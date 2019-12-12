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Новости Одессы и Одесской области

Під час реконструкції причалу у порту на Одещині посадовці привласнили 40 мільйонів гривень

Під час реконструкції причалу у порту на Одещині посадовці привласнили 40 мільйонів гривень

На виконання ремонтних робіт було укладено договір на 88 мільйонів гривень, половину цієї суми привласнили.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України блокувала систематичне розкрадання державних коштів у великих розмірах під час модернізації стратегічних об`єктів у морських портах України.

Cпільно з Державним бюро розслідувань Служба викрила посадових осіб Міністерства інфраструктури та підприємств зі сфери його управління у заволодінні фінансами під час реконструкції морського причалу в Чорноморську.

Співробітники СБУ встановили, що чиновники міністерства у 2018 році сприяли укладанню угоди зі столичною фірмою на виконання ремонтних робіт на 88 мільйонів гривень. Тоді ж половину цієї суми підрядник перевів кільком фіктивним іноземним структурам за начебто придбання будівельних матеріалів. Зрештою ремонтні роботи так і не було розпочато, а кошти, перераховані за кордон, осіли на офшорних рахунках учасників оборудки.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, на території державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та у його підрозділах в Одесі і в Чорноморському морському порту. Правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують причетність посадовців до привласнення бюджетних коштів.

Фото: СБУ

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