Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 28 марта

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет.

Великобритания. Война в Украине, которая длится уже второй месяц, продолжает доминировать на первых страницах. Три ведущих британских издания выходят из предупреждения высокопоставленного представителя украинской разведки о том, что президент Владимир Путин хочет расколоть страну на две части.

The Guardian пишет, что Россия хочет «поделить Украину на две части», и цитирует генерала Кирилла Буданова, главу украинской военной разведки, который говорит, что Кремль надеется «создать Северную и Южную Корею в Украине».

В комментариях, в которых говорится о перспективе длительного и ожесточенного замороженного конфликта, генерал Кирилл Буданов, предсказавший вторжение России еще в ноябре, предупредил о кровавой партизанской войне.

Мрачный прогноз прозвучал после того, как Леонид Пасечник, лидер самопровозглашенной Луганской Народной Республики на востоке Украины заявил, что предположительно проведет референдум о присоединении своей территории к России.

«Думаю, что в ближайшее время на территории республики пройдет референдум, в ходе которого народ… выскажет свое мнение о присоединении к Российской Федерации», — сказал Пасечник.

Буданов сказал, что, по его мнению, Путин переосмыслил свой план полной оккупации, поскольку ему не удалось быстро захватить столицу Украины и свергнуть правительство Владимира Зеленского. «Это попытка создать Северную и Южную Корею в Украине», — сказал он о новой стратегии Кремля.

Официальные лица в Киеве заявили, что ожидают, что войска, атакующие столицу и Харьков, будут двигаться на восток в течение двух недель.

Газета также вынесла анонсами четыре материала. Первый анонс, цитата из интервью Президента Украины российским СМИ: «Зеленский заявил российским журналистам, что Украина готова обсудить принятие нейтрального статуса в рамках мирного соглашения с Россией, но это должно быть гарантировано третьими сторонами и вынесено на референдум», второй анонс: « Украина критикует агентство ООН по делам беженцев за реакцию на войну». Третий анонс: «Речь идет об отстаивании позиции» или работают санкции против России». Четвертый анонс: «Побег из Ирпени. Жители наконец-то вырвались из осажденного города»

Фото на первой полосе подписано: «Украинцы, живущие в Ливане и поклонники в Бейруте вчера. В минувшие выходные по всему миру прошли проукраинские митинги».

Ту же историю приводит первая полоса «I», также цитирующая генерала Буданова, который сказал, что «сезон тотального украинского партизанского сафари» приведет к любой попытке сформировать регион, контролируемый Москвой. «i» сообщает, что Украина предупредила, что ответит партизанской войной.

The Times сообщает, что мирные переговоры между Украиной и Россией должны возобновиться в Турции на этой неделе. The Times также пишет, что исходя из предупреждения высокопоставленного представителя украинской разведки о том, что президент Владимир Путин хочет расколоть страну на две части, такая идея позволит Кремлю сократить свои потери. На первой полосе изображена девочка верхом на верблюде в открывшемся для визитеров Одесском зоопарке с духовым оркестром, который поздравляет их среди сирен воздушной тревоги, чтобы поднять боевой дух города»

«Путин хочет всех нас уморить голодом», — говорит заглавие в «Метро». Газета сообщает, что украинцы в северном городе Чернигове голодают и вынуждены пить канализационную воду. В нем говорится, что около 140 000 человек оказались в ловушке в городе, попавшем в окружение в первые дни вторжения.

The Financial Times сообщает о последствиях выступления президента Байдена в Польше в субботу, которое он завершил, сказав, видимо, спонтанно, что Путин «не может оставаться у власти». Издание цитирует госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что США «нет стратегии смены режима в России или где-либо». Также газета опасается, что единство США, ЕС и НАТО может начать рушиться.

