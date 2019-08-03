Поблизу Одеси озброєний чоловік вкрав гроші з відділення пошти

Чоловік погрожував зброєю працівниці закладу.

Про це повідомила користувачка Facebook Наталія Фролова на особистій сторінці.

Близько 15:00 жінка написала:

“SOS!!!! Щойно на відділення Нової Пошти #2 селище Наті, був здійснений розбійний напад!!!! Будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, повідомте у поліцію 102”

Також до допису пані Наталія додала кадри з відеонагляду. На записі видно, як зловмисник, у коротких шортах та чорній куртці, заходить до відділення пошти та погрожує зброєю працівниці закладу. Жінка була вимушена віддати виручку з касового апарату чоловіку, натомість той швидко взяв гроші та вибіг з приміщення.

!!!!!SOS!!!! Только что на отделение Новой Почты #2 пос.НАТИ, было совершенно разбойное нападение!!!! Любую информацию, которая может помочь следствию, сообщите в полицию 102 Опубліковано натал'єю фроловою Пʼятниця, 2 серпня 2019 р.

Фото: Facebook