Пятница 12 мая в Одессе может оказаться почти летней – прогноз погоды

Погода в Одессе и области 11 мая: ночь будет холодной По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 11 мая 2023 года, в Одессе будет облачно, без осадков. По области ночью возможні заморозки на грунте. ПОДРОБНЕЕ

Будет ли в Одессе дождь 10 мая: прогноз синоптиков Завтра, в среду, 10 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ждать ли в этот день осадков, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 9 мая Во вторник, 9 мая 2023 года, в Одессе будет облачно, днем небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