Международную реакцию на замечания Байдена приводит The Telegraph. Газета цитирует президента Франции Эммануэля Макрона, который говорит, что Запад должен сделать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, а Даунинг-стрит заявила газете, что российский народ должен избрать своего лидера. Издание концентрируется на том, что она называет «международной негативной реакцией» на речь президента Джо Байдена, в которой он предположил, что президент Путин не может оставаться у власти. В газете говорится, что этот комментарий обострил его отношения с западными союзниками, а также усугубил заявление Кремля о том, что Россия сталкивается с реальной угрозой со стороны Запада.

Европа. Австрия. Газета «KURIER» Основной материал о: «Музыке и море огней для мира и надежды».

В воскресенье на благотворительном концерте в пользу Украины на венской площади Хельденплаце было десять часов музыки и сильный сигнал солидарности. По словам модератора, более 100 000 посетителей увидели 19 групп, таких как Wanda и Conchita, вход бесплатный. Федеральный президент Александр Ван дер Беллен был «глубоко тронут тем, что сюда приехало так много людей», и напомнил о более чем миллионе детей и молодежи, которым пришлось бежать из Украины. Пожертвования, собранные на акции под девизом YesWeCare, пошли на пользу SOS «Детские села» и «Соседи в беде». В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал к прекращению огня и заявил: «Единый выбор – мир!»

Еще один материал: «Зеленский: В Донецкой области возможен «компромисс». Переговорщики с украинской и российской сторон снова встретятся в понедельник для переговоров в Турции. Владимир Зеленский заставил людей сесть и обратить внимание на неожиданное заявление: полностью изгнать Россию из страны не получится. Компромисс по Донбассу возможен, если Россия предоставит соответствующие гарантии безопасности. Это касается и нейтралитета Украины, призываемого Путиным.

Ранее президент США Джо Байден допустил ошибку в своем выступлении в Польше: язык Байдена был воспринят как призыв к свержению Путина. Хотя «Хаус» отступил, Кремль уже отреагировал. В будущем Путин может просто проигнорировать любые заявления о том, что Запад работает на Украине, защищая демократию и международное право, парируя слова Байдена, предупреждают эксперты.

Анонсы на первой полосе «Der Standart».:»Звезды балета отворачиваются от Путина»

«Непредсказуемость газового эмбарго против России»

«Война подогревает страх перед голодом в мире»

Фото на первой полосе подписано: «В субботу пожарным пришлось гасить состав горючего вблизи западноукраинского города Львов, который загорелся после ракетного обстрела.»

Заголовок основного материала австрийскому «Der Standart»: «Киев обвиняет Москву в разделе Украины. Десятки тысяч на благотворительном концерте для Украины в Вене».

В воскресенье Украина обвинила Россию в планировании раздела страны. Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что Кремль хочет создать новую «Северную и Южную Корею». Основанием для этого является заявление Москвы о том, что предстоящие военные усилия будут сосредоточены на «освобождении» Донбасса. Там же, на востоке Украины, есть «Луганская Народная Республика», которую признает только Россия.

Также волнение вызвало заявление президента США Джо Байдена о том, что глава российского государства Владимир Путин «не может оставаться у власти». Вашингтон объявил, что заявление Байдена в выступлении в Варшаве не призывает к «изменению режима» в Москве. Там в это не верят и саркастически ссылаются на здоровье Байдена.

В Вене десятки тысяч собрались в воскресенье на благотворительном концерте для Украины на Хельденплац. В концерте было добавлено видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который призвал к усилению санкций и хорошему отношению к беженцам.

Газета Kleine Zeitung анонсирует две статьи:

«Украина и Россия ведут переговоры, а Зеленский ищет компромисс на Донбассе с Россией. Возможные дискуссии о нейтралитете»

«Последствия исторического выражения: «Президент США Джо Байден косвенно призвал к смене режима в Москве, что вызывает сильное раздражение».

Подпись на фото: «Маяк для мира: Пожертвования и призывы к миру: десятки тысяч посетителей сошлись на благотворительный концерт на Хельденплац в Вене, который за ночь превратился в море огней»

Германия. Газета FAZ, «Подарок Байдена Путину»

Собственно, Джо Байден лишь логично аргументировал свою незапланированную точку закрытия в Польше: если Путин теперь наконец-то уличился как «военный преступник» и «мясник», как ранее заявлял американский президент, то можно как наблюдатель от Украины. войны соглашаются только с следствием: «Этот человек не может остаться у власти!»

