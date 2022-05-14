Главные темы: 140 миль прошел мужчина с собакой от Мариуполя в Запорожье. Новые свидетельства военных преступлений россиян против украинцев. Как 78 дней войны изменили мир? ЕС хочет выделить 195 миллиардов евро, чтобы обойтись без российского газа, но Венгрия торгуется с ЕС. НАТО вместо нейтралитета. Пять причин, почему Финляндия вступает в НАТО, а Москва угрожает оружием и отключением газа. Украина уже одержала победу в сердцах и умах на Евровидении. Зеленский: «Мы ведем переговоры, но Крым я не отдам. Швейцария сообщает, что не может экспроприировать богатство у россиян

Великобритания

«Guardian» рассказывает историю о мужчине который 140 миль со своей собакой Жу-Жу шагал к свободе. Он имел целью стать человеком-невидимкой, говорит 61-летний Игорь Педин. Это заключалось в том, чтобы дрейфовать со своей маленькой сумкой с припасами и собакой, девятилетним дворовым терьером Чжу-Жу, сквозь адский ландшафт осажденного портового города Мариуполя. в бесплодные районы оккупированных Россией территорий и относительной безопасности подконтрольного украинцам города Запорожья – всего в 140 милях пешком.

Это было эквивалентно ходьбе от Лондона к Шеффилду, но из-за войны, невиданной по своим масштабам в Европе с 1945 года. Навстречу встречным колоннам танков, бронетехники и нервных, счастливых русских солдат; это значило обойти мины и пересекать разрушенные мосты с его собакой и багажом, где неправильный шаг привел к падению на верную смерть. Педин, бывший корабельный повар, не оказался невидимым, признается он, рассказывая о своей истории в безопасности столицы Украины, Киева. На самом деле его подвиг оказался настолько удивительным, что однажды ночью русские солдаты на одном из многочисленных блокпостов, мимо которых он прошел, собрались, чтобы услышать его историю, запихнув сигареты ему в кармане для дальнейшего путешествия и желаю ему удачи.

Лорд Фрост, человек, который вел переговоры по соглашению о Brexit, пишет в Daily Telegraph, что премьер-министр Борис Джонсон должен продемонстрировать то самое лидерство, которое он продемонстрировал в войне в Украине, разорвав Североирландский протокол. Он говорит, что Соглашение Страстной пятницы*, которое поддерживало мир в стране с 1998 года, теперь находится «на жизнеобеспечении» из-за пограничных проверок между Северной Ирландией и Великобританией.

*Билфастское соглашение, оно же Соглашение Страстной пятницы. Соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривающее создание автономных органов власти, также было предложено ряд других мер по политическим и конституционным аспектам североирландского конфликта.

На первой странице «Metro» есть серия кадров по видео, на котором российские солдаты целятся из винтовок у двух украинских мирных жителей, которые потом падают на землю – один мертвый, второй – тоже умирает, объясняет газета. В нем говорится, что видеозапись убийства является ярким свидетельством военных преступлений России, и добавляется, что это преступление является одним из 10 000 преступлений, расследуемых киевскими властями.

Европа

Австрия. Газета «Der Standart» вышла с колонками: «Орбан хочет выиграть на нефтяном эмбарго ЕС»

В Европу из России поступает меньше газа

Венгрия продолжает выступать против планируемого ЕС нефтяного эмбарго против России. Премьер-министр Виктор Орбан угрожает ветировать этот шаг, поскольку сокращение поставок российской нефти ударит по экономике Венгрии как ядерная бомба. Судя по всему, Орбан хочет купить одобрение по высокой цене. По данным российского «Газпрома», транзит газа через Украину в четверг сократился на треть. Кроме того, газ нельзя экспортировать через Польшу по трубопроводу Ямал-Европа.

«Финляндия хочет поскорее вступить в НАТО»

Москва воспринимает это как целое «Определенной угрозы». Кремль назвал желание Финляндии вступить в НАТО «некой угрозой». Россия отреагирует на это «симметрично», заявил в четверг официальный представитель Дмитрий Песков. Президент Финляндии и премьер-министр ранее высказался за присоединение к военному пакту. Швеция также, вероятно, сделает тот же шаг в ближайшем будущем.

