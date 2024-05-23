Плановые отключения в Одессе 23 мая: по каким адресам не будет света

В четверг, 23 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00
- Абрикосовая, 4-16,45-105а,
- Дубовая Роща,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Равенства, 88, 91, 98-104,195,
- переулок 1-й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37,40,
- переулок Янтарный,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Работы до 19:00
- Дача Ковалевского, 14а, 20-60, 61-83,
- Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
- Николая Гумилева, 1,1а,2,2а,4а,
- Художника Федорова,
- переулок 1-й Колхозный, 2,2а,
- переулок Маячный, 1/корп.1
Центральный РЭС
Работы до 17:00
- Чумацкая, 7, 41,
- площадь Старосина, 3-7, 13, 15, 15а,
- пер. Вознесенский, 1-5, 2-6, 24.
Работы до 19:00
- Татьяны Тесс 25-55, 26 -54,
- Цветочная, 1-13а,
- Кордонная, 25,
- Алексея Косяченко 38, 39, 44
Работы до 20:00
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7,9,16-24,
- Радостная, 32-54,
- Святослава Рихтера, 35-65, 110-124,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- Туристская, 20-46,
- пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
- переулок Джутовый, 1-10а,
- переулок Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (переулок Москвина), 1-12,
- переулок Радиальный, 1-12,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
- Малишевского (Гастелло).
Северный РЭС
Работы до 18:00
- Героев обороны Одессы, 48-58,
- Капитана Кузнецова, 93,95,
- Леси Украинки, 45.