Только Байден не наблюдатель, а верховный командующий верховенством НАТО. Поэтому каждое слово имеет значение в избирательной кампании против Дональда Трампа, как часто подчеркивал Байден. Более чем досадно, что Белому дому пришлось исправить президента, заверив, что Америка не стремится к изменению режима в Москве. Байден преподнес Путину пропагандистский подарок. Любое утверждение, что Запад касается демократии и международного права, он будет парировать с «признанием» Байдена. Те немцы и другие жители Запада, которые всегда хотели обвинить американцев в преступлениях Путина, вскоре сделают то же самое. Поэтому одно предложение Путин вряд ли изменит свои расчеты на переговорах с Украиной. Это больше зависит от ситуации в поле боя и эффекта санкций. Но Байден взорвал единство демократов, на которое он раньше так впечатляюще призвал. Если Америка создает впечатление, что Вашингтон решит, какого главу государства отстранить, то это токсично для ее претензий на лидерство.

Байден хотел возглавить глобальную борьбу за демократию против авторитаризма. После лет Трампа он был озабочен своей страной и борьбой с Китаем; Россия была скорее подпунктом саги о Трампе. Но сейчас в Европе идет война, и Байден востребован как старомодный лидер свободного мира. То, как он переживает этот кризис, поможет определить, объединятся ли мировые демократии, чтобы защитить западную модель от ее могущественных врагов.

Главный материал на первой полосе: «Москва возмутилась выступлением Байдена в Варшаве. Блинкен: Мы стремимся к смене власти в России / Украинские спецслужбы боятся раскола страны»

После резких слов в адрес главы Кремля Владимира Путина президент США Джо Байден встретил возмущенное сопротивление Москвы. В субботней речи в Варшаве Байден назвал российского президента, среди прочего, «диктатором» и завершил словами: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». «Байден это не решает, президента России избирает российский народ», — сказал Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в Израиле в воскресенье, что Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в России. Скорее дело в том, что Путин «не может быть уполномочен вести войну против Украины или какой-либо другой страны». Белый дом также осознал, что это не призыв к свержению Путина. Как сообщают американские СМИ, спорного приговора в рукописи не было, а получасовая речь Байдена во дворе королевского замка в Варшаве стала завершением и изюминкой двухдневной поездки в Польшу. Там американский президент имел два основных месседжа: Вашингтон твердо лоялен к альянсу по коллективной обороне НАТО; и продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией. Байден сказал, что Россия «задушила» демократию и пытается сделать то же самое в других местах.

«Диктатор, желающий восстановить империю, никогда не погасит любовь к свободе». Во время предыдущей встречи с украинскими беженцами Байден назвал российского президента мясником.

Украинская военная разведка опасается, что страна будет разделена на Россию. Президент России Владимир Путин намерен расколоть Украину. «Есть основания полагать, что он рассматривает «корейский» сценарий для Украины», — заявил в воскресенье глава разведки Кирилл Буданов. Россия пытается «провести линию разграничения между неоккупированными и оккупированными районами нашей страны». По словам лидера сепаратистов Леонида Пасечника, вскоре может пройти референдум о союзе с Россией в Луганской «Народной Республике» на юго-востоке страны. В течение выходных сообщалось об ожесточенных боях, преимущественно на юге и востоке Украины. В Запорожской области в субботу военная администрация сообщила, что два села отбили. По данным властей, по меньшей мере, пять человек получили ранения в результате нападений на один из районов Львова на западе Украины в субботу.

По словам мэра, в Мариуполе, который находился в осаде, вновь начались ожесточенные бои. Вадим Бойченко заявил украинскому информационному агентству «Униан», что российские войска хотят «стереть город и его граждан с лица земли». Иначе как «геноцид» это не назовешь. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обсудить детали франко-турецко-греческой миссии помощи в Мариуполе с Путиным в понедельник или вторник. По информации украинского правительства, в понедельник Киев и Москва хотят начать новый раунд переговоров в Турции, о начале переговоров глава российской делегации говорит во вторник.

