Новости Одессы и Одесской области

Пьяный рекорд: водитель разъезжал по Измаилу с почти смертельной дозой алкоголя в крови

Пьяный рекорд: водитель разъезжал по Измаилу с почти смертельной дозой алкоголя в крови

Водитель с рекордными 3,91 промилле алкоголя в крови ездил Volvo по улицам Измаила.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

После того, как авто нарушило правила движения, его догнали патрульные. Алкотестер показал, что в крови водителя – 3.91 промилле. Это на 0,67 промиле больше, чем во время предыдущего “рекорда”, который был в Одесской области летом.

Кстати, такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Дыхание человека может стать прерывистым, возможна кома.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить