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Пингвины и огромный синий кит: в Одесской области появился «филиал» антарктической станции

Пингвины и огромный синий кит: в Одесской области появился «филиал» антарктической станции

При поддержке Национального антарктического научного центра открылся новый супермаркет в городе Южный, декор которого посвящен Антарктиде и украинской станции «Академик Вернадский».

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Евгений Дикий, директор организации, рассказал, что когда в центр обратились от сети супермаркетов с просьбой поддержать открытие тематического супермаркета, который будет посвящен Антарктиде, ученые с радостью согласились.

Ведь присутствие Украины в Антарктиде важно и для нашего государства, и для научного сообщества всего мира. А это – еще одна возможность популяризировать исследования этого покрытого льдом и снегом континента.

И, возможно, что кто-то из детей, кто сейчас придет в магазин за мороженным, увлекутся полярными приключениями.

Супермаркет наполнен тематическими артобъектами – от специального самолета до синего кита. На стенах изображены места и зарисовки из истории южного континента.

Здесь можно увидеть ледник Тейлора и его кровавый водопад, экспедицию Терра Нова, действующий вулкан Антарктиды и массив Вильсон, который является финальным уровнем программы «7 самых высоких вершин разных континентов».

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Украине появился собственный ледокол для полярных исследований 

Фото пресс-службы Национального антарктического научного центра

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Редакция ПРОФИЛЬ

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