В Германии разгорелись дебаты по поводу возможного приобретения израильской системы противоракетной обороны. «Нам нужно лучше оградить себя от угрозы со стороны России. Для этого нам нужен противоракетный щит по всей Германии», — сказал депутат от СДПГ Андреас Шварц газете «Bild am Sonntag». Израильская система Arrow 3 является «хорошим решением». Федеральный канцлер Олаф Шольц и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн специальный фонд в 100 миллиардов евро должен быть использован для укрепления войск, сообщает также, что речь идет о возможном приобретении израильской системы Arrow 3. Однако решение еще не принято.

Газета «POTSDAMER» фото с заголовком: «Германия рассматривает закупку противоракетной обороны»

Анонси на первой полосе:

Правительство рассматривает возможность защиты от российских атак

Сепаратисты Донбасса хотят вступления голосовать за Россию

Украина обвиняет Москву в планировании в разделе страны

В Бранденбурге уже более 15 000 беженцев

Подпись под фото: «Опасность для Германии? Российские ракеты «Искандер», как и базирующиеся в Калининграде. Они могут нести ядерные боеголовки и достигать Берлина»

Учитывая растущую угрозу России, федеральное правительство рассматривает возможность создания многомиллиардного противоракетного щита над Германией. По информации этой газеты, эта тема возникла во время консультации между канцлером Олафом Шольцом (SPD), генеральным инспектором Эберхардом Цорном и министром обороны Кристином Ламбрехтом (SPD) по использованию специального фонда в размере 100 миллиардов евро для немецких вооруженных сил. . Но окончательного решения пока нет. «Bild am Sonntag» первым сообщил о том, что можно растянуть своеобразный «железный купол», как в Израиле.

В центре внимания – израильская система Arrow 3, которая будет стоить несколько миллиардов евро. Согласно сообщению, ракетные радиолокационные системы типа Super Greene Pine могут быть установлены в трех местах в Германии. Данные наблюдения будут переданы в центр воздушных операций в Уэдеме (NRW). Например, если радиолокационная система зафиксировала атаку из Калининградского анклава всего в 530 километрах по прямой прямой от Берлина, была бы запущена ракета «Стрела 3».

Глава комитета по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (FDP) сказала Tagesspiegel, что важно, чтобы сценарии наибольшей российской угрозы были проанализированы как можно скорее.

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands».

«На одесском базаре, рассказывая о россиянах, Зинаида продает все от чеснока до кур. «У нас, украинцев и россиян, очень разные ценности, — говорит она» – подпись фото на первой полосе.

Анонс материала: «Базар правды. На 200-летнем рынке украинского портового города Одесса Привоз, несмотря на угрозу со стороны Путина, торговля все еще продолжается – и не в последнюю очередь сплетнями о россиянах».

Ирландия. «The Irish Times»

Подпись под фото: «Украинка зажигает свечу во время мессы в Ильинском монастыре в Одессе».

Заголовок основного материала: «Киев предупреждает о толчке к распаду Украины». Начальник разведки говорит, что Россия планирует разделить страну на две части, как Корею. Зеленский говорит, что Украина готова рассматривать нейтралитет, гарантированный третьими сторонами

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Украинский щебень.

Заголовок: «Слова Байдена всколыхнули Европу»

Нидерланды, газета «de Volkskrant» Заголовок: «Въезд в США разрешен только украинцам. Соединенные Штаты также примут украинских беженцев, 100 тысяч пообещал президент Джо Байден в своем туре по Европе. Первые украинцы сообщают прямо на границе с Мексикой, сообщает корреспондент Йост де Фрис. – Почему они, а не мы?».

Подпись под фото: «Украинка передает свои документы американскому пограничнику на пограничном переходе Сан-Исидро».

