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Новости Одессы и Одесской области

Курортный сезон продолжается: одесские пляжи заполнены отдыхающими (фото)

Курортный сезон продолжается: одесские пляжи заполнены отдыхающими (фото)

Хотя светило солнце и небо было не сильно затянуто облаками, термометр показывал максимум +19°. Сильный ветер давал ощутить, что осень вступила в свои права. Но это не остановило любителей понежиться на пляже.

На песке расстелены подстилки, а на них полно людей: кто в куртке, а кто в купальнике. Конечно, людей стало значительно меньше – все-таки не так тепло, как раньше. Зато те, кто пришел сюда в осенние дни, могли расположиться там, где захотелось, а не где нашлось место.

Некоторые пришли, чтобы просто посидеть на песке, пусть даже тепло одевшись, а пляжники загорали в плавках или подходили к морю намочить ноги. А были и те, кто с разбега нырял с головой в прохладную воду.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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