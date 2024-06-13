Плановые отключения в Одессе 13 июня: без света остались сотни одесситов

В четверг, 13 июня 2024 года, в связи с плановыми ремонтными работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Бульвар Французский, 54/15, 54/15а
Северный РЭС:
Работы до 18.00
- Бадаева, 4, Винниченко, 5 — 31,
- Праведников мира, 21, 23, 50/корп.1, 52,
- Шполянская (Никитина), 1 — 11,
- Салтыкова-Щедрина, 1,
- Гордиенко, 11 — 32а,
- Мазепы, 9,
- Матюшенко, 3 — 22,
- Хорошенко, 7б, 9, 11, 13 — 16, 18, 20 — 24 а,б,
- Училищная, 2, 4, 6,
- пл. Молодые, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (нечетные), 19, 21,
- Дальневосточная, 39 — 60а,б,
- Крылова, 20 — 52, 52а,
- Котлеевская (Ломоносова), 5
- Мациевской, 41 — 60, 60а,
- Слободская, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36,
- Академика Воробьева, 34 — 48а (парни),
- Гарина, 24,
- Грина, 26 — 41а, 41б, 2
- Нерубайская, 29 – 42а, 33,
- Ветрогоновая, 32 – 44,
- пер. 2-й Полевой, 5,
- Левадная, 11.