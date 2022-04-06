Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 5 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия

На большинстве первых страниц, британских газет, вторника размещены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, когда он посетил место предполагаемого зверства в Буче, Украина.

Заголовки газет: «Героический лидер сталкивается лицом к лицу с ужасами путинской войны», геноцид Путина. Зеленский призывает Запад призывает к новым санкциям. Джо Байден потребовал привлечь российского президента в суд за военные преступления после зверств в Буче.

«Героический лидер сталкивается лицом к лицу с ужасами путинской войны» — так Daily Mail описывает реакцию украинского президента на сцены в Буче. Фото подписано: «Мир боли: украинец Владимир Зеленский вчера стал свидетелем осужденных Западом последствий российских зверств в Буче»

The Daily Express сообщает, что опустошенный Зеленский был переполнен эмоциями в Буче, где после вывода российских войск на улицах были обнаружены тела мирных жителей, а позже он обвинил президента России Владимира Путина в совершении геноцида. на Украине. Зеленский «переполнялся эмоциями», так как он своими глазами видел «ужасную судьбу невинных мирных жителей, убитых отступающими войсками».

Великобритания требует «максимальных» санкций против Москвы, включая крайний срок для прекращения использования мерой российских нефти и газа, в ответ на то, что Великобритания назвала «варварскими преступлениями» в Украине, сообщает ведущее издание «Times». В документе говорится, что министры намерены «удвоить усилия», чтобы убедить европейские страны прекратить перевод денег в Россию, а Борис Джонсон, как ожидается, призывает канцлера Германии Олафа Шольца назначить дату поэтапного отказа от российского газа, когда он встретится с ним. в пятницу.

Financial Times сообщает, что Франция и США призвали к значительному усилению санкций против России после вероятных зверств ее сил в Украине. В нем сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить импорт российской нефти и газа, но не призывал к запрету на импорт российского газа, который имеет решающее значение для таких стран, как Германия и Италия.

The «I» сообщает, что Европа расколота из-за усиления санкций против Москвы, поскольку на Германию оказывают давление, чтобы она прекратила покупать российскую нефть и газ на фоне обвинений Берлина в том, что он препятствует принятию Европой более жестких мер. против Кремля.

«Daily Telegraph» вышла с заглавием материала «Мы должны наказать преступления россиян». Фотография украинского солдата, плачущего на месте захоронения мирных жителей в Буче, размещена на первой полосе «Daily Telegraph». Газета сообщает, что ее репортеры в Буче были свидетелями того, как массовые захоронения заполняли настолько разложившимися телами, что жители не могли их узнать.

Под названием «Тебе надо знать», написанным на русском и английском языках, «Daily Mirror» поместила фотографию опустошенного сына, плакавшего за своей матерью, убитой во время нападения на украинский город Харьков. The Mirror сообщает, что газета опубликовала письмо, адресованное рядовым россиянам, в котором говорится, что войска Путина действуют в Украине, и газета предлагает читателям Mirror подробности о том, как они могут отправить письмо обычным российским коллегам.

Открытое письмо о войне в Украине, написанное на русском языке. Оно начинается по-английски: «Послание к русскому народу…» с «вам надо знать» на обоих языках.

В письме россиян призывают поверить в то, что конфликт является «незаконной войной». В нем говорится, что даже если русские «не могут или не хотят» верить написанному, русские должны спросить себя: почему президент Путин заставил замолчать свободную прессу, почему молодых людей отправляют на смерть и кому выгодна эта война. В письме россиян призывают поверить, что конфликт является «незаконной войной». В нем говорится, что даже если российские «не могут или не хотят» верить написанному, россияне должны задать себе вопрос: почему президент Путин заставил замолчать свободную прессу, почему молодые люди отправляются на смерть и кому выгодна эта война.

The Metro цитирует Зеленского, который сказал, что российские солдаты убивают мирных жителей ради удовольствия, поскольку были обнаружены тела других жертв, в том числе Ольги Сухенко, мэра поселка Мотыжин. Россия без улик заявляет, что фото и видео с места происшествия является «постановкой» Украины.

Заголовок: «Убивали ради удовольствия»

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» — главное фото подписано: «Президент Украины Владимир Зеленский (в центре, без шлема) посетил в понедельник киевский пригород Буча, место расправы над сотнями мирных жителей».

Главный материал: «Вена и Берлин выступают против газового эмбарго.

ЕС готовит новые санкции против России после расправы».

