Побиття хлопчика у школі: матір побитого хлопчика відмовилась від претензій до школи

Також жінка заявила, що більше не коментуватиме цей інцидент.

Про це йдеться у матеріалі УСІ.

– З ситуацією ми розібралися, – пише Наталя.

За її словами, всі винні в інциденті були покарані, і до адміністрації школи у неї більше немає ніяких претензій.

– Ніяких коментарів більше не буде, – додала Гінькінева.

Відеоролик, на якому видно, як вчителька б’є Марата, Наталя видалила зі своєї сторінки.

Нагадаємо, за словами матері дитини, Наталії Гінькіневой, вчителька заборонила хлопчикові виходити в туалет, а коли той не витримав і вийшов без дозволу, вивела його на вулицю і кілька разів ударила.

Фото: УСІ

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