fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Побив молотком та обікрав: в Одесі затримали зловмисника, який напав на літню жінку

Побив молотком та обікрав: в Одесі затримали зловмисника, який напав на літню жінку

Поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на літню одеситку.

Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одеській області.

Зловмисник проник до приватного будинку 70-річної жінки, побив її молотком та заволодів мобільним телефоном й трьома тисячами гривень.

Прийшовши до тями, жінка зателефонувала до поліції. На місце негайно виїхала слідчо-оперативно група Суворовського відділу поліції. За лічені години правоохоронці оперативно знайшли викрадений у пенсіонерки мобільний телефон, який зловмисник встиг перепродати, а згодом встановили та затримали і самого 39-річного підозрюваного.

Зі слів жінки, вона застала правопорушника в одній з кімнат будинку, коли той нишпорив у її речах. На вимогу господині покинути оселю чоловік мовчки пішов, а за півгодини повернувся з молотком у руках. Побачивши непроханого гостя на своєму подвір’ї, пенсіонерка зайшла у будинок, але зачинитися на замок не встигла. Зловмисник почав вимагати гроші, а почувши відмову, наніс старенькій декілька ударів молотком, забрав телефон та кошти і пішов геть. Вже після затримання нападника одеситка згадала, що раніше вона декілька разів наймала цього чоловіка для допомоги по господарству.

39-річному фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За розбій, поєднаний з проникненням у житло, йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: bessarabia.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить