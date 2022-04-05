Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 4 апреля (Буча) | Часть 2

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Мероприятие обвиняет Россию в «военных преступлениях» в выводе из Киева. Лидеры Европы, Соединенных Штатов, ООН и НАТО осуждают массовые убийства мирного населения в местах вблизи украинской столицы, таких как Буча и Ирпень»

Анонс материала: «Велосипедист с огнестрельным ранением головы, пулеметы и разрушенный город»

Издание «La Vanguardia». «Украина обвиняет Россию в геноциде из-за убийств мирного населения».

Подпись под фото: «Фото мужчины со связанными руками, которого расстреляли россияне, по словам жителей Бучи».

Швейцария. Газета «Blick». После освобождения города украинская армия находит десятки убитых мирных жителей.

«Всемирный ужас от резни в Буче. Главы западных государств объявляют о новых жестких санкциях. Швейцария хочет, чтобы преступления были расследованы»

Издание «Tages-Anzeiger» Расправа в Буче: Зеленский обвиняет российские войска в геноциде близ Киева в Украине, где российская армия якобы совершила военные преступления.

Подпись под фото: «Тела погибших мирных жителей лежат на улицах Бучи – украинские власти говорят о более чем 400 погибших».

Германия. Газета «FAZ» вышла с заголовком: «Ужас резни под Киевом. Сотни погибших мирных жителей / Зеленский: Это геноцид / Штайнмайер: Военные преступления, совершенные Россией

Подпись под фото: «Труппы лежат на улице в Буче. Снимок был сделан в субботу после вывода российских войск из города»

Издание «Südwest Presse». Подпись под фото: «Военные зверства под Киевом: украинский военный проходит мимо погибшего мирного жителя в пригороде Бучи».

Заголовок материала: «Ужас после убийств под Киевом».

Газета «Der Tagesspiegel». Заголовок: «Ад в Буче».

Подзаголовки:

Очевидно, российские войска совершают массовые расправы в пригороде Киева

Украина призывает к «разрушительным карательным мерам» от Запада

Германия объявила об ужесточении санкций против Москвы.

Подпись фото: «Следует разорение. Очевидно, сотни мирных жителей были убиты, а значительная часть инфраструктуры разрушена во время боевых действий в окрестностях столицы Киева».

Словакия. Газета «Denník N». Российские войска выдвигаются из районов Киева. Таким образом, раскрывается разрушение и ужас, которые они оставили после себя. Они грабили и казнили невинных мирных жителей.

«После россиян остается угроза».

Хорватия, издание «Vecernji List». «Апокалиптические сцены» – фото из Бучи.

Анонс материала под фото: «Владимир Путин убивает украинские города. Россия обстреливает Одессу, атакует порт в Николаеве, продолжаются ожесточенные обстрелы Мариуполя и Донецкой и Луганской области».

США. «Сообщения о зверствах вызывают возмущение» — пишет «WSJ»

Подпись фото: «В этой могиле в Буче лежат тела убитых россиянами мирных жителей, сообщают украинцы. Сообщается, что в городе обнаружили более 100 тел».

The New York Times. Фото 1: «Братская могила – около десятка ярдов длиной и двух ярдов в ширину – в Буче, Украина. Куча грязи лежат неподалеку, чтобы покрыть больше тел».

Главный материал «УКРАИНА ЗВИНЯЕТ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ В ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Возмущенный Запад требует новых санкций, поскольку путинские войска разворачиваются на Донбасс»

Рост свидетельств зверств по поводу мирных жителей заставили осознать ужасные жертвы войны в Украине, что побудило мировых лидеров в воскресенье пригрозить еще более жесткими санкциями, включая локаут жизненно важной газовой промышленности России, шаг, который некоторые не хотели делать.

В Буче, недавно освободившемся пригороде к северо-западу от столицы, жители все еще находили тела во дворах и на дорогах через несколько дней после вывода русских войск. Мужчина в ярко-синем шерстяном костюме лежал, сгорбившись, над рулем разбитой машины на перекрестке в центре города. Еще один человек лежал на спине у дороги, в его затылке была большая дыра от пули, а рядом с ним опрокинулся зеленый велосипед.

Но самое обнаружение трупов со связанными запястьями, изображения которых быстро распространились в Интернете, вызвало наибольшее международное возмущение.

