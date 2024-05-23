Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе 23 мая: по каким адресам не будет света

Плановые отключения в Одессе 23 мая: по каким адресам не будет света

В четверг, 23 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00

  • Абрикосовая, 4-16,45-105а,
  • Дубовая Роща,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Равенства, 88, 91, 98-104,195,
  • переулок 1-й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37,40,
  • переулок Янтарный,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19:00

  • Дача Ковалевского, 14а, 20-60, 61-83,
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
  • Николая Гумилева, 1,1а,2,2а,4а,
  • Художника Федорова,
  • переулок 1-й Колхозный, 2,2а,
  • переулок Маячный, 1/корп.1

Центральный РЭС

Работы до 17:00

  • Чумацкая, 7, 41,
  • площадь Старосина, 3-7, 13, 15, 15а,
  • пер. Вознесенский, 1-5, 2-6, 24.

Работы до 19:00

  • Татьяны Тесс 25-55, 26 -54,
  • Цветочная, 1-13а,
  • Кордонная, 25,
  • Алексея Косяченко 38, 39, 44

Работы до 20:00

  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • Пшеничная, 7,9,16-24,
  • Радостная, 32-54,
  • Святослава Рихтера, 35-65, 110-124,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • Туристская, 20-46,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
  • переулок Джутовый, 1-10а,
  • переулок Конструкторский, 1-11,
  • Литавровый переулок (переулок Москвина), 1-12,
  • переулок Радиальный, 1-12,
  • Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
  • Малишевского (Гастелло).

Северный РЭС

Работы до 18:00

  • Героев обороны Одессы, 48-58,
  • Капитана Кузнецова, 93,95,
  • Леси Украинки, 45.
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