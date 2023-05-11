Пятница 12 мая в Одессе может оказаться почти летней – прогноз погоды

Завтра, в пятницу, 12 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, а дневная температура воздуха может подняться до 19-22 градусов выше нуля.
Погода в Одессе 12 мая
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтрашний день будет облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 17-19°С тепла.
Температура морской воды 13-14°С.
Погода в Одесской области 12 мая
Пятница 12 мая в Одесской области, как ожидается, будет переменно-облачной. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С выше нуля, днем воздух прогреется до 17-22°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»