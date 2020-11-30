Первый день зимы в Одессе: объявлено штормовое предупреждение

Завтра, во вторник, 1 декабря, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтра синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью и днем возможно налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью и днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Видимость во время осадков 200-500 м.

Напомним, сегодня, 30 ноября, на юге Одесской области выпал первый снег.

Фото: Укринформ