Планшети Apple та колонки JBL: в Одесі викрили велику партію контрабанди з Китаю

Одеські митники виявили велику партію товарів з ознаками контрафактності.
Про це повідомляє Одеська митниця ДФС.
Продукція відомих торговельних марок переміщувалася в одному із контейнерів, який надійшов до Одеського порту з Китаю.
Під час митного огляду вантажу з’ясувалось, що серед інших високоліквідних товарів у контейнері знаходяться товари з ознаками контрафактності, а саме: планшети Apple iPad, рюкзаки Swissgear, джойстики PlayStation, акумулятори Kenwood, наушники Sony та колонки JBL загальною кількістю 3 180 одиниць.
В окремих пакунках також були виявленні стікери та етикетки, які призначались для перетворення немаркованих товарів в «брендові» з метою введення споживачів в оману.
Наразі вживаються заходи в частині захисту прав інтелектуальної власності та фіксації можливих порушень митного законодавства.
Остаточна вартість товарів буде встановлена після товарознавчої експертизи.
Фото: ДФС