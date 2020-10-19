Пьяный рекорд: водитель разъезжал по Измаилу с почти смертельной дозой алкоголя в крови

Водитель с рекордными 3,91 промилле алкоголя в крови ездил Volvo по улицам Измаила.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

После того, как авто нарушило правила движения, его догнали патрульные. Алкотестер показал, что в крови водителя – 3.91 промилле. Это на 0,67 промиле больше, чем во время предыдущего “рекорда”, который был в Одесской области летом.

Кстати, такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Дыхание человека может стать прерывистым, возможна кома.