Плановые отключения в Одессе 13 июня: без света остались сотни одесситов

Плановые отключения в Одессе 13 июня: без света остались сотни одесситов

В четверг, 13 июня 2024 года, в связи с плановыми ремонтными работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Бульвар Французский, 54/15, 54/15а

Северный РЭС:

Работы до 18.00

  • Бадаева, 4, Винниченко, 5 — 31,
  • Праведников мира, 21, 23, 50/корп.1, 52,
  • Шполянская (Никитина), 1 — 11,
  • Салтыкова-Щедрина, 1,
  • Гордиенко, 11 — 32а,
  • Мазепы, 9,
  • Матюшенко, 3 — 22,
  • Хорошенко, 7б, 9, 11, 13 — 16, 18, 20 — 24 а,б,
  • Училищная, 2, 4, 6,
  • пл. Молодые, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (нечетные), 19, 21,
  • Дальневосточная, 39 — 60а,б,
  • Крылова, 20 — 52, 52а,
  • Котлеевская (Ломоносова), 5
  • Мациевской, 41 — 60, 60а,
  • Слободская, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36,
  • Академика Воробьева, 34 — 48а (парни),
  • Гарина, 24,
  • Грина, 26 — 41а, 41б, 2
  • Нерубайская, 29 – 42а, 33,
  • Ветрогоновая, 32 – 44,
  • пер. 2-й Полевой, 5,
  • Левадная, 11.
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