В Германии федеральный канцлер Олаф Шольц работает над улучшением информации о войне в Украине. «Kleine Zeitung» — анонс статьи «Украинский кризис был большой темой на Конгрессе УЕФА в Вене, но некоторые вопросы остались без ответа».

«Kleine Zeitung» – «ПОРОЖНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗПРОМА». Австрия грозит увлечением. Одно из самых больших в Европе газохранилищ находится недалеко от Зальцбурга, хотя и эксплуатируется «Газпромом», но сейчас полностью пустое. Канцлер Карл Нехаммер готов поставить крест в собственность российской компании.

Бельгия. «Der Morgen» – «195 миллиардов, чтобы избавиться от российского газа».

Согласно проекту плана, который ЕС представит на следующей неделе, Союз хочет выделить 195 миллиардов евро, чтобы обойтись без российского газа. Также нужно сэкономить 13 процентов энергии.

В проекте плана RePowerEU, который Европейская комиссия представит в среду, говорится, что Союз должен выделить 195 миллиардов евро на компенсацию потерь российской энергии. Кроме того, к 2030 году европейское энергопотребление должно сократиться на 13% по сравнению с 9% в предыдущих планах. По оценкам Комиссии, Европейский Союз может сэкономить на энергии около 94 млрд евро.

Деньги на эти планы поступают в основном из существующего бюджета ЕС.

В марте лидеры европейских правительств решили, что Европа должна как можно скорее снизить свою зависимость от российской энергетики. Они попросили Комиссию разработать план. «Пора уменьшить стратегическую энергетическую зависимость Европы», – пишет Комиссия в своем проекте плана.

Это сокращение должно соответствовать климатической политике ЕС. Поэтому Комиссия хочет, чтобы Европа быстрее перешла на возобновляемые источники энергии. Она хочет, чтобы до 2030 года страны-члены ЕС использовали возобновляемые источники энергии на 45 процентов вместо 40 процентов, указанных в предыдущих планах.

К 2028 году мощности солнечной энергии должны удвоиться. «Скорость сейчас важнее, чем когда-либо», — пишет Комиссия. Поэтому она хочет упростить выдачу разрешений на проекты по возобновляемой энергии. «Медленные и сложные процедуры выдачи разрешений являются критическим препятствием для разрешения революции в возобновляемой энергетике», – пишет Комиссия в проекте.

Для получения разрешения на ветроэнергетический проект может уйти девять лет, на проект солнечной энергии – четыре с половиной. Сейчас Комиссия предлагает государствам-членам назначить специальные зоны, где разрешения могут быть выданы быстро, на основе «преобладающих общественных интересов». Комиссия хочет, чтобы ЕС активизировал свои усилия на всех фронтах, чтобы компенсировать потерю российской энергии. К примеру, предлагается совместная закупка сжиженного газа (СПГ) через платформу, в которой также могут участвовать Украина, Молдова, Грузия и страны Западных Балкан. ЕС также хочет увеличить устойчивое производство биомассы, а также производство и импорт водорода.

Деньги, выделенные на план RePowerEU, можно частично использовать в помощь странам, сильно зависящим от российской энергетики, таким как Венгрия, Словакия и Чехия. В частности, Венгрия решительно выступает против предложений Еврокомиссии по бойкоту российской нефти. По словам премьер-министра Орбана, в нынешнем виде они являются «ядерной бомбой» для экономики Венгрии. В среду правительство Венгрии объявило, что хочет не допустить бойкота всей российской нефти, поставляемой по нефтепроводу. Это неприемлемо для большинства других стран ЕС, поскольку это уничтожит бойкот.

«POLITIKEN» – «Как 78 дней войны изменили наш мир»

Стремление Финляндии к полноправному членству в НАТО знаменует революцию в обороне Северных стран.

Есть дни и даты, которые врезаются в нашу память. Дни и даты, резко меняющие наше восприятие мира. Дни и даты, которые решаются для нашего настоящего и ближайшего будущего.

