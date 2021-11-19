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Плачкова: Одесская область может остаться без чистой питьевой воды?

Плачкова: Одесская область может остаться без чистой питьевой воды?

Парламентом в первом чтении принят законопроект «Об общегосударственной целевой социальной программе «Питьевая вода Украины» на 2022-2026 годы». Его ждали жители Одесской области, особенно Бессарабии, где эта проблема очень актуальна.

«Законопроект  не учитывает истинные потребности регионов в решении проблем с централизованным водоснабжением и водоотведением» – так прокомментировала «Законопроект» народный депутат от «Опозиционной платформы – за жизнь» Татьяна Плачкова на своей странице в Facbook.

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И с ней сложно не согласиться. Обеспечение населенных пунктов централизованным водоснабжением и водоотводом имеет огромное социально-экономическое значение. Однако программа в предложенной редакции предусматривает крайне ограниченное финансирование.

«Но что предлагает этот законопроект – в следующем году направить 3 миллиарда 164 миллиона гривен на программу. А в бюджетных выводах Верховной Рады к проекту Госбюджета на следующий год заложена рекомендация выделить еще меньшую сумму – один миллиард», — отметила политик.

Народный депутат отметила, что предусмотренные программой объемы не включают комплекса необходимых работ по решению проблем водообеспечения Одесской области, которая в 2019 году признана Госводагентством Украины регионом с самой грязной питьевой водой. В частности, почти на всей территории Бессарабии подземные воды содержат чрезмерные концентрации растворенных солей и различных примесей. Питьевая вода там имеет минерализацию, запрещенную соответствующими санитарными нормами.

«Если разобраться в деталях правительственного проекта, оказывается, что об Одесской области почти забыли – на нее выделяются копейки. А ведь именно Одесская область в 2019 году Госводагентством признана регионом с самой грязной питьевой водой. Однако, вот данные программы: согласно запланированному строительству и реконструкции, из 1093 водопроводных сетей и сетей водоотвода – на Одесскую область приходится всего 21, из 290 водозаборных сооружений – Одесской области лишь 8, из 79 станций доочистки питьевой воды – Одесская область получит только одну» , – уточнила народный депутат.

Плачкова добавила, что важность этого законопроекта безусловна, однако он требует существенной доработки для учета действительных потребностей в обеспечении питьевой водой большинства населенных пунктов, в частности в сельской местности.

«Этот проект важен, но при подготовке ко второму чтению его следует доработать таким образом, чтобы ни один регион не был дискриминирован и получил должное финансирование на реализацию соответствующих проектов водоснабжения», — резюмировала Татьяна Плачкова.

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Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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