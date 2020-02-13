Підозри на коронавірус немає: МОЗ про стан здоров’я членів екіпажу судна з Китаю, яке прибуло в Одесу

У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ. Про це офіційно повідомили представники компанії CMA CGM санітарно-карантинний підрозділ, що знаходяться у постійному контакті з судном “CMA CGM URAL”.

За інформацією представників компанії вжито відповідних заходів та ведеться контроль за станом членів екіпажу.

Судно “CMA CGM URAL” вийшло з останнього порту Китаю Шекоу 16 січня 2020 року. До прибуття в Україні судно здійснювало заходи до портів в Єгипті, Лівані, Туреччини та Румунії. У цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак СОVID-19. Жодної підозри не виявлено.

Зважаючи на максимальний 14-ти денний інкубаційний період захворювання на СОVID-19 та враховуючи термін 27 днів від виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеса, а також на перевірки членів екіпажу судна у попередніх – епідемічна ситуація на судні є благополучною.

Фото: marinetraffic.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!