Призывы усилить санкции против Москвы становятся громче после сообщений о якобы зверствах российских войск, вторгшихся в Буче, Украина. По словам вице-президента Валдиса Домбровскиса, Еврокомиссия не исключает эмбарго на импорт российских энергоносителей. «Что касается Европейской комиссии, то ничего не решается», — сказал Домбровскис в кулуарах заседания Еврогруппы. Комиссия работает над следующим пакетом санкций.

Австрия и Германия придерживаются собственного нет. «Мы работаем над независимостью от российской нефти, угля и газа», – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые). Вена в этом вопросе на стороне Берлина, заявил министр финансов Магнус Бруннер (ÖVP). «Было бы невозможно сказать, что мы можем измениться за одну ночь».

Учитывая кадры из Бущи, все более громкие призывы к международному преследованию злоумышленников, чего, в частности, потребовал президент США Джо Байден. Масштабы преступлений, совершенных при отражении столичного региона, за которые Россия отрицает какую-либо ответственность, в понедельник становились все более понятными.

Газета «KURIER». Заглавие: «ПОСЛЕ БУЧИНСКОЙ РАЗНЫ. Что тоже является преступлением на войне» Список зверств, считающихся военными преступлениями, длинный. Нападения на гражданские объекты и население являются одними из самых серьезных. Но предстанет ли когда-нибудь Владимир Путин перед судом?

Подпись под фото: «Президент Украины Владимир Зеленский посетил пригород Киева Бучу, где, как считают, совершили жестокие военные преступления российские военные».

Газета «Vorarlberger Nachrichten». Заголовок на фото:

«Шокованы насилием в Буче. Сообщения из освобожденных городов к северу от Киева ужасающие. Россия отрицает ответственность, ЕС требует разъяснений и последствий».

Бельгия. Газета «De Morgen». Заголовок «Как далеко решается зайти Европа с новыми санкциями?»

После ужасающих кадров из Украины европейские лидеры настаивают на дополнительных санкциях против Москвы. Тем не менее, внутренние разногласия кажутся слишком большими, чтобы действительно действовать, например с запретом импорта энергии. Бельгия тоже под вопросом.

Подпись на главном фото: «Видно, что расстроенный Президент Зеленский посещает ужас войны в городе Буша».

Хорватия. Издание «Vecernji List», заглавие: «Расправа над мирным населением в пригороде Киева». Террор в Украине под руководством чеченской границы смерти.

Свидетельница из Бучи: Они осматривали наши татуировки, чтобы найти нацистов. Всех казнили с татуированным украинским гербом.

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands». Анонс материала возле главного фото: «Ужасы войны в Буте. Труппы мирных жителей лежали на улицах киевского пригорода Буча, когда украинские воины вернулись в город после отступления россиян».

Подпись под фото: «Два трупа, один со связанными руками, на улице города».

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Замучены в Буче.

Нидерланды. Издание «Trouw» подпись фото: «Преступления в Буче. Насколько реалистичен суд? Сегодня…».

Газета «AD» заголовок на первой полосе- Буча: «Это место геноцида».

После отступления русской армии из окрестностей и пригородов Киева появляется все больше признаков военных преступлений.

К началу войны Буча была мирным городком из 28 тыс. жителей, а в первые дни войны попала под контроль России. В настоящее время здесь найдены десятки тел мирных жителей и солдат. Президент Украины Владимир Зеленский, одетый в бронежилет, вчера посетил город, который, по его словам, является местом «геноцида и военных преступлений». Зеленский считает, что договариваться о мире с россиянами будет еще сложнее, «теперь когда мы видим, что они сделали в Украине». Вчера в российских государственных сетях тоже появились кадры из Бучи, но с большим красным штампом: «Фейковые новости».

Подпись фото: «Президент Зеленский разговаривает с прессой в Буче».

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Весь мир видит этот геноцид»

Подпись фото: «Зеленский посещает Бучу. Украинский президент вчера в исключительном порядке покинул штаб-квартиру в Киеве, чтобы своими глазами увидеть трагедию Бучи»

Издание «La Vanguardia». «Бучанская резня прогоняет мир в Украине»

Германия и Франция высылают десятки российских дипломатов, а Байден призывает судить Путина за военные преступления».

Подпись под фото: «Президент Зеленский, вчера Буча».

Анонс материала: «ЕС обсуждает новые экономические санкции против России»

Издание «Tages-Anzeiger» вышло с заголовком: Федеральный президент Кассис говорит о варварстве осуждает «зверства» в Украине и хочет работать с оперативной группой США. Швейцария участвует в охоте Запада на российские активы и контактирует с США. Из-за достаточно осторожной оценки вероятных российских военных преступлений Министерство иностранных дел Швейцарии подвергается критике с воскресенья. Теперь ее глава, федеральный президент Игнацио Кассис, критикует себя за то, что сообщение написано «слишком жестко на административном языке», и занимает четкую позицию. «Глубоко поражен» «зверствами» в украинской Буче, говорит он в интервью «Tages-Anzeiger». «Есть мало слов, достаточно сильных, чтобы осудить такое варварство». Швейцария поддерживает международное расследование, а также примет участие с экспертами и финансово. Кассис также хотел бы сотрудничать в совместной охоте западных государств на активы попавших под санкции россиян. Рассматривается вопрос о присоединении к созданной для этого международной оперативной группе. «На данный момент оперативная группа еще не активна», – говорит федеральный президент. Но мы находимся в тесном контакте с США, которые будут лидировать здесь». Кассис не видит проблем с нейтралитетом при участии в глобальном поиске. Потому что Швейцария уже взяла на себя свои обязанности и ввела санкции.

По словам Кассиса, по отношению к России идет «непрерывное дипломатическое осуждение всего, чему у нас есть доказательства». С середины февраля Швейцария уже четырежды созвала российского посла в Берне.

Германия. Газета «FAZ» вышла с заголовком: «Штайнмайер: Я ошибался по поводу Путина». Федеральный президент признал ошибки в политике России / Планируются дальнейшие санкции

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в своей политике по отношению к России. Это включает его отстаивание российско-германского газопровода «Северный поток-2», который в прошлом году он назвал «городом» в отношениях между двумя странами. «Мое соблюдение «Северного потока-2″ было явно ошибкой», — сказал федеральный президент в понедельник в разговоре во дворце Бельвю, во время которой F.A.Z. присутствовал. «Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры».

На выходных посол Украины в Германии Андрей Мельник еще более жестко, чем раньше, раскритиковал Федерального президента. Штайнмайер практиковал очень фундаментальную самокритику. «Моя оценка заключалась в том, что Владимир Путин не согласится на полное экономическое, политическое и моральное разорение своей страны за свое имперское безумие. Как и другие, я ошибался». Бывший глава канцелярии и министр иностранных дел СДПГ рассказал о «горькой истории» российской политики. «Мы провалились с подходом к включению России в общую архитектуру безопасности.» Ответственность за войну лежит на Путине, «мы не должны брать это на себя». Но это не значит, что мы не должны просматривать некоторые вещи, где мы совершили ошибки.

Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) объявила о дальнейшей финансовой поддержке Международного уголовного суда и расследовании дополнительных поставок оружия в Украину в ответ на якобы резню мирного населения в Буче, что Москва отрицает. «Сейчас мы рассматриваем системы, которые еще не были поставлены», – сказал Бербок. Кроме того, федеральное правительство признало нежелательными 40 российских дипломатов; предполагаемые агенты должны покинуть Германию в течение пяти дней.

Президент США Джо Байден в понедельник призвал в «суд по военным преступлениям» над Бучей и объявил о новых санкциях. По информации из Брюсселя, Еврокомиссия намерена представить предложения по другому пакету санкций не позднее среды. Вице-президент Валдис Домбровскис, ответственный за экономические вопросы, сказал, что ЕС «должен сделать больше, чтобы остановить эту войну и эти зверства». На вопрос, может ли это включать также нефтяное эмбарго против России, латвиец ответил: «Все остается на столе.

Подпись под фото: «На месте ужаса: Президент Украины Зеленский в понедельник в Буче»

Издание «Südwest Presse». Зверства в Буче: Байден хочет поставить Путина под суд Война Независимые эксперты будут расследовать возможные военные преступления в Украине. Германия объявляет о дальнейших поставках оружия и санкциях.

Подпись под фото: «Ужас на лице президента Украины: Владимир Зеленский заговорил о «геноциде» в Буче».

Газета «Augsburger Allgemeine». Подпись

под фото: «Церковь Андрея Первозванного в Буче, снята со спутника. Есть ли на этой территории братская могила?

Заголовок главного материала: «Зеленский говорит о геноциде. Украина Братская могила у церкви? С бучанскими зверствами война приобрела новое измерение. Потому Германия высылает 40 российских дипломатов».

Словакия. Газета «Denník N». Под Киевом россияне потерпели одно из самых позорных поражений в истории. Мир готовит новые санкции после расстрелов из освобожденных городов и сел

«Как россияне проиграли битву под Киевом»

Румыния, издание «Informatia Zilei». «Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в парламент Румынии. Президент Зеленский начал свою речь с презентации изображений, иллюстрирующих Бучанскую резню. «Я хочу, чтобы вы увидели то, что я видел в Буче», – сказал президент Украины, извинившийся за резкость изображений. Он подчеркнул, что в настоящее время властям известно о «более 300 замученных людях, простых людях, со связанными за спиной руками и которых расстреляли».

В пленарном зале находились флаги Румынии, Украины и Европейского Союза. Россия должна быть полностью изолирована с экономической точки зрения, подчеркнул С. Спикер Палаты депутатов Марсель Чолаку подчеркнул, что мы отвергаем безответственное поведение России и «требуем немедленного и безоговорочного прекращения военных действий против Украины».

Подпись под фото: «Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в парламент Румынии. В пленарном зале увидели флаги Румынии, Украины и Европейского Союза.

Америка и Азия

«Лидеры требуют расследования военных преступлений» – пишет «WSJ»

Подпись фото: «Женщина стоит в понедельник у дома в Буче, Украина, где убили ее мужа, брата и еще одного мужчину».

Колонка справа: «Байден поддерживает судебное разбирательство; Запад поможет Украине собрать доказательства якобы российских убийств»

БУЧА, Украина — Западные лидеры пообещали расследовать вероятные военные преступления в Украине и наложить новые наказания на Москву из-за сообщений о зверствах россиян против мирного населения Украины, которые вызвали международное осуждение и возмущение.

Президент Байден призвал в суд за военные преступления по изнасилованиям и убийствам сотен мирных жителей в Буче и других ранее оккупированных Россией городах вокруг украинской столицы. Он сказал, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности.

«Мы должны получить все детали, чтобы это был настоящий процесс по военным преступлениям. Этот парень жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели», – сказал Байден в Белом доме в понедельник, добавив, что Вашингтон добивается дополнительных санкций против Москвы. Подробностей он не предоставил.

В понедельник США и Европейский Союз заявили, что будут помогать украинским властям проводить расследование и сбор доказательств.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к дополнительным санкциям в отношении российской нефти и угля, несмотря на боль, которая это принесет экономике Европы.

«Сегодня очень ясно, что есть четкие признаки военных преступлений», – сказал Макрон по французскому радио. «Более-менее установлено, что это русская армия.

«The New York Times». Фото 1: «В понедельник Татьяна Петровна нашла три тела в Буче, Украина, где выросли доказательства того, что россияне убили десятки мирных жителей».

Главный материал «РОСТАЕТ УЖАС ЗА БОЙНУ В УКРАИНЕ»

Предоставление доказательств побуждает Европу рассмотреть жесткие энергетические санкции

В понедельник Татьяна Петровна нашла три тела в Буче, Украина, где выросли доказательства того, что россияне убили десятки мирных жителей.

Изображения погибших украинцев, одни из связанных рук, а другие бессистемно похоронены в ямах, побудили шокированных западных лидеров в понедельник пообещать еще более жесткие санкции против России, в том числе, возможно, в отношении энергетики, поскольку Кремль зарылся и показал признаки подготовки нового нападения. .

Все большее доказательство того, что российские солдаты убили десятки мирных жителей в пригороде Киева в Буче, покидая их тела, во время ухода, побудили президента Байдена призвать президента Владимира Путина предстать перед «судом по военным преступлениям». Германия и Франция выслали всего 75 российских дипломатов, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен рассмотреть санкции против российского угля и нефти.

«Этот парень жесток», – сказал Байден о Путине. «А происходящее в Буче возмущает, и все это видели».

В понедельник в Москве Путин ничего не сказал о своей войне в Украине, но его спикер Дмитрий Песков заявил, что Кремль «категорически» отрицает «любые обвинения» в причастности России к зверствам. В то же время российские государственные СМИ распространяли неустанные теории заговора о том, что, по их словам, было украинским вымыслом, тогда как власти угрожали привлечь к ответственности каждого, кто публично обвиняет россиян в убийствах в Буче.

Россия заявила, что тела были выставлены на улицы только недавно после того, как «все российские подразделения полностью вышли из Бучи» примерно 30 марта. Но обзор видео и спутниковых снимков The New York Times показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

Сейчас война в Украине может перейти к еще более опасной фазе, несмотря на уход России на прошлой неделе из районов вблизи Киева.