Издание «AD». «Путин стремится к быстрому успеху».

«Россия хочет выйти из санкций». Не в состоянии выиграть войну в Украине, Россия теперь идет на «легкий военный успех» на востоке. «Путин хочет продемонстрировать успех и выйти из санкций», — говорит профессор Франс Осинга.

Британская разведка в минувшие выходные подтвердила то, что россияне уже заявили в пятницу: российская армия сосредоточена на окружении украинской армии вокруг сепаратистского Донбасса на востоке Украины. Российские войска продвигаются в этот район из Харькова на севере и Мариуполя на юге. Британцы говорят, что борьба в стране зашла в тупик. У русских нет достаточного влияния, а украинские контратаки мешают России перегруппироваться.

По словам профессора военно-оперативных наук Франса Осинги, линии военных поставок на Донбассе (Луганская и Донецкая области) короче, а преимущество в воздухе легче достичь.

Более того, плотность войск больше, потому что россияне воюют там с сепаратистскими войсками против украинских подразделений с 2014 года. ,,Если Мариуполь и Крым связать, тогда Путин может начать мирные переговоры».

По мнению военного эксперта Питера Вейнинга, перемещение внимания на Донбасс может стать прелюдией к мирным переговорам. «Если Россия контролирует весь регион, включая Мариуполь, она может претендовать на победу».

Глава украинской военной разведки говорит, что Россия хочет разделить Украину на две страны. Это был бы план Путина сейчас, когда видит, что не может взять Киев и вывести правительство Зеленского. По словам главы разведки Буданова, Путин хочет ожесточить раздел между оккупированными Россией районами и остальной частью Украины. «У него в виду корейский сценарий», – сказал Буданов.

Тем временем президент США Джо Байден намекнул на смену власти в России в субботу в Польше («Путин не может оставаться у власти»). Но госсекретарь США Энтони Блинкен вчера прямо возразил, что Соединенные Штаты ищут падения Путина.

Швейцария. Издание «Tages-Anzeiger» анонс статьи: «Повседневная жизнь в Швейцарии объясняют беженцам здесь на украинском

«Путин не заботится о Мариуполе, в Киеве все иначе»

Российский президент не хочет разрушать столицу, считает военный историк Сонке Найтцель. После заявлений России о намерении в будущем сосредоточиться на «освобождении Донбасса» в украинской войне правительство в Киеве опасается, что ситуация в Мариуполе ухудшится. Портовый город на Азовском море уже несколько недель находится в окружении российских подразделений и подвергается мощным обстрелам. Сосредоточение на востоке страны противоречит субботнему нападению России на большое топливобазу вблизи западноукраинского города Львова. Немецкий военный историк Зонке Найтцель мало думает об объявлении Донбасса, поскольку объясняет в интервью ТА: «Это заявление является лишь неуместной попыткой скрыть собственную неудачу». Скорее, Путин и дальше будет пытаться завладеть Киевом и ликвидировать президента. – Но Мариуполь ему безразлично.

Нейцель даже не желает исключать российскую ядерную атаку. «Я больше ничего не исключал бы с Путиным», — говорит известный исследователь войны.

Турция. Газета Daily Sabah вышла с заголовком: «90% украинцев могут впасть в глубокую бедность: ООН»

Если война будет продолжаться, 90% украинцев могут столкнуться с бедностью, предупреждает высшая мировая организация, подчеркивая, что существует несколько факторов, от экономики до базовых муниципальных услуг, которые могут повлечь за собой гуманитарный кризис в стране.

Организация Объединенных Наций вчера предупредила, что 90% украинцев могут столкнуться с бедностью, если продолжатся военные действия в охваченной войной в стране.

«Мы видим по всей стране, что люди потеряли средства к существованию», — сказал Ахим Штайнер, старший администратор Программы развития ООН (ПРООН), катарское медиа-издание Al-Jazeera на форуме в Дохе. Штайнер добавил, что «способность заботиться о миллионах людей, не имеющих возможности получать доход», может быть очень тяжелой для украинской власти. «Экономика в значительной степени страдает последствиями ограничений цепи поставок, но также основные муниципальные услуги все больше не могут функционировать», – сказал Штайнер. Российское вторжение опустошило несколько украинских городов, повлекло за собой гуманитарный кризис и заставило миллионы людей покинуть свои дома.

