Під Одесою восени планують відкрити дитячий садочок

Будівництво великого дитячого садка у Крижанівці вийшло на новий етап.

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Станом на сьогодні практично завершено зведення стін та триває підготовка до монтажу покрівлі. Окрім того, розпочалися внутрішні роботи: будівельники вкладають плитку та проводять комунікації, – повідомляє Куций.

За планами, вже восени дитячий садочок на 120 місць відкриється для дітей Крижанівки — частини Фонтанської об’єднаної громади, де проживає багато молодих сімей.

Фото: Максим Куций

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