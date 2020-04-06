По городу в Одесской области с 6 апреля перестанет ходить общественный транспорт

Речь идет об Измаиле на юге региона.
С 6 апреля там прекратит курсировать весь городской транспорт.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
Он отметил, что все автобусные маршруты, работающие в режиме маршрутного такси, будут отменены согласно постановлению Кабмина.
Запрет продлится до конца периода карантина. Предварительно – до 24 апреля.
Фото: gorod24.info
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