Еще один материал из Бучи: «Десятки тел в пригороде Киева; «Они стреляли во всех, кого видели».

Украинские и западные чиновники заявили, что Россия, похоже, размещает войска для усиленного штурма на восточном Донбассе, где портовый город Мариуполь остается в жестокой осаде. А в Харькове, примерно в 30 милях от российской границы, непрерывные бомбардировки сделали неузнаваемыми части 1,4-миллионного города.

Систематическое уничтожение приносит незначительную военную выгоду, но является частью более широкой стратегии захвата востока страны, говорят аналитики и военные чиновники США.

Поскольку российская экономика демонстрирует определенные признаки устойчивости после начального шока от широких западных санкций, введенных после вторжения г-на Путина в феврале, Кремль, казалось, готов к продолжению войны, несмотря на разговоры в европейских столицах сейчас, возможно, запрет российского угля, нефти вероятно, газа.

«Они не собираются останавливаться», — заявил в понедельник секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Приказ Путина его солдатам уничтожить наше государство не исчез».

Фото 2: «Последствия российского удара по служащему казармой культурному центру в Харькове, Украина».

«Жители шатаются на улице после месяца агонии» – заглавие еще одного материала.

НОВАЯ БАСАН, Украина — Сильно напуганные и голодные жители Нового Басана, города восточнее Киева, в понедельник вышли из своих коттеджей и фермерских домов и описали, как пережили ужасные испытания российской оккупации — задержания, угрозы и суровый комендантский час, из-за которого они больше луны оставались дома без постороннего общения.

Новый Басан, примерно в 60 милях к востоку от украинской столицы, является одним из участков городов и сел, отобранных во время насильственных допросов со стороны России, с выстрелами у их голов, которые тролят после боев в течение последней недели марта и только возвращаются обратно. к жизни. «Это было ужасно», — говорит Николай Дяченко, чиновник, ответственный за администрацию города и окрестных сел. «Люди не ожидали такого». По его словам, он был среди около 20 мужчин, находившихся в плену российских войск в течение 25 дней во время оккупации.

Он выглядел истощенным, лицо его было восковым и бледным. Он сказал, что во время допроса о местных силах территориальной обороны Украины и хранящихся в этом районе боеприпасах его 15 раз подвергли, как он назвал, имитационной казни.

По его словам, во время допроса следователи стреляли из автомата над его головой. Его глаза были заклеены липкой лентой, но он услышал и ощутил выстрел над головой. «Это было психологическое давление», – сказал он. «Они пытались выгнать из меня информацию, которой я не делился».

Издание The Washington post вышло с заголовком: «Байден соглашается что под Киевом было «военное преступление»

Подпись фото 1: «Ира Гаврилюк держит своего кота в понедельник возле дома в Буче, где по меньшей мере троих мужчин, в том числе ее муж и брат, нашли с огнестрельными ранениями головы. Российские военные обвиняются в казнях мирных украинцев в пригороде Киева.».

Подпись фото 2: «Людмила, слева, занимает соседку Надежду в Кашпаро-Николаевке, Украина, 31 марта. Во время оккупации села русскими войсками здание Надежды пострадало от осколков и обстрелов».

Колонка справа: «УБИЙСТВА ГРАЖДАНСКИХ ВЫЗЫВАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФУРОР»

Президент обещает и дальше наказывать Путина

Президент Байден в понедельник присоединился к хору мировых лидеров, заявивших, что сообщения о массовых убийствах в пригороде Киева в Буче являются «военным преступлением», пообещав привлечь президента России Владимира Путина к «ответственности» за очевидные зверства в Украине.

Замечания президента усилили глобальный фурор по поводу ужасающих изображений из Бучи, на которых видны братские могилы и тела, разбросанные на улицах — некоторые со связанными за спиной руками, некоторые с огнестрельными ранениями в голову после вывода российских войск из региона.

Израиль. Газета «HAARETZ». Подпись под фото: «Женщина оплакивает смерть своего мужа в Буче, Украина. Министр здравоохранения Ницан Горовиц посетил Украину в понедельник и осудил российские «военные преступления». Между тем, министр финансов Авигдор Либерман получил упрек со стороны украинского посла в Израиле, ссылаясь на выражение последнего о «взаимных обвинениях» между Украиной и Россией.