Таким днем ​​будет четверг, 24 февраля 2022, дата вторжения России в Украину. Вероятно, мы это чувствовали, когда Европа была брошена в самую серьезную войну со времен Второй мировой войны. Но в четверг – на 78-й день российского вторжения – он был высечен в камне, когда президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Дании, социал-демократ Санна Марин, сделали шаги к быстрой подаче заявки на членство Дании в НАТО: « Мы надеемся, что шаги, которые необходимо предпринять на национальном уровне, будут сделаны быстро в ближайшие дни», — заявили они вместе.

Это может звучать не столь пафосно. Но в решении заложены семена скандинавской оборонительной революции, в которой Швеция, вскоре последует за Финляндией. Речь идет об устранении тектонических узлов мироустройства 21 века. Это то, что изменит баланс сил и уровень напряженности в Балтийском море и вокруг него в непосредственной близости от Дании.

Изменение настроений Финляндии Для Финляндии членство в НАТО будет означать историческое противостояние принципу осторожности, регулировавшему отношения с бывшим Советским Союзом и Россией со времен Второй мировой войны.

На протяжении десятилетий люди танцевали большие политические танцы, чтобы у Советского Союза, ядерным государством которого была Россия, не было соблазна включить их в состав Советского Союза наравне со странами Балтии.

После окончания холодной войны Финляндия почувствовала себя свободнее и стала членом ЕС. Но вплоть до российского вторжения в Украину вопрос о членстве в НАТО никогда не стоял на повестке дня.

Но вторжение России в Украину напомнило людям, как они были захвачены Советским Союзом сталинской эпохи во время Второй мировой войны. А с недавними предупреждениями России для тех, кто стремится к членству в НАТО, люди лишь упомянули об унизительном отношении путинского режима к их суверенитету. Таким образом, стремление к членству в НАТО разразилось и, согласно опросам общественного мнения, теперь имеет поддержку 76 процентов.

Президент Ниинисте приводит пять причин смены настроений:

Во время вторжения Россия и президент Путин продемонстрировали готовность идти на риск, которого мало кто ожидал, даже после аннексии украинского Крымского полуострова в 2014 году. Россия вторжение показало способность быстро мобилизовать 100 000 человек, что влияет на желаемую картину угрозы. Путинский режим с его дьявольской игрой в применении ядерного оружия усугубил свою ненадежность. Массовыми убийствами в таких украинских городах, как Бутя, Кремль нарушил закон войны. И, наконец, ООН продемонстрировала свое бессилие как миротворца в мировом порядке нашего времени, особенно в отношении великих держав, имеющих, как и Россия, право вето в Совете Безопасности.

Спрашивается: неужели президент Путин действительно думал, что все это будет без последствий?

Если Швеция, пойдет за Финляндией, она будет иметь еще одно историческое измерение: она порвет с более чем 200-летней шведской политикой нейтралитета. Но у двух стран общая общая судьба. Финляндия была частью Швеции до 1809 г., но после шведско-русской войны была включена в состав Российской царской империи как автономное Великое княжество до коммунистической революции в России в 1917 году.

Теперь у нас есть представление о скандинавской оборонительной революции, по сравнению с которой последние 77 дней выглядят как русская страшилка. То бишь. своим вторжением в Украину путинский режим хотел покончить с новым расширением НАТО, но теперь получит гораздо более мощное расширение НАТО. Вплоть до границы с Россией.

Украина мимоходом еще больше приблизилась к Западу. И Германия спровоцировала прорыв, который может быть медленным, но, однако, знаменующий столкновение с бывшим германским миролюбием и столкновение с зависимостью от российского газа.

Российская война привела мир совсем на другое место, чем представлял Владимир Путин.

Франция. «20 Minutes» «Украина победно поет»

Украина — один из фаворитов Евровидения, финал которого состоится в субботу вечером в Турине. Даже если страна, захваченная Россией, не выигрывает соревнования, она уже одержала победу в сердцах и умах.

Италия. La Stampa главное заглавие на фото: » Мариуполь на последнем рубеже»

«Европейская оборона, вот план»

Комиссия: Общая центральная закупка оружия.

Драги: «Байден звонит Путину»

Финляндия в Атлантическом альянсе, а из Москвы раздаются ядерные угрозы. Зеленский: «Мы ведем переговоры, но Крым я не отдам»

«Насколько Америка не боится атомной бомбы».

«Хельсинки, НАТО и безопасность ЕС».

