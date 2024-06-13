Планові відключення в Одесі 13 червня: без світла залишилися сотні одеситів

У четвер, 13 червня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
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- Винниченка, 5 – 31,
- Праведників світу, 21, 23, 50/корп.1, 52,
- Шполянська (Нікітіна), 1 – 11,
- Салтикова-Щедріна, 1,
- Гордієнка, 11 – 32а,
- Мазепи, 7, 9,
- Матюшенка, 3 – 22,
- Хорошенка, 7б, 9, 11, 13 – 16, 18, 20 – 24 а,б,
- Училищна, 2, 4, 6,
- пл. Молоді, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 – 15б (непарні), 19, 21,
- Далекосхідна, 39 – 60а,б,
- Крилова, 20 – 52, 52а,
- Котлєєвська (Ломоносова), 5 – 58б,
- Мацієвської, 41 – 60, 60а,
- Слобідська, 30, 30а, 43 – 68, 33, 36,
- Академіка Воробйова, 34 – 48а (парні),
- Гаріна, 24,
- Гріна, 26 – 41а, 41б,
- Далекосхідна, 20 – 38,
- Нерубайська, 29 – 42а, 33,
- Вітрогонова, 32 – 44,
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