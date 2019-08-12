Пішов купатися і не повернувся: на пляжі «Отрада» рятувальники витягнули потопельника

39-річного чоловіка шукали відучора.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло вчора, 11 серпня. Повідомлялося, що на пляжі «Отрада» 39-річний чоловік пішов купатися і не повернувся.

Пошукові роботи проводились водолазами аварійно рятувального загону спеціального призначення разом з водолазно-рятувальною службою оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради «077».

Сьогодні, 12 серпня о 07:15 водолазно-рятувальною частиною АРЗ СП вилучено з води тіло потопельника. Чоловіка знайшли за 80 метрів від хвилеріза.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники знайшли тіло хлопчика, якого впродовж декількох днів шукали водолази.

Фото: ДСНС