﻿ Планы на вечер: в одесском кинотеатре бесплатно покажут мультики - Одесская Жизнь

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Планы на вечер: в одесском кинотеатре бесплатно покажут мультики

Планы на вечер: в одесском кинотеатре бесплатно покажут мультики

Сегодня украинская анимация отмечает свое 90-летие, в честь чего в Одессе состоится бесплатный показ мультфильмов.

Сегодня вечером в Одессе бесплатно покажут пять мультфильмов, сделанных украинскими студиями. Один из них — “Халабудка” (2014) — стал призером австрийского кинофестиваля короткометражных фильмов ALPINALE.

Будут и целые мультсериалы: “Книга-мандрівка. Україна” (2018) расскажет о всемирно известных украинцах. Зрители также увидят “Мультистории” (2018) — эпизоды сериалов “Эскимоска”, “Клуб всезнаек” и других.

Мультфильм “Лежень” (2013) воссоздаст события древних времен, описанные в одноименном произведении Юрия Винничука. Этот мультик понравится тем, кто любит приключенческое кино. Для поклонников фантастических историй покажут “Девочку с рыбьим хвостом” (2013).

Показ состоится уже сегодня в кинотеатре Cinema City (Семафорный переулок, 4). Начало — в 17:00.

Фото: Vgorode.

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