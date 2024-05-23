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Планові відключення в Одесі 23 травня: за якими адресами не буде світла

Планові відключення в Одесі 23 травня: за якими адресами не буде світла

У четвер, 23 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00

  • Абрикосова, 4-16,45-105а,
  • Дубовий Гай, Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рівності, 88, 91, 98-104,195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37,40,
  • пров. Янтарний,
  • Айвазовського (Тимірязєва) , 34.

Роботи до 19:00

  • Дача Ковалевського, 14а, 20-60, 61-83,
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська) , 18-28,
  • Миколи Гумільова, 1,1а,2,2а,4а,
  • Художника Федорова,
  • пров. 1-й Колгоспний, 2,2а,
  • пров. Маячний, 1/корп.1

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00

  • Чумацька, 7, 41,
  • площа Старосіна, 3-7, 13, 15, 15а,
  • пров. Вознесенський, 1-5, 2-6, 24.

Роботи до 19:00

  • Тетяни Тесс 25-55, 26 -54,
  • Квіткова, 1-13а,
  • Кордонна, 25,
  • Олексія Косяченко 38, 39, 44

Роботи до 20:00

  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Профспілкова,2-34,
  • Пшенична, 7,9,16-24,
  • Радісна, 32-54,
  • Святослава Ріхтера, 35-65, 110-124,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • Туристська, 20-46,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
  • пров. Джутовий, 1-10а,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
  • Малішевського (Гастелло).

Північний РЕМ

Роботи до 18:00

  • Героїв оборони Одеси, 48-58,
  • Капітана Кузнєцова, 93,95,
  • Лесі Українки, 45.
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