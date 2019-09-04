Побив молотком та обікрав: в Одесі затримали зловмисника, який напав на літню жінку

Поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на літню одеситку.

Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одеській області.

Зловмисник проник до приватного будинку 70-річної жінки, побив її молотком та заволодів мобільним телефоном й трьома тисячами гривень.

Прийшовши до тями, жінка зателефонувала до поліції. На місце негайно виїхала слідчо-оперативно група Суворовського відділу поліції. За лічені години правоохоронці оперативно знайшли викрадений у пенсіонерки мобільний телефон, який зловмисник встиг перепродати, а згодом встановили та затримали і самого 39-річного підозрюваного.

Зі слів жінки, вона застала правопорушника в одній з кімнат будинку, коли той нишпорив у її речах. На вимогу господині покинути оселю чоловік мовчки пішов, а за півгодини повернувся з молотком у руках. Побачивши непроханого гостя на своєму подвір’ї, пенсіонерка зайшла у будинок, але зачинитися на замок не встигла. Зловмисник почав вимагати гроші, а почувши відмову, наніс старенькій декілька ударів молотком, забрав телефон та кошти і пішов геть. Вже після затримання нападника одеситка згадала, що раніше вона декілька разів наймала цього чоловіка для допомоги по господарству.

39-річному фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За розбій, поєднаний з проникненням у житло, йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: bessarabia.in.ua