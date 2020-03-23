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Новости Одессы и Одесской области

Пираты похитили в Гвинейском заливе украинских моряков, в том числе и одесситов

Пираты похитили в Гвинейском заливе украинских моряков, в том числе и одесситов

Семь украинских моряков были похищены 22 марта в Гвинейском заливе прямо с борта судна.

Об этом сообщает благотворительная организация “Ассоль”.

Пираты атаковали контейнеровоз MSC TALIA F (IMO: 9308601) под флагом Португалии. Экипаж судна состоит из 17 моряков. Семерых похитили пираты. По предварительным данным, среди них есть жители Одессы.

Контейнеровоз направлялся в Габон. Около 05.45 UTC было зафиксировано существенное снижение скорости. Примерно через 10 минут автоматическая информационная система судна была отключена. Это указывает на то, что нападавшим удалось подняться на борт и взять под контроль командный мостик.

Позже сигнал возобновился, и судно продолжило свой путь в Либревиль.

Число похищений моряков в Гвинейском заливе увеличилось более чем на 50% — с 78 в 2018 году до 121 в 2019 году. Это составляет более 90% глобальных похищений, зарегистрированных в море.

Фото: walldeco.ua

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