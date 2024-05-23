Планові відключення в Одесі 23 травня: за якими адресами не буде світла

У четвер, 23 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00
- Абрикосова, 4-16,45-105а,
- Дубовий Гай, Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рівності, 88, 91, 98-104,195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37,40,
- пров. Янтарний,
- Айвазовського (Тимірязєва) , 34.
Роботи до 19:00
- Дача Ковалевського, 14а, 20-60, 61-83,
- Михайла Врубеля (Магнітогорська) , 18-28,
- Миколи Гумільова, 1,1а,2,2а,4а,
- Художника Федорова,
- пров. 1-й Колгоспний, 2,2а,
- пров. Маячний, 1/корп.1
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00
- Чумацька, 7, 41,
- площа Старосіна, 3-7, 13, 15, 15а,
- пров. Вознесенський, 1-5, 2-6, 24.
Роботи до 19:00
- Тетяни Тесс 25-55, 26 -54,
- Квіткова, 1-13а,
- Кордонна, 25,
- Олексія Косяченко 38, 39, 44
Роботи до 20:00
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Профспілкова,2-34,
- Пшенична, 7,9,16-24,
- Радісна, 32-54,
- Святослава Ріхтера, 35-65, 110-124,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- Туристська, 20-46,
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
- пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
- Малішевського (Гастелло).
Північний РЕМ
Роботи до 18:00
- Героїв оборони Одеси, 48-58,
- Капітана Кузнєцова, 93,95,
- Лесі Українки, 45.