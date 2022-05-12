Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 11 мая

Разведка США говорит о долгой войне на истощение. В Бельгии из-за войны войны в Украине откроется горячая линия борьбы с торговлей людьми. Быстрого пути вступления Украины в ЕС нет. Торговые войны из-за зерна. Как угрожает война защите климата? Когда проиграет Путин?

Великобритания

The Guardian опубликовал предупреждение о том, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие, если он опасается поражения в Украине. В нем говорится, что сотрудники американской разведки обеспокоены тем, что Путин может прибегнуть к такой тактике, если он будет считать, что неспособность выиграть войну является угрозой его режиму.

Предупреждение прозвучало в оценке руководителей разведки, проинформировавших Сенат США о мировых угрозах.

В Украине предусмотрели долгую войну на истощение, которая могла привести к все более нестабильным действиям Путина, включая полную мобилизацию, введение военного положения и, если российский лидер чувствовал, что война идет против него, подвергая опасности его позиция в Москве – даже применение ядерной боеголовки .

Этот прогноз раздался в день непрерывных боев на востоке и юге Украины и российских ракетных ударов по Одесскому порту. В этот же день ООН признала, что число погибших среди гражданского населения в результате войны, вероятно, будет гораздо выше, чем количество жертв войны – текущая официальная оценка 3381 человек.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что Путин будет продолжать размахивать ядерным арсеналом России, пытаясь удержать США и их союзников от дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, устранение акцента на восток и юг, скорее всего, временное, а не постоянное сокращение военных целей.

Европа

Бельгия. Газета: «De Morgen» — «БЕЛЬГИЙЦЫ НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ: «Человеческие страдания невозможно представить».

«В скором времени откроется горячая линия борьбы с торговлей людьми»

После случаев издевательств над украинскими беженцами федеральное правительство создает центральную горячую линию для жертв торговли людьми. Кроме предложения помощи, это также должно помочь раскрыть банды, стоящие за насилием».

Приют за секс. Такое предложение сделал фламандец украинскому беженцу сразу после российского вторжения. Поскольку женщина сама обратилась в гуманитарную организацию, полиции удалось узнать имя и адрес мужчины. Но это исключение. Ведь до сих пор эксплуатация украинских беженцев оставалась незамеченной в нашей стране.

Безусловно, что будут еще жертвы. Вспомните троих украинок, незаконно резавших овощи в мясной скамейке Антверпена за 7 евро в час. Они были обнаружены во время рейда социальной инспекции. В Нидерландах правительство уже наблюдается повышенным спросом на украинские женщины на порносайтах. А в соседних с нами странах женщины и дети по прибытии на вокзалы были окружены назойливыми мужчинами. Иногда речь шла о вербовщиках для проституционных сетей.

Примечательно, что недавно в бельгийском все было тихо. Полиция, экстренные службы и прокуратура реагировали недостаточно внимательно, предупреждают специалисты. Для понимания: еще до украинского кризиса Глобальный индекс рабства оценивал количество жертв торговли людьми в Бельгии в 23 000 человек. В то же время сообщалось о 1200 пострадавших в год. Вторая проблема заключалась в раздробленности трех основных организаций жертв торговли людьми: Payoke, Pagasa и Surya.

Вот почему федеральное правительство создает центральный пункт помощи, с которым можно связаться по телефону и через Интернет 24 часа в сутки. В прошлую пятницу Совет министров дал на этот зеленый свет. Основная цель – облегчить пострадавшим и экстренным службам доступ к информации и поддержке. «Мы уже давно знали, что это необходимо, но Украина ускорила это», – заявил министр юстиции Винсент Ван Квикенборн (Open Vld).

Задействована и местная полиция. Предполагается, что вскоре они смогут сообщать о подозрительных ситуациях на цифровой платформе, чтобы специальный судья мог собрать воедино кусочки головоломки и выявить связи. Это позволит быстрее арестовывать банды.

Есть другие варианты. «Вскоре федеральное правительство установит условия, которым должны соответствовать веб-сайты с секс-рекламой», – говорит член парламента Бен Сегерс, давно выступающий за создание горячей линии. Почему бы нам не заставить их опубликовать кнопку «Пожаловаться»? Посетители, заметившие что-нибудь подозрительное, могут немедленно сообщить об этом».

По словам Клауса Ванхаутта, директора центра помощи Payoke, центральная точка отчетности – это важный шаг вперед. В то же время, с этими отчетами нужно что-то делать, говорит он. «Повышение обнаружения не имеет большого смысла, если его не будут расследовать и наказывать. Правосудию срочно требуется подкрепление».

«Мы давно знали, что это необходимо, но Украина ускорила это»

Хорватия. Газета «Vecernji List» заголовок на первой полосе. «Корабль-фантом нежелателен из-за санкций США». Танкер, наполненный иранской нефтью, блуждает по Адриатике в течение недели. Американская лоббистская группа UANI, прислала письмо-предупреждение, остановив тем самым разгрузку грузов, чего не было в Хорватии с 2018 года.

Комментарий: Как Орбан ветировал решение ЕС российское нефтяное эмбарго и претензии Венгрии к хорватскому побережью.

Литва. Газета «Klaipeda», подпись под фото: «Дефицит – В Клайпеде нет квартир для аренды».

С начала российского вторжения в Украину в Клайпеде и близлежащих городах поселились более 6 тыс. человек. беженцев с войны, потому уже несколько недель не хватает арендных квартир. У Уоса еще есть социальное жилье в резерве, но арендатор должен иметь работу, чтобы его получить. В то же время поток прибывших в Клайпедский центр регистрации беженцев, заработавший 14 марта, за последние недели значительно снизился.

Италия. La Stampa главное название «Драги (премьер Италии): «Необходимо остановить бойню»» .

«Вашингтонский саммит укрепляет трансатлантическую ось. Палаццо Киджи: необходимо найти способ не унижать Москву»

«Премьер Италии Байдену: «Путин думал разделить нас, но у него ничего не вышло».

Киев: «Тысячи брошенных тел русских солдат»

la Repubblica. «Пакт Белого дома» – главное заглавие. Соглашение между двумя лидерами в Вашингтоне. Драги: вместе мы против Путина. Больше не допустить массовых убийств. Байден-Драги: Вы объединили НАТО и ЕС.

«Если они потребуют больше оружия, мы скажем «нет», – говорит оппозиция в Италии

«Разведка США: война зашла в тупик, она может длиться долго.

«Италия как мост через Атлантику»

Нидерланды. Газета «Trouw» – «Как жить без российской энергии? Три варианта»

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Фермеры возмущены принудительным изъятием сельхозугодий». Аграрные рынки сошли с ума после войны в Украине.

Теперь Федеральный совет планирует отобрать сельхозугодия у швейцарских фермеров – в пользу защиты окружающей среды. Ассоциация фермеров сопротивляется.

Президент фермеров Маркус Риттер говорит, что никогда не получал столько отзывов о решении Федерального совета. Правительство уже утвердило его несколько недель назад, но его последствия только сейчас проявляются в расчетах ассоциации фермеров, которые находятся в распоряжении газеты.

Чтобы сделать сельское хозяйство более устойчивым, фермеры теперь должны выделять не менее 3,5% пахотных земель под так называемые зоны биоразнообразия. Там ничего нельзя растить.

По данным ассоциации фермеров, пострадала площадь размером 14 500 футбольных полей, что примерно в три раза больше, чем сегодня. Если бы на ней посадить зерно, то можно было бы покрыть ежегодное потребление хлеба не менее миллиона человек. Это решение также вызвало непонимание среди аграриев, поскольку оно было принято вскоре после нападения России на Украину. из-за войны в житнице Европы сельскохозяйственные рынки сходят с ума, говорит Мартин Руфер, директор ассоциации фермеров. Поэтому неправильно ослаблять внутреннее производство продуктов питания. Ассоциация описывает тот факт, что Федеральный совет не хочет вводить меру до 2024 года из-за напряженной ситуации как чисто косметическую. Он сообщил о своем недовольстве Федеральному совету в письме на прошлой неделе.

