﻿ Первый пошел: чиновнику впервые дали срок за премию самому себе - Одесская Жизнь

Чиновник лишится свободы на три года, а также еще три года не сможет занимать должность в органах власти.

Сегодня Киевский районный суд приговорил экс-главу Захаровской райгосадминистрации Дмитрия Франчука к трем годам лишения свободы. Такое наказание ожидает чиновника за премию, выписанную самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры. Дмитрий Франчук безосновательно выписал себе надбавку за «интенсивность труда» на сумму более 65000 гривен. А чтобы скрыть свое преступление, он попросил зампредседателя ОГА подписать «промежуточную» резолюцию.

Теперь чиновник не только лишится свободы, но и должен будет вернуть Захаровской РГА 65 403 гривен.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что Дмитрий Франчук покинул пост председателя Захаровской РГА после ухода Михаила Саакашвили с поста губернатора.

ОГОЛОШЕНО ПЕРШИЙ ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИРОК З ПРИЗНАЧЕННЯМ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ – САП18 березня 2019 року в суді… Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Понеділок, 18 березня 2019 р.

Фото: Думская.