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Новости Одессы и Одесской области

Первый электрический трамвай в Одессе запустили 109 лет назад

Первый электрический трамвай в Одессе запустили 109 лет назад

Торжественное открытие первой линии трамвая прошло 24 сентября 1910 года в Александровском парке (нынешний парк Шевченко).

Об этом сообщает КП “Одесгорэлектротранс” на своей странице в Facebook.

На фотографии музея “Одесгорэлектротранса” можно увидеть первый вагон в день открытия, на площадке которого стоят директор трамваев Раймонд Легоде, начальник города В.Н. Толмачев, первый вагоновожатый Арон Шефтелевич.

С этого торжественного момента началась история одесского трамвая, которая знала периоды расцвета и упадка, застоя и постепенного прогресса.

Сегодня трамвай является самым популярным видом общественного транспорта в Одессе, который перевозит наибольшее количество пассажиров. В последние 5 лет происходит обновление подвижного состава, замена рельсового хозяйства. Недавно «Одесгорэлектротранс» презентовал первый в истории города трехсекционный трамвай собственного производства Odissey MAX.

В честь праздника музей “Одесгорэлектротранса” приглашает всех желающих на экскурсию, посвященную запуску электрического трамвая в Одессе. Праздник пройдет 28 сентября в 12:00, по адресу Алексеевская площадь 21А в здании музея и вагоноремонтной мастерской «Омет».

Предварительная запись по телефону: +380661616815 (Коновалов Максим Александрович – директор музея).

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