Поблизу “Молодої гвардії” автівка зіштовхнулася з трамваєм: рух транспорту у Суворовському районі ускладнений

Сьогодні ввечері на перехресті зіткнулися трамвай 7-го маршруту і автомобіль Volkswagen. Інформації про постраждалих поки немає.
Про це повідомляє УСІ.
На перехресті на поблизу “Молодої гвардії” трапилася ДТП. Рух транспорту у напрямку селища Котовського завмер.
– Трамваї стали, – повідомив свідок події Олександр Попеску.
У той же час, як можна бачити, автотранспорт проїжджає без особливих проблем.
Фото: УСІ
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