«Секретные переговоры» – главное заглавие» La Repubblica.

«Контакты идут между украинскими и российскими генералами для поддержания связи.

Драги: «Я попросил Байдена позвонить Путину».

Зеленский: мы можем преодолеть. Интервью с министром иностранных дел Кулебой: само поле боя определяет ход переговоров

«Финляндия: быстрое вступление в НАТО. Москва: отключим вам газ».

«Выбор Хельсинки меняет Европу»

Нидерланды. «de Volkskrant» — «Потеря российского газа будет стоить ЕС 195 млрд»

Польша. «Rzeczpospolita» – «Третье поражение Путина». О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Швейцария сообщает, что не может экспроприировать богатство у россиян»

Санкции в Швейцария находятся под сильным международным давлением и вниманием. Страна как ключевой центр торговли русскими сырьевыми продуктами и как банковский центр, пользуется популярностью у русских миллиардеров. Поэтому в парламентской инициативе требуют, чтобы замороженные миллиарды у олигархов, близких Путину, были конфискованы и использованы для восстановления Украины. Однако эксперты не оправдывают ожидания: правовых оснований для такого шага не существует и создать их не так просто.

«Эмоционально у меня тоже есть проблемы с этим осознанием. Но ни при каких обстоятельствах нельзя подрывать верховенство права», — говорит Грета Феннер, директор Базельского института управления. «Без фактической процедуры экспроприации это не работает», – говорит профессор права из Берна Томас Коттье. Но для этого швейцарская судебная система должна доказать, что олигархи действовали незаконно.

Вчера федеральное правительство уточнило, когда юристы также должны сообщать об находящихся под санкциями активах. В принципе юристы должны следить за тем, чтобы они не способствовали нарушению положений о санкциях.

«BLICK» – «Ведущий эксперт требует поставок оружия из Швейцарии»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью о войне в Украине.

Швеция. «EXPRESSEN» — «ПУТИН МОЖЕТ ВИНОВИТЬ ТОЛЬКО СЕБЯ»

Германия. Газета «FAZ». Главный материал: «Финляндия хочет стать членом НАТО»

Столтенберг объявляет о скорейшем рассмотрении

Кремль говорит о враждебном шаге

Статья: «Хабек считает, что поставка газа идет нормально»

Последствия российских санкций «компенсированы»

ЕС планирует более строгие цели

КОЛОНКО ДЕЛО «НАТО вместо нейтралитета»

Финны заявили о себе, и шведы, вероятно, сразу последуют за ними: НАТО, вероятно, этим летом получит двух новых членов, и еще несколько месяцев назад на их вступление делались небольшие ставки. Но нападение Путина на Украину также поразило государства Северной Европы, которые десятилетиями рассчитывали на нейтралитет настолько, что «финляндизация» стала лучшей защитой от атак Москвы. Эта вера пошатнулась, когда Путин завоевал Крым. Нападение на всю Украину теперь побуждает наших северных соседей коренным образом изменить курс во внешней политике и безопасности, что даже омрачает поворотный момент Германии.

Заявление финнов о намерениях как можно быстрее принять в НАТО в очередной раз выставляет Путина безнадежно просчитавшимся кровавым стратегом-дилетантом. Вторжением в Украину он достиг прямо противоположного тому, чего якобы хотел: НАТО более чем когда-либо присутствует на его пороге. Присоединение Финляндии и Швеции, вооруженные силы которых давно участвуют в маневрах с государствами-членами НАТО, немедленно усиливает обороноспособность Альянса и, следовательно, его сдерживающую силу. Это касается, в частности, региона Балтийского моря, имеющего большое значение не только для безопасности стран Балтии.

Угрозы, которые Москва использовала для предотвращения вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, в конечном счете, оказались контрпродуктивными. Не исключено, что Кремль будет сопутствовать процессу приема всевозможными провокациями и, конечно, известной пропагандой окружения. Но оно не может скрыть правду: именно путинский воинственный империализм теперь даже позволяет двум совершенно нейтральным странам убегать под защитный зонт НАТО.

