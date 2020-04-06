По городу в Одесской области с 6 апреля перестанет ходить общественный транспорт

В Одеському зоопарку представили пісеньку про новонароджену ламу та карантин (відео) У зв’язку з карантином відвідування Одеського зоопарку забороняється. Та у невеликому відеоролику директор, від імені новонародженої лами нагадав, що звірі у зоопарку чекають на закінчення карантину і якнайшвидше повернення дітлахів та дорослих. ПОДРОБНЕЕ

Чудо-корень по сказочной цене: стоимость килограмма имбиря в Измаиле дошла до запредельной отметки Ещё до эпидемии коронавируса, цена за килограмм имбиря колебалась от 75 до, максимум, 150 гривен. Так как «чудо-корешок» укрепляет иммунитет, имеет множество полезных свойств, а по слухам ещё и от COVID-19 спасает, то спекулянты поспешили взвинтить цены на такой продукт. Отныне корень имбиря можно найти за 600, а то и за 800 гривен. ПОДРОБНЕЕ