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Новости Одессы и Одесской области

Поблизу залізниці «Одеса-Східна» знайшли тіло людини: особу встановлюють

Поблизу залізниці «Одеса-Східна» знайшли тіло людини: особу встановлюють

Працівник залізничної станції повідомив поліції, що знайшов обвуглене людське тіло.

Про це повідомляє Лиманський відділ поліції в Одеській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Наразі вживаються заходи по встановленню особи загиблої людини, її статі  та обставин смерті.

Поліція встановлює обставини смерті.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Фото: kalynivka.city

 

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