Издания The Jerusalem Post вышло с заголовком: «Мировой резонанс из-за убийства «военных преступлений» под Киевом по мере смещения линии фронта

БУЧА, Украина (Рейтер) – Глобальное возмущение распространилось в понедельник в связи с убийствами мирного населения на севере Украины, где в городе, отобранном от российских войск, была найдена братская могила и связанные тела, расстрелянные с близкого расстояния, поскольку Москва переместила фокус боев в другое место.

Смерть в Буче вне Киева, вероятно, побуждает Соединенные Штаты и Европу к дополнительным санкциям против Москвы, возможно, включая некоторые ограничения на миллиарды долларов энергоносителей, которые Европа все еще импортирует из России.

Эти открытия затмили мирные переговоры между Россией и Украиной, которые должны были возобновиться в понедельник на фоне артиллерийских обстрелов на юге и востоке Украины, где Россия заявляет, что сейчас сосредотачивает свои операции после того, как не смогла взять ни один из крупных городов Украины. сердце страны.

«Это военные преступления и будут признаны миром геноцидом», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бучу. По его словам, Украине стало труднее вести переговоры с Россией, поскольку появились масштабы якобы зверств.

Тарас Шаправский, заместитель городского головы Бучи, где-то 40 км. к северо-западу от столицы Киева заявили, что там было найдено около 50 жертв внесудебных убийств, совершенных российскими войсками после вывода сил Кремля в конце прошлой недели.

Reuters видел одного мужчину, раскинувшегося на обочине дороги, его руки были связаны за спиной и пулевое ранение в голову.

Подпись под фото: «Тела пяти мужчин выложены вчера в городе Буча под Киевом».

Еще один материал: «Либерман слабеет. Обвинение Израиля в адрес России».

Посол Украины предлагает отвезти министра финансов на Бучанскую бойню

Министр финансов Авигдор Либерман в понедельник отказался осуждать Россию за военные преступления в Буче, Украина через день после того, как министр иностранных дел Яир Лапид выступил против резни там.

«Мы все осуждаем военные преступления», – сказал Либерман армейскому радио в ответ на вопрос о бучанской резне. «Здесь есть взаимные обвинения: Украина обвиняет Россию, а Россия – Украину».

Вместо того чтобы осуждать одну сторону, он сказал: «Мы должны понимать, что там идет кровавая война, и мы должны поддерживать моральную позицию Израиля и в то же время наши интересы».

Отвечая на вопрос о его комментарии через несколько часов, Либерман настойчиво сказал лишь, что были «тяжелые изображения» из Бучи. «Мои приоритеты ясны», — сказал он KAN News. «Прежде всего мы должны иметь дело с угрозами Израиля».

Основная угроза состоит в том, что мировые государства могут подписать ядерное соглашение с Ираном, «что позволит аятоллам… ежедневно зарабатывать 300 миллионов долларов на газе и нефти», — сказал Либерман. «Мы увидим эти деньги в Ливане, Газе, Ираке и Йемене».

Лапид в воскресенье сказал: «Невозможно оставаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода русской армии. Намеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю его». Министр обороны Бенни Ганц в понедельник заявил: «Я осуждаю такое убийство.

Это действительно военное преступление». «Даже на войне мы должны придерживаться ценностей, которые называются моралью в борьбе», — сказал он KAN News. «К сожалению, гражданские лица могут пострадать во время войны, но их нельзя убивать в рамках войны. Это то, что выглядит очень серьезно.

Офис премьер-министра Нафтали Беннета не ответил на запросы прокомментировать резню в Буче.

Трупы обнаружили на улицах Бучи вскоре после того, как Украина на выходных отвоевала город от российских войск. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что были найдены сотни погибших мирных жителей.

На фото инцидента видно, что российские войска устроили убийство мирных жителей Бучи.

Япония. «The Japan Times»

Подпись фото: «Поскольку российские войска отступают, украинцы в Буче находят десятки тел во дворах и на дорогах на фоне растущих доказательств внесудебного убийства мирного населения»

Главный материал: «Лидеры осуждают убийства мирного населения в Украине»

Шок и осуждение распространились по всему миру в понедельник, когда украинские власти расследовали возможные военные преступления со стороны России, обнаружив сотни тел, некоторые из которых были связаны и расстреляны с близкого расстояния, разбросанными по городам близ Киева после того, как силы Кремля отошли. перефокусировать свои атаки в других частях страны. страна.

В городе Буча, в 37 километрах (23 мили) северо-западнее центра Киева, репортеры увидели мужчину, раскинувшись на обочине дороги, со связанными за спиной руками и шаровым ранением головы.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