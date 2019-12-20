Під Одесою вночі далекобійники перекрили трасу Одеса-Київ (фото)

Про це у Facebook повідомив Денис Соколов.

– Далекобійники перекрили трасу Одеса-Київ біля КПП Дачне. Протестують проти установки вагових комплексів, які знімають інформацію в русі і фіксують перевагу. Їх повинні були ставити з 20-го по 30 грудня.

– Всі три смуги стоять. Поліція веде переговори, але поки що марно. Наша машина в кілометрі від місця, а пробка розтягнулася вже на три, – додав Денис.

Фото: Денис Соколов

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