Первый день апреля в Одессе обещает быть ветреным и штормовым

Завтра, в пятницу, 1 апреля 2022 года, в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий, в частности усилиться ветер. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в первой половине дня порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, а к вечеру он усилится до 25-27 м/с.

Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.