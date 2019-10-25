Поблизу залізниці «Одеса-Східна» знайшли тіло людини: особу встановлюють

Про це повідомляє Лиманський відділ поліції в Одеській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Наразі вживаються заходи по встановленню особи загиблої людини, її статі та обставин смерті.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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