Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 08 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Великобритания

«Изгнание по правам человека» – так «Metro» описывает новость о том, что Россия потеряла место в Совете ООН по правам человека из-за вторжения в Украину.

The Financial Times также уделяет внимание войне в Украине, рассказывая о том, что «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, стал первой российской фирмой, призывающей к публичному расследованию вероятных зверств, совершенных кремлевскими силами в украинском. город Буча.

«The Times». Радостная новость приходит в виде прекрасно залитой солнцем фотографии Анастасии и Вячеслава — бойцов сил территориальной обороны Украины, которые вчера после паузы в боевых действиях поженились в Киеве.

Российские военные «записали разговоры об убийстве мирных жителей». Об этом пишет The Guardian. Радиопередачи, в которых российские солдаты говорят между собой об умышленных убийствах мирных жителей в Украине, были перехвачены службой внешней разведки Германии, сообщил источник, близкий к выводам.

Доказательства были предоставлены парламентариям представителями службы внешней разведки БНД в среду.

Сообщения о радиопередачах были впервые опубликованы в немецком журнале новостей Der Spiegel, в котором говорилось, что сообщения касались зверств, совершенных в Буче, к юго-западу от Киева.

Некоторые из них можно сопоставить с местами и объектами, показанными на фотографиях, документирующих последствия убийств, сообщает журнал. В выходные дни в Буче была обнаружена массовая могила, а также десятки трупов мирных жителей, лежавших на земле после вывода русских войск. У некоторых убитых были связаны руки, другие трупы имели следы пыток. Считается, что среди жертв было много женщин и детей.

Российское правительство категорически исключает утверждение о том, что убийства совершены его солдатами, которые мировые лидеры, включая Джо Байдена и Олафа Шольца из Германии, назвали военными преступлениями. Россия неоднократно заявляла, что убийство было инсценировано. Однако увеличение количества показаний придало правдивости.

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard».

Против кровопролития в Украине заглавие над фото, которое подписано «Фальшивая кровь на руке этой украинки, которая проводит демонстрацию в столице Греции Афинах против войны на своей родине. Она хочет дать понять, что Европа должна сделать больше, чтобы остановить кровопролитие в Украине. Особенно Мариуполь где-то проживало многочисленное греческое меньшинство, было в центре внимания видеообращения Владимира Зеленского в греческом парламенте. Афины должны использовать свое влияние в ЕС, чтобы спасти население «города-мученика», потребовал он.

Материал: «НАТО хочет, чтобы Украина была жестче»

Подзаголовки

Оружие оказывает поддержку и другим странам

Больше доказательств военных преступлений

Брюссель. На встрече в Брюсселе в четверг НАТО объявило о поставках в Украину дополнительных тяжелых вооружений в ответ на зверства России. В Киев будет доставлено множество разных систем вооружения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который также присутствовал на встрече, заявил по прибытии, что его стране нужно «оружие, оружие и еще раз оружие», чтобы положить конец страданиям своего народа.

Столтенберг также заявил, что НАТО также хотело помочь защитить себя другим странам-партнерам, таким как Грузия или Босния и Герцеговина.

В четверг были обнародованы дополнительные доказательства, которые должны доказать зверства России в Украине. По данным Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии перехватила российские радиосообщения, согласно которым убийства мирных жителей в Буче не были случайными действиями или преступлениями, совершенными отдельными лицами. Скорее это следует рассматривать как нормальные действия русских военных. Радиосообщения также указывают на то, что зверства могли иметь место и в других городах.

Во время визита в Бучу координатор ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс объявил о расследовании зверств. «Следующий шаг – провести расследование», — сказал он на месте. «Мир глубоко поражен», — сказал Гриффитс, ранее бывший в Москве, чтобы выступать за прекращение огня в войне в Украине. Сам Кремль отрицает свою причастность к преступлениям в Буче.

Зверства