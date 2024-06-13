Планові відключення в Одесі 13 червня: без світла залишилися сотні одеситів

Планові відключення в Одесі 13 червня: без світла залишилися сотні одеситів

У четвер, 13 червня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Бульвар Французький, 54/15, 54/15а

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Бадаєва, 4,
  • Винниченка, 5 – 31,
  • Праведників світу, 21, 23, 50/корп.1, 52,
  • Шполянська (Нікітіна), 1 – 11,
  • Салтикова-Щедріна, 1,
  • Гордієнка, 11 – 32а,
  • Мазепи, 7, 9,
  • Матюшенка, 3 – 22,
  • Хорошенка, 7б, 9, 11, 13 – 16, 18, 20 – 24 а,б,
  • Училищна, 2, 4, 6,
  • пл. Молоді, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 – 15б (непарні), 19, 21,
  • Далекосхідна, 39 – 60а,б,
  • Крилова, 20 – 52, 52а,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 5 – 58б,
  • Мацієвської, 41 – 60, 60а,
  • Слобідська, 30, 30а, 43 – 68,  33, 36,
  • Академіка Воробйова, 34 – 48а (парні),
  • Гаріна, 24,
  • Гріна, 26 – 41а, 41б,
  • Далекосхідна, 20 – 38,
  • Нерубайська, 29 – 42а, 33,
  • Вітрогонова, 32 – 44,
  • пров. 2-й Польовий, 5,
  • Левадна, 11.
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