В субботнем телевизионном обращении президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран передать военную технику, заявив, что его нации требуется всего 1% самолетов НАТО и 1% танков.

Западные страны до сих пор предоставили Украине противотанковые и зенитные ракеты, а также стрелковое оружие и средства защиты, но не предлагали никакой тяжелой брони или самолетов.

Мы уже ждали 31 день. Кто отвечает за евроатлантическое сообщество? Действительно ли Москва из-за устрашения?» – сказал Зеленский, предполагая, что западные лидеры сдерживали поставки, потому что боялись России. Советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил в воскресенье, что Россия начала уничтожать украинские центры хранения топлива и продуктов питания, а значит, правительству придется разогнать запасы.

Зеленский также гневно предупредил Москву в субботу, что она сеет глубокую ненависть к России среди своего народа, поскольку постоянные артиллерийские обстрелы и авиационные бомбардировки превращают города в руины, убивая мирных жителей и загоняя других в приюты, оставляя их искать пищу и воду, чтобы вы.

«Вы делаете все, чтобы наши люди сами ушли от русского языка, потому что русский язык теперь будет ассоциироваться только с вами, с вашими взрывами и убийствами, вашими преступлениями», — сказал Зеленский в страстном видеообращении в субботу поздно в субботу.

США. The «Wall Street Journal» вышел с заголовком «Высказывания Байдена о Путине вызывают беспокойство среди западных союзников». Подпись фото на первой полосе: «Женщина расчищала обломки из школы, которая была повреждена в результате обстрела в Харькове в воскресенье, поскольку российское нападение на Украину продолжалось. Западные чиновники увидели признаки того, что Россия консолидирует свои позиции, чтобы возобновить наступление, а президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад обеспечить его армию более тяжелым вооружением».

«Высказывания президента Байдена о том, что президент России Владимир Путин «не может остаться у власти», подверглось критике за то, что запятнало политику США и угрожал взорвать дипломатические усилия по прекращению войны в Украине.

Представители администрации и депутаты от Демократической партии заявили в воскресенье, что это неочевидное замечание было эмоциональной реакцией на взаимодействие президента в Варшаве с беженцами, некоторые из которых сбежали от насилия в Мариуполе, южном портовом городе Украины, находящемся под недельной российской бомбардировкой и нападениями. лица.

Джулианна Смит, посол США в Организации Североатлантического договора, сказала на CNN, что комментарии господина Байдена были «принципиальной человеческой реакцией на истории, которые он услышал в тот день».

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон и европейские дипломаты предупредили, что такие комментарии могут подорвать любое дипломатическое решение.

Выступая в субботу в польской столице Варшаве, Байден, кажется, решительно осудил Путина на сегодняшний день. «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», – сказал господин Байден в завершение своей речи.

В воскресенье, отвечая на вопросы журналиста, Байден возразил, что стремится изменить режим в России. Тем не менее, его замечание, которое Москва отвергла, ознаменовало эскалацию словесных нападок господина Байдена на российского президента после того, как раньше он назвал Путина мясник и военный преступник. Это также пример склонности Байдена к отказу от сценария, омрачающего его намеченное сообщение и побуждающего помощников Белого дома уточнить его слова. Помощники Байдена пытались уменьшить значение и влияние слов. Представители Белого дома заявили, что они считали, что поездка и речь Байдена были успешными, даже если некоторые законодатели и аналитики говорили, что эти замечания могут осложнить дело.

Еще один материал «Наступление войск Украины. Как Россия перегруппируется

Западные чиновники видят, что Москва консолидирует свои позиции, поскольку Киев пытается свести на нет достижения России».