«Российским властям придется ответить за эти преступления», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал действия русской армии в Буче и других городах актами геноцида. А Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, выразив «шок» по поводу изображений погибших гражданских лиц, сказал: «Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности».

Еще один материал из Бучи: «Десятки тел в пригороде Киева; «Они стреляли во всех, кого видели»

Фото 2: «Антонина Помазанко с телом дочери Татьяны, которая, по ее словам, была убита в феврале»

Издание The Washington post вышло с заголовком: «Зеленский назвал российское вторжение «геноцидом»

Подпись фото: «В воскресенье украинские военные пересекают дорогу, заваленную российской военной техникой, в жилом квартале Бучи. Ужасные сцены там и в соседнем Ирпене привели к возобновлению призывов к расследованию и судебному преследованию военных преступлений».

‘ФИЛЬМ УЖАСОВ’

– заголовок в «Bristol Herald Courier»

Фото: «Братская могила в Буче, на окраине Киева, Украина, в воскресенье. Украинские войска находят в окрестностях Киева тела с жестокими телами и массовые разрушения, что вызывает новые призывы к расследованию военных преступлений и санкций против России. Украина обвиняет Россию в расправе, город засыпан телами.

«ЭТО ГЕНОЦИД» Зеленский об убийстве мирных жителей в Буче – заглавие в «Boston Herald». США, Великобритания и ЕС ПРИЗЫВАЮТ К РАССЛЕДОВАНИЮ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Война на Украине. «Вывод российских войск выражает ужас в Буче» — об этом пишет «Tampa Bay Times»

Фото: «Женщина ходит среди обломков уничтоженных российских танков в Буче, городе на окраине Киева, в воскресенье.

Газеты «Washington Times» ЗВЕРСТВА: Солдаты ходят среди уничтоженных российских танков в Буче, на окраине Киева, Украина, в воскресенье. Украинские военные сообщили, что после ухода российских войск нашли там сверенные тела с огнестрельными ранениями.

Заголовок главного материала: «Мировые лидеры требуют от России заплатить цену за жестокость в Украине»

Канада. Газета «National Post» — «Люди собираются у места братской могилы в городе Буча, к северо-западу от столицы Украины Киева, в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в осуществлении геноцида и попытке уничтожить «целый народ» Украины».

Издание «Calgary Herald» – «Разница в Украине»

Люди собираются у братской могилы в городе Буча к юго-западу от Киева в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в совершении геноцида и попытке уничтожить «целый народ» через день после обнаружения могил.

Израиль. Газета «HAARETZ». «Российские военные преступления в Украине разоблачены – это мало изменится».

Подпись под фото: «Тела лежат на улице в Буче, Украина, в субботу. Сообщается, что тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной улице».

Ужасные кадры, обнародованные на выходных в пригороде Киева – Ирпень и Буча – тела украинских мирных жителей, некоторые со связанными руками, как лежат на обочине, так и в неглубоких могилах – рассказывают неотвратимую историю. Российские войска, оккупировавшие эти территории в течение последних четырех недель до того, как были отвергнуты контрнаступлением украинской армии, совершили массовые убийства оккупированного населения, прежде чем отступить на север, нагруженные разграбленным имуществом, к белорусской границе.

До этого времени поступало много сообщений об убийствах, изнасилованиях и ограблениях в районах российской оккупации, и, конечно, заявления украинского правительства об зверствах. Достопримечательности с улиц Ирпеня и Бучи не оставляют сомнений в том, что военные преступления совершаются систематически.

В некоторых местах, похоже, были попытки скрыть его, пытаясь сжечь или похоронить тела. Но эти сокрытия были такими же недисциплинированными и неудачными, как и все остальные российские операции. Однако, если бы у россиян было больше времени перед бегством с поля боя, и если бы не были камеры – как частных граждан, так и солдат, так и сообщающих из Украины международных СМИ – они бы смогли скрыть хотя бы часть правды.

Колонка: «Украинские военные находят изуродованные тела, когда россияне покидают Киев»

Китай. «China Daily» «Российский газ все еще поступает, несмотря на конечный срок по рублю».

Подпись фото: «Украинский военный идет на аэродроме в Киевской области в субботу перед крупнейшим в мире грузовым самолетом Ан-225 Мечта, уничтоженным во время конфликта».