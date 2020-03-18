Побачив випадковий перехожий: в Одесі 4-річна дівчинка на самокаті загубилася під час прогулянки у парку (відео)

Дитину, яка на самокаті переїжджала проспект Добровольського в районі вулиці Давида Ойстраха, побачив перехожий, який і зателефонував до поліції.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські, до яких звернувся небайдужий чоловік, відразу ж почали пошуки рідних дівчинки. Приєдналися до них і представники ЗМІ та звичайні одесити. А за деякий час на спецлінію 102 зателефонувала мати дитини.

Вже у відділі поліції жінка розповіла, що донька втекла, коли вони удвох гуляли у парку. Увесь цей час вона намагалася самотужки знайти дитину. А коли це не вдалося, звернулася у поліцію.

З жінкою, яка раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла, працюють ювенали. За невиконання обов’язків щодо виховання дитини на неї склали протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Одеситка подякувала працівникам Суворовського відділу поліції за те, що вони «обігріли та нагодували» її донечку. А правоохоронці, у свою чергу, висловлюють щиру подяку всім, хто не пройшов повз маленьку дівчинку на вулиці, долучився до поширення інформації про неї та до пошуків її батьків.

Фото: ГУНП

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