В то время как в Швейцарии приходится выделять пахотные земли, в Европейском союзе наблюдается противоположная тенденция. из-за войны этого года районы биоразнообразия могут вновь временно использоваться для производства продуктов питания.

Германия. Газета «FAZ». – Подпись под фото: «Встреча в Киеве: во вторник президент Украины Зеленский принимает министра иностранных дел Бербока».

Главный материал: «Бербок: Быстрого пути вступления Украины в ЕС нет»

Министр иностранных дел в Киеве

По словам Шольца, переговоры с Западными Балканами имеют приоритет.

Во время визита в Украину министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала полноправное членство в Европейском Союзе. Однако «кратчайшего пути быть не может», сказал Бербок. Она уверена, что Украина приобретет «четкий статус кандидата», но на пути вперед не должно быть «пустых обещаний». Между тем, федеральный канцлер Олаф Шольц настаивает на том, что переговоры с шестью странами Западных Балкан имеют приоритет.

Кроме того, ко всем переговорам о присоединении будут применяться те же стандарты и требования, сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии во вторник. Премьер Бельгии сказал, что в случае с Украиной может быть двоякий подход: вступление в ЕС безусловно займет много времени, но страна может быть более тесно привязана к Европейскому союзу.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил в понедельник, что «процесс вступления будет продолжаться несколько лет, а на самом деле несколько десятилетий».

Во вторник министр иностранных дел Бербок впервые получил представление о киевских пригородах Буча и Ирпена, где русские солдаты совершали против мирного населения. Бербок был глубоко тронут и призывал привлечь виновных к ответственности. «Мы в долгу перед жертвами», – сказала она. В сопровождении министра иностранных дел Нидерландов Бербок встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник днем.

После встречи Зеленский поблагодарил главу МИД за солидарность Германии. Бербок сказал, что это был «открытый, дружеский разговор». Она отметила, что обучение украинских солдат на Panzerhaubitze 2000 начнется в ближайшее время в Германии – по информации, первые артиллеристы уже прибыли. В разговоре также говорилось о восстановлении Украины и вопросе, «как можно решить блокаду экспорта продовольствия из Украины, в котором остро нуждается весь мир». Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, но сейчас трудно найти покупателей, поскольку Россия блокирует все порты Черного моря.

Вторая колонка слева: «Когда Путин проигрывает?»

В День Победы Владимир Путин не смог объявить о своей победе в Отечественной войне. Спецоперациям не удалось произвести смену режима в Украине. Основное наступление на востоке мало продвинулось. Российские вооруженные силы в первую очередь «демилитаризировались» в дорогих боях.

Украина с другой стороны вооружается Западом так, как никогда раньше в своей истории. Эта поддержка не предоставлялась сразу после вторжения, потому что на Западе также ожидали, что российские кафиры захватят Украину в течение нескольких дней. Но украинцы проявили такую ​​готовность защищаться, что даже мнение о победе атакованных над оккупантами уже не считается нереальным.

В немецких дебатах предпочтение отдается таким формулам, как «Украина не должна проиграть войну» и «Путин не должен выиграть войну». Однако постепенно немецкая политика становится смелее и на поле словесной битвы. В своем выступлении 8 мая канцлер Шольц даже решился предположить, что «Путин не выигрывает войну».

Однако он не зашел так далеко, как глава комиссии ЕС фон дер Ляйен. Она говорит: «Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну». Есть бесконечные споры о средствах, но споры остаются неопределенными, когда доходит до конца. Украина победила, если на украинской земле больше нет русских солдат? Разве Путин не выиграет, если ему удастся сберечь Донбасс и Крым? Затем поток речи прерывается.

В лучшем случае тогда указывается, что не должно быть «продиктованного мира» и что только украинцы должны решать, какой конец войны для них приемлем. Только Вашингтон заявил, что хочет ослабить Россию, чтобы она не могла совершить еще один нападение. С другой стороны, в Берлине большинство заявлений сейчас звучит о желаемом перемирии.

Дальше начинается зона беспомощности. Потому что до сих пор непонятно, каким должно быть соглашение, с которым могли бы жить и Путин, и украинцы.

