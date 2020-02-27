Підпілля та фальсифікат: в Одеській області запрацював «телефон довіри» у поліції

У поліції запрацювали «телефони довіри» задля дотримання заходів з детінізації економіки.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Facebook.

Для оперативного реагування на повідомлення громадян такі лінії створені у кожній області.

На виконання рішення Уряду на території держави працівники поліції проводять комплекс превентивних заходів з протидії незаконному використанню надр, обігу деревини, пального, спирту, тютюну, лікеро-горілчаної продукції та гральному бізнесу (посилання на селекторну нараду). З метою координації зусиль та покращення ефективності з протидії правопорушенням у вказаних сферах у регіонах створені спільні робочі групи.

Для оперативного реагування та припинення протиправної діяльності в кожному обласному управлінні стратегічних розслідувань запрацювали «телефони довіри».

Відтак громадяни, яким мають інформацію про вчинення правопорушень, можуть звертатися на спецлінію «102» або на «телефони довіри» в Одеській області: +38 (048) 779-44-26.



Фото: favoritekherson.co

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