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Новости Одессы и Одесской области

Обновленный фонтан «Петя и Гаврик» перестал работать сразу после запуска

  • петя и гаврик
  • петя и гаврик
  • петя и гаврик
  • петя и гаврик
  • петя и гаврик

В поломке фонтана директор коммунального предприятия «Сервисный центр» обвинил вандалов.

Долгожданный запуск скульптурной композиции “Петя и Гаврик” произошел первого июня, к Международному дню защиты детей. Но поработал фонтан лишь пару дней.

«К сожалению, вандалы как были, так и остались. Сегодня утром мне доложили, что две форсунки сломаны. Но наши сотрудники уже работают над восстановлением», — прокомментировал поломку директор коммунального предприятия «Сервисный центр» Александр Носовский.

Напомним, что специалисты практически заново выстроили постамент и обновили техническое оснащение фонтана-памятника. Было установлено 7 новых фонтанных насадок, 10 форсунок, 2 прибора очистки верхнего слоя воды фонтана, подсветка.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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