Президент России увлекся своей абсурдной пропагандой против Украины, Америки и НАТО. Это верно, что диктаторы определяют общественное мнение в своих империях. Но даже Гитлер не мог уйти из России в 1942 году с замечанием, что нападение и его мировоззрение были печальными ошибками. Своей войной против Украины Путин ведет Россию к гибели. Он также не может вернуться домой побежденным полководцем. Ему нужно вернуть награбленное — по крайней мере, часть Украины, которой у него еще не было. Но как Киев может пойти на грязное соглашение с лживым агрессором по поводу обмена земли на временное невоенное положение?

Пока Путин, лучше подготовленный, не нападет снова, потому что, учитывая нищету в его стране, ему еще срочно нужен «успех»? После того, как Будапештский меморандум оказался бесплодным, а Запад уклоняется от прямой конфронтации с Москвой, каким международным гарантиям должен доверять Киев? Каким должен быть компромисс, спасающий лицо между Киевом и Кремлем, остается тайной для тех, кто этого требует.

Не ждите, что Путин добровольно откажется от завоеванных им территорий. Однако Давид в Киеве больше, чем когда-либо верит, что он сможет выгнать российского Голиафа со всей страны, если Запад поставит танки вместо рогаток.

Так что война за Украину может длиться долго. Возможно, Путин рассчитывает на то, что устойчивость Киева ослабнет, а западные демократии устанут от войны быстрее, чем подстрекаемые им российские. В любом случае, если Кремль предложит перемирие, Алиса Шварцер и ее друзья по переписке вряд ли посоветуют украинцам не соглашаться на него, где бы ни находилась линия фронта: разве нет ничего лучше продолжения войны с опасностью эскалации? Взмахом ядерного кнута Путину удалось помешать Западу безоговорочно поддерживать Украину. Если чекист в Кремле следует старому советскому рецепту, то затем он подает коврижку мира. В его случае, конечно, ничего нельзя доверять.

Газета «Potsdamer Neueste Nachrichten» — «Бербок обещает поддержку Украине»

Встреча с Президентом Зеленским в знак солидарности

Министр обещает помощь в расследовании военных преступлений

Посольство Германии в Киеве снова откроется

В школах Бранденбурга учится почти 2450 детей из Украины

Подпись под фото: «Ошеломленная. Министр иностранных дел Анналена Бербок у братской могилы в Буче во время визита в Украину.

Газета «Südwest Presse» – «Свечи для Бучи»

Министр иностранных дел Анналена Бербок встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетила Бучу. Она хочет, чтобы военные преступления были раскрыты: «Мы обязаны перед этими жертвами не только почтить их память, но и привлечь виновных к ответственности.

Главный материал: «Джем Оздемир предупреждает о торговой войне из-за зерна Министр сельского хозяйства видит риски голода и конфликтов из-за войны и протекционизма и хочет смягчить правила севооборота».

Издание «Augsburger Allgemeine». Главное фото: «Визит в Украину»

Заголовок: «Вы очень смелая страна» – Министр иностранных дел Бербок как первый член правительства в Киеве».

Колонка справа: «Грозит ли война защите климата?»

Порог окружающей среды 1,5 градуса может быть впервые превышен к 2026 году.

Атака России на Украину смещает координаты: с одной стороны, нужно всеми силами продвигать строительство немецких ветряков и солнечных батарей, чтобы Германия как можно быстрее избавилась от российского газа, нефти и углов. С другой стороны, федеральное правительство идет на компромиссы, обеспечивающие энергоснабжение страны, например путем строительства нескольких заводов по производству ископаемого сжиженного газа. Министр экономики срочно обратился к Немецкой экологической помощи с просьбой не блокировать терминалы СПГ. Правящая партия высказалась рассмотрение более длительного использования бурого угля, который особенно вреден для климата. Это явление, заметное во всем мире: поскольку в результате войны цены на газ растут быстрее, чем цены на уголь, продолжается добыча угля, особенно в Азии, например, в Китае и Индии. Таким образом, охрана окружающей среды и экономическая политика находятся на пути к столкновению, в связи с чем возникает вопрос: не тормозит ли режим войны экологическую политику?

