Пять пляжей Одесского региона получат «Голубой флаг». Кто в списке лучших?

Как известно, этот международный знак отличия независимое жюри присуждает ежегодно самым чистым, безопасным и удобным для посетителей пляжам.

На «Голубой флаг» в этом году претендовали пляжи в 45 странах мира – в Европе, Африке, а также на Карибских островах, в Новой Зеландии и Канаде. Однако для получения такого «экологического сертификата качества» пляж должен соответствовать почти 30 критериям. В частности, по качеству воды, информированию отдыхающих, безопасности и уровню сервиса.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, в Одесской области в этом сезоне в список лучших попали 5 пляжей. Каждому из них на этой неделе и будет вручен «Голубой флаг».

В числе “голубофлажников-2019”:

пляж отеля Ruta family club Hotel Beach в пгт Затока ;

; муниципальный пляж г. Черноморск ;

; пляж Caleton в Одессе ;

; пляж Zanzibar в с. Фонтанка ;

; пляж SunDali – Sun Yard, также в с. Фонтанка.

Напомним, в прошлом году «Голубой флаг» в Одесской области также поднимали 5 пляжей. Из них в 2019-м не попал в список только один одесский – его заменил пляж в Затоке.

«Одесская жизнь» выясняла, что гарантирует голубой флаг на пляже.