«Der Tagesspiegel» Финляндия хочет вступить в НАТО, Кремль угрожает возмездием

Северные европейцы просят «немедленного» вступления / Россия рассматривает вступление как угрозу и объявляет военный ответ

В результате захватнической войны России в Украине президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в четверг высказались за «немедленное» вступление своей страны в НАТО. «Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии», – заявили они. И страна укрепит альянс в целом.

Финляндия была нейтральной по отношению к НАТО в течение десятилетий, но в последнее время все больше и больше людей высказывались за присоединение к западному военному альянсу всего 20-30 процентов. Финляндия имеет 1300 км границы с Россией. Решение о вступлении в НАТО также неизбежно в соседней Швеции. Ожидается, что Швеция согласится с решением финнов.

Россия «очевидно» рассматривала возможное членство Финляндии в НАТО как угрозу. «НАТО движется в нашем направлении», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс. «Очередное расширение НАТО не сделает наш континент более стабильным и безопасным». В заявлении Министерства иностранных дел говорится: «Россия будет вынуждена реагировать должным образом – в военно-техническом и других аспектах – чтобы противодействовать опасности с учетом ее национальной безопасности». Глава государства Владимир Путин уже поручил усилить безопасность западного фланга России с учетом деятельности НАТО. Песков обвинил Финляндию в недружественных шагах против России в рамках ЕС. Москва тоже отреагирует на это.

США

Газета «The New York Times». Подпись под фото: «Похороны 41-летнего Максима Яковенко, погибшего в результате обстрела украинского воина, в четверг в Буче к северо-западу от Киева».

Колонка справа: «Финляндия обещает вступить в НАТО»

Переход Альянса к расширению у российской границы несет угрозы для Москвы, это новый признак просчета Путина.

Вторая колонка справа: «Пожертвования консерваторам Великобритании были с российского счета»

ЛОНДОН — Один из крупнейших доноров Консервативной партии Великобритании подозревается в тайном перечислении сотен тысяч долларов партии с российского счета согласно данным банка, представленным в национальный правоохранительный орган Великобритании.

Пожертвования в размере 630 225 долларов были осуществлены в феврале 2018 года по имени Эхуда Шелега, богатого лондонского арт-дилера, недавно являвшегося казначеем Консервативной партии. Деньги были частью молниеносной кампании по сбору средств, которая помогла премьер-министру Борису Джонсону и его партии одержать уверенную победу на всеобщих выборах 2019 года.

Но документы, поданные к власти в прошлом году и ознакомленные The New York Times, свидетельствуют, что деньги были на российском счету тестя г-на Шелега, когда-то бывшего Сергея Копытова.

старший политик в предыдущем прокремлевском правительстве. Сейчас он владеет недвижимостью и гостиничным бизнесом в Крыму и России.

«Мы можем проследить четкую линию от этого пожертвования к ее окончательному источнику», — написал Barclays Bank в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью в январе 2021 года. Банк, поддерживавший некоторые счета, использованные для сделки, обозначил пожертвование как подозрение в отмывании денег, так и как потенциально незаконное пожертвование кампании.

Адвокат господина Шелега признал, что господин Шелег и его жена получили миллионы долларов от его тестя за недели до пожертвования, но сказал, что это «вполне отдельно» от вклада в кампанию.

«Los Angeles Times» – «Путин подтвердил претензии на восток Украины»

Россия ужесточает свои атаки, а лидеры Финляндии объявляют о намерении присоединиться к НАТО. Лидеры Финляндии нанесли ему удар, объявив о своей поддержке вступления в НАТО, президент России Владимир Путин подтвердил свою решимость поддерживать власти Москвы над Восточной Украиной, поскольку российские ракеты обстреливали этот район.

Путин в послании, обнародованном Кремлем в четверг, предложил свою поддержку Леониду Пасечнику, главе пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной Луганской Народной Республике, которая является частью Донбасса на востоке Украины.

«Я уверен, что нашими совместными усилиями мы защитим независимость, суверенитет и территориальную целостность Луганской республики», — сказал Путин, когда его война против Украины началась на 12-й неделе.

Послание российского лидера было подкреплено потоком российских авиаударов и артиллерийских обстрелов вдоль восточного фронта боя длиной 300 миль, в том числе на сталелитейном заводе, где остается последний центр украинского военного сопротивления в стратегическом юго-восточном портовом городе Мариуполь.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