же нехорошо».

А прекратит он работать по той причине, что кому-то в очередной раз захочется лично удостовериться, «как же там все устроено», что и может закончиться очередной поломанной форсункой или другой штуковиной, обеспечивающей нам прохладу и эстетическую радость. И снова запестрит новостная лента об «очередном акте вандализма», и станут сограждане спорить на тему, кто виноват и что с этим делать. Ну, то есть, вы поняли, конечно: у нас с вами случится очередной «не фонтан».