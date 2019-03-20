﻿ Пятиминутка вместо собрания: почему встреча коллектива ГКБ №3 с представителями центра занятости не состоялась - Одесская Жизнь

Сегодня специалисты Центра занятости должны были разъяснять коллективу медучреждения действующее законодательство в вопросе высвобождения работников.

Одесская городская больница №3 – кардиологическая – рассчитана на 200 мест стационара и 18 – реанимации. Расположена она в рекреационной зоне, возле парка Шевченко – в нескольких сотнях метров от моря. Поэтому активисты и переживают за судьбу учреждения.

– Мы имеем определенный негативный опыт и по стране, и по городу, когда слияние заканчивается тем, что осуществляется попытка закрыть лечебное заведение. Тем более, как мы видим, расположенное на очень благодатной, золотой земле города Одессы. С котлована квартиры тут продаются по 1600 долларов за метр. Конечно это интересная территория, – объясняют активистки Ирина Потоцкая и Наталья Петропавловская.

Если же что-то произойдет с кардиоцентром, больные будут вынуждены обращаться в дорогие частных клиник.

Вот пациентка Людмила Гнездилова приехала в больницу, потому что ей стало плохо. Она здесь не первый раз.

– Я денег здесь вообще не плачу. Только покупаю медикаменты – и все! Очень жаль если их куда-либо переведут, будем искать, куда обращаться нам на будущее, – рассказывает пациентка.

Как объясняют в горздраве, слияние больниц необходимо, а персонал сохранят. Однако, работники больницы получили уведомления, что они могут быть сокращены из-за реорганизации, и приглашение на встречу с представителями Центра занятости.

Но когда в назначенное время приехали журналисты, активисты и депутат, встречу быстро переквалифицировали в рабочую пятиминутку, и попросили общественность покинуть зал. Неизвестный молодой мужчина, отказавшись представиться, сообщил:

– Вы не имеете права здесь находится. Это лечебное учреждение.

И закрыл дверь в зал заседаний.

По завершении разговора за закрытой дверью, журналистов и общественность, пугая полицией, снова попросили выйти – на улицу – в зале заседаний они якобы “мешали лечебному процессу”.

– Пожалуйста, я вызываю полицию. Вы мешаете. Сотрудники не смогли пройти на рабочие места, – объявил в пустом зале все тот же молодой человек, не пожелавший представиться.

В конце концов к нам вышла главврач больницы №5 Алла Прохорова, которая сейчас возглавляет комиссию по реорганизации. Он объяснила, что Третья больница монопрофильная, кардиологическая, в ней нет диагностического центра, поэтому Нацслужба здоровья не заключит с ней договор на финансирование по принципу «деньги за пациентом» – к этому этапу медреформы готовятся сейчас все больницы Украины. Для пациентов же обещанное слияние пойдет на пользу. Все направления деятельности кардиоцентра сохранятся и появятся новые.

– Больные поступают по плановому направлению, по самостоятельному обращению, по ургентное помощи и по неотложной. Что мы планируем? В Одессе нет отделения аритмии. Когда-то это было отделение в 9-й больнице, которая сейчас стала Университетской клиникой. А аритмией страдает масса людей. Плюс – это установка кардиостимуляторов для этих больных. Ранее когда-то в этой больнице это было, – поясняет Алла Прохорова.

Также здесь будут обследовать хронических кардиобольных и проводить стентирование А под сокращение подпадет только 3 человека из админаппарата. Остальные сначала напишут заявления на увольнения, а потом на прием – такова процедура предусмотрена.

Также Алла Прохорова пояснила, кто был тот молодой человек, который пытался выгнать активистов и представителей СМИ: это ее заместитель Денис Себов. Кстати, объяснить, почему же он вызывал полицию, замглавврача отказался.