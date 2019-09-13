Під колесами швидкісного потяга Одеса – Перемишль загинув чоловік

Нещасний випадок трапився близько 08:20 13 вересня.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

Загиблого збив швидкісний потяг, який прямував за маршрутом Одеса – Перемишль.

З чергової залізничної станції «Судова Вишня» повідомили про те, що на перегоні швидкісний потяг сполученням «Одеса-Перемишль» здійснив наїзд на людину. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – 41-річного місцевого мешканця. Також встановлюються обставини його загибелі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Фото: Львівські новини