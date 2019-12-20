Поблизу “Молодої гвардії” автівка зіштовхнулася з трамваєм: рух транспорту у Суворовському районі ускладнений

Сьогодні ввечері на перехресті зіткнулися трамвай 7-го маршруту і автомобіль Volkswagen. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє УСІ.

На перехресті на поблизу “Молодої гвардії” трапилася ДТП. Рух транспорту у напрямку селища Котовського завмер.

– Трамваї стали, – повідомив свідок події Олександр Попеску.

У той же час, як можна бачити, автотранспорт проїжджає без особливих проблем.

Фото: УСІ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!