К 2026 году среднегодовая температура в мире впервые может быть более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Вероятность того, что это произойдет хотя бы один раз в пятилетний период с 2022 по 2026 год, составляет почти 50 процентов, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в Женеве.

Еще семь лет назад считалось практически невозможным достижение этого значения в течение пяти лет. Однако это не означает, что в этом случае отметка 1,5 градуса будет постоянно превышена; по данным ВМО, следующие годы значение может снова снизиться. В среднем, однако, эксперты ожидают, что в ближайшие годы температура продолжит расти.

… «Война в Украине используется здесь в качестве повода для создания фактов в бетоне и стали на побережье Германии, которые вредят нам и всем будущим поколениям», — говорит эксперт DUH. «При всем понимании того, насколько важно энергоснабжение, не должно быть так, что охрана природы всегда является первой, что падает под удар».

Турция. «Daily Sabah» – «Украинские дети-сироты лечатся в Турции от травм».

Дети несут на себе груз российско-украинского конфликта, который переместил многих. Сотни детей-сирот, эвакуированных в Турцию из страны, сейчас поправляются от травмы с помощью Министерства семьи и социальных служб.

Подпись фото: «ЗДАНИЯ в южном украинском портовом городе Одессе лежали в руинах, когда пожарные боролись с огнем до утра вчера, на следующий день после того, как российские силы обстреляли порт ракетами, а президент Владимир Путин провел дерзкие празднования в честь победы Советского Союза. нацистской Германией во Второй мировой войне. Пока Путин молчал о планах любой эскалации, он призвал россиян к бою и повторял свои утверждения, что они снова воюют с нацистами.

США

Газета «NYT». Подпись под фото: «Анна Верещак со своими дочерями Миланой, 5 лет, и Дианой, 4, во вторник после бегства из прифронтовой деревни Торецк, Украина».

Россияне удерживают значительную часть Востока, несмотря на неудачи

США отправляют миллиарды в Киев без обсуждений. Обе стороны в Конгрессе расширяют расходы на поддержание военного времени

«Los Angeles Times».

Фото 1: «Пожарный работает возле разрушенного здания на окраине черноморского портового города Одессы на юге Украины. По непроверенным сообщениям, российские силы выпустили гиперзвуковые ракеты во время смертельной атаки.

Фото 2: «Мобильное эвакуационное подразделение Украинской армии оказывает помощь раненому бойцу на дороге возле Лисичанска на востоке Украины перед переводом в госпиталь»

Заглавия: «Одесса бьют ракетами».

Силы Путина сосредотачивают атаки дальше на запад;

Глобальный продовольственный кризис

Колонка справа: «Украина видит себя в ее искусстве». Произведения, пожалуй, любимого народного художника страны, вырванные из огня войны.

Войны продолжались всего часа, но иванковчане уже имели все основания опасаться худшего. Бомбы сыпали на обычно сонную северную украинскую общину на реке Тетерев, лежавшую на пути огромной бряцающей русской бронетанковой колонны, которая нацеливала на столицу, Киев, примерно в 45 милях к юго-востоку. Гамин боя заглушил рев испуганного скота.

Взрывы потрясли землю. Укрываясь в морозных подвалах, многие местные люди думали о бесценном наследии здесь, в этом скромном месте.

«Наша жемчужина», — сказала заметно эмоциональная Надежда Бирюк, 59-летняя начальник отдела культуры Иваньковского.

«Наша драгоценность. Наше сокровище». Она говорила о небольшой городской коллекции работ едва ли не самой любимой народной художницы страны Марии Примаченко. Ее цветными насыщенными, мечтательными образами мифических зверей, потусторонних птиц и фантасмагорической флоры увлекали Пикассо и Шагал, признанные искусством. Они воспринимаются многими простыми украинцами как выражение неизменного национального духа.

Хотя Примаченко, страдавшая полиомиелитом, отмечена на международном уровне и дома, она провела большую часть своей жизни, живя и работая в простом кирпичном доме в крохотном селе Болотня неподалеку от центра Иванкова.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