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Новости Одессы и Одесской области

Планшети Apple та колонки JBL: в Одесі викрили велику партію контрабанди з Китаю

Планшети Apple та колонки JBL: в Одесі викрили велику партію контрабанди з Китаю

Одеські митники виявили велику партію товарів з ознаками контрафактності.

Про це повідомляє Одеська митниця ДФС.

Продукція відомих торговельних марок переміщувалася в одному із контейнерів, який надійшов до Одеського порту з Китаю.

Під час митного огляду вантажу з’ясувалось, що серед інших високоліквідних товарів у контейнері знаходяться товари з ознаками контрафактності, а саме: планшети Apple iPad, рюкзаки Swissgear, джойстики PlayStation, акумулятори Kenwood, наушники Sony та колонки JBL загальною кількістю 3 180 одиниць.

В окремих пакунках також були виявленні стікери та етикетки, які призначались для перетворення немаркованих товарів в «брендові» з метою введення споживачів в оману.

Наразі вживаються заходи в частині захисту прав інтелектуальної власності та фіксації можливих порушень митного законодавства.

Остаточна вартість товарів буде встановлена після товарознавчої експертизи.

Фото: ДФС

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