Мариуполь балансирует на фоне признаков того, что Россия меняет фокус пишет The New York Times. Фото на первой полосе: «В воскресенье в помещении ОГА в Харькове. От артиллерийских обстрелов в городе погибли семь человек, в том числе двое детей».

«Украина говорит, что противник может сосредоточиться на Востоке, чтобы расколоть страну» название колонки на первой полосе.

В воскресенье российские войска удвоили атаки на стратегические объекты по всей Украине, сообщая и об ожесточенных боях вокруг столицы, Киева, на фоне признаков того, что осажденный город Мариуполь близок к падению.

Поскольку конфликт перешел на второй месяц, российские войска почти не достигли своей первой цели взять крупнейшие города и сузили непосредственные цели в осаду южного портового города Мариуполя и стратегически расположенного города Чернигова на севере. .

В течение дня в Киеве раздались сирены воздушного налета, но в другом городе оставалось спокойным, что придает определенное доверие недавним утверждениям российского Минобороны о том, что он отвлекает внимание от Киева, чтобы сосредоточиться на восточном фронте. По данным украинских военных, некоторые российские подразделения отходили в Беларусь на севере для перегруппировки и переоснащения, но сильные российские артиллерийские атаки продолжались вокруг Чернигова, северо-восточнее Киева.

Семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате артиллерийских обстрелов в Харькове на северо-востоке Украины, когда российские войска пытались покорить город вблизи границы, сообщают украинские СМИ. А ракеты поразили состав горючего на западной Украине, поскольку Россия продолжала использовать воздушные удары, чтобы нарушить линии поставок украинских войск.

Главный офицер военной разведки Украины предположил, что Россия меняет свой военный фокус к югу и востоку и, возможно, пытается разделить Украину между оккупированными и неоккупированными территориями. «На самом деле, это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею», – сказал начальник управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов.

Боевые действия по всей стране показали, что российские силы работают над укреплением своих позиций в ключевых местах севернее Киева и противодействуют попыткам украинцев вырвать их, полностью сосредоточившись на захвате Мариуполя. После недель осады в портовом городе украинские солдаты и находившиеся там в ловушке гражданские лица сталкивались со все более тяжелыми условиями, без пищи и воды, что заставляло людей использовать неочищенные сточные воды, чтобы выжить.

Еще один материал: «Кремль зачистил разговор репортеров с Зеленским»

Это был выдающийся момент в войне в Европе: президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье дал 90-минутное интервью Zoom четырем выдающимся журналистам из России, вторгшейся в его страну.

Через несколько часов Кремль ответил. В заявлении правительства сообщалось российским СМИ «о необходимости воздержаться от публикации этого интервью».

Журналисты вне России все равно опубликовали это. Те, кто до сих пор в России, этого не сделали. Этот эпизод показал чрезвычайные и частично успешные усилия по цензуре, предпринимаемые в России правительством президента Владимиром Путиным, когда его кровавое вторжение в Украину вступает во второй месяц, вместе с попытками господина Зеленского обойти эту цензуру и достичь непосредственно общественности.

В интервью господин Зеленский наглядно описал, что, по его словам, было пренебрежением Кремля как к украинским, так и к россиянам, вплоть до того, что российская армия медленно собирала тела своих погибших солдат.

«Сначала отказали, потом еще что-то, потом предложили какие-то сумки», — сказал Зеленский, описывая попытки Украины передать тела российских военных. «Слушай, даже когда собака или кот умирает, люди этого не делают».

Господин Зеленский в общем публично разговаривает на украинском языке — на официальном языке его страны, но он владеет русским языком, и он неоднократно переходил на русский язык в видеообращениях, которые публикует в социальных сетях, пытаясь подбодрить критиков Путина внутри Россия. Но воскресное интервью стало первым с начала войны случаем, когда Зеленский долго разговаривал с российскими журналистами на их языке.

«The Washington Post». Заголовок «Критикуя Запад, Зеленский требует дополнительной помощи».

Фото: «Светлана Тихонова и ее соседка Наталья Соколвак (справа) добираются в Киев, быстро пройдя Ирпень. «Почти каждый второй дом горел. Ракеты попали в дома, и они горели», – рассказала Тихонова. «Никто их не пришел тушить».

Заголовок колонки на первой полосе: «Замечание Байдена о Путине может еще больше повредить напряженным отношениям»

Заявление президента Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти», грозит приблизить глубоко напряженные отношения США и России к краху, считают бывшие чиновники и аналитики, что может иметь серьезные последствия для способности Вашингтона помочь руководить войной. Украине положить конец и избежать более широкого конфликта.

Замечание – обычный код в адрес в Польше в эти выходные – вносит резкий новый элемент личной неприязни к противостоянию между крупнейшими ядерными державами мира. Байден завершал предварительные заявления, в которых выходил далеко за пределы официальных формулировок, называя Путина «убийцей», «мясником» и «военным преступником».

Сэмюэл Чарап, эксперт из России в Rand Corp., сказал, что попытки администрации отказаться от предложений по целям США по изменению режима должны изменить взгляды в Москве, поскольку Путин считает, что Соединенные Штаты сб раются заменить его и заявления президента традиционно рассматриваются как официальная политика.

«Это усиливает существующее восприятие угроз намерений США», – сказал он. «Они могут быть гораздо более склонны делать вражеские вещи даже больше, чем они уже есть. Это вызов».

Выступление Байдена состоялось в завершение европейского визита, призванного подготовить союзников к длительной кампании экономического наказания, направленной против России, требующей тяжелых политических и финансовых решений от лидеров на континенте, поскольку вторжение Путина заходит в тупик перед лицом украинского сопротивления.

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Президент Украины Владимир Зеленский требует от Соединенных Штатов и их союзников послать больше оружия и усилить санкции, изображая некоторых лидеров робкими перед лицом российской агрессии. Его обострение критики произошло через день после того, как президент Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти».

«Сегодня я разговаривал с защитниками Мариуполя», – сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье, восхваляя южный портовый город, подвергшийся ужасной бомбардировке со стороны российских войск. «Их решительность, героизм и жесткость поражают», — сказал он. «Если бы один процент отваги имели те, кто 31 день думал, как передать десятки самолетов и танков».

В отдельном интервью The Economist Зеленский утверждал, что некоторые страны провели красную линию по посылке в Украину более наступательного оружия, потому что боятся России. И все это. И те, кто скажет первым, первыми боятся».

Зеленский отвечал на вопрос о президенте Франции Эммануэле Макроне, ранее заявившем, что высказывания Байдена о Путине во время выступления в Польше угрожают «эскалации слов и действий». Макрон, который продолжает пытаться вести переговоры как посредник с Россией и западными союзниками, также сказал, что не будет использовать такие термины, когда общается с Путиным.

Зеленский утверждал, что западные страны, уже введшие исторические санкции против России, не зашли достаточно далеко в своих усилиях искалечить экономику страны, поскольку «не завершили санкции по отключению банковской системы».

Жители спасаются от боевых действий. Рассказывают свои ужасающие истории

Бровары. Василий Хилько спокойно лежал в больнице, восстанавливаясь после операции, забравшей нижнюю половину правой ноги. На краю его кровати пристроилась его жена, вытирая слезы. На полу неподалеку лежала единственная голубая сандалия, единственная оставшаяся его нога. По их словам, в начале марта российские войска вторглись в деревню пары близ Броваров, заставив мирных жителей укрыться в переполненных под землей хранилищах. Каждую ночь русские войска врывались, приказывая группе примерно из 20 человек быстро выстроиться для подсчета. «Если кто пропал, то убьем всех», — вспоминал Василий Хилько. Однажды вечером командир дал им всего 10 секунд, чтобы выстроиться, «прежде чем мы начнем стрелять», — сказал он. Хилько был последним, кто дошел до линии, а солдат с ружьем в качестве наказания открыл огонь по ноге 63-летнего мужчины, после чего остался ранен без медицинской помощи.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