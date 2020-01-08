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Новости Одессы и Одесской области

По Одессе разъезжает купеобразный кроссовер третьего поколения (фото)

По Одессе разъезжает купеобразный кроссовер третьего поколения (фото)

Новейшую модель BMW X6 2020 заметили недавно на улицах Одессы.

Об этом пишет topgir.com.ua.

Судя по состоянию машины на фото, он уже давненько катается по городу.

Это купеобразный кроссовер, его еще называют машиной третьего поколения.

Авто легко узнать по увеличенным решетке радиатора и колесным аркам, а также по измененному дизайну двери багажника. А в салоне, в отличие от предыдущих моделей, есть виртуальная приборка.

У него 265-сильный турбодизель, объемом 3 литра. В Украине эта версия кроссовера стоит около 1,7 млн грн.

Среди функций – четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша с подсветкой, парковочный автопилот с удаленным управлением и система полуавтономного вождения. Вместо ключа авто можно завести с помощью смартфона.

 

Фото: topgir.com.ua

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