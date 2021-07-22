«Пираты Одесского моря»: соцсети повеселили «непотопляемые» полицейские (фото)

Много неприятностей наделал в Одессе ночной ливень. Но одесситы не были бы одесситами, если бы и здесь не нашли повода для позитива и веселых шуток.

Так, Телеграм-канал «Х…вая Одесса» опубликовал фото утонувшего авто патрульных полицейских. Казалось бы, ситуация не веселая. Да и подпись к фото как бы намекает: «Наш корабль идет ко дну».

Тем не менее, неунывающие копы, которые не только вылезли на крышу авто, но и предстали эдакими «суперменами» (оно и правильно: «держать фасон» следует при любой погоде!), немало повеселили одесситов.

Некоторые комментаторы продолжили: «Помоги мне я утону», «Протяни мне свою ладонь». Кто-то посетовал, что «Титаник уже не тот», а некоторые отметили, что стражи порядка «похожи на пингвинов на льдине» и «мокрых куриц».

«Пираты Одесского моря», «Лужный патруль», «На абордаж идут», «Мчатся на вызов», – соревнуются в остроумии пользователи.

Между тем, напомним, что непогода, обрушившаяся на Одессу в ночь на 22 июля, принесла много бед. Об этом свидетельствуют многочисленные видео одесситов, опубликованные в соцсетях.

Также напомним, что Одесса была на грани катастрофы: еще немного, и прорвало бы дамбу на Хаджибее. Тогда в городе случилось бы сильнейшее наводнение.