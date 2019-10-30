Платья-стаканы и шляпки из крышечек: в Одессе состоялся необычный модный показ (фото)

Организаторы Odessa Fashion Week в этом году сделали главной тематикой мероприятия защиту экологии.

При этом главными моделями одного из показов сделали детей.

Так, для юных моделей подготовили особые экологические наряды.

Они прошлись по подиуму в платьях из надувных шариков, бумажных и пластиковых стаканчиков.

Некоторые несли авоськи с жестяными банками из-под колы и бутылки с минералкой. А один из героев сжимал в руках табличку с символической надписью: “Не волнуйтесь! Дети ваших детей все уберут”.

В ход при создании костюмов также пошли целлофановые пакеты, столовые приборы и даже резиновые перчатки.

Были совершенно фантастические наряды, состоящие из бумажных цветов.

А из пластмассовых крышечек дизайнеры соорудили оригинальные шляпы и аксессуары.

Фото: Facebook Odessa Fashion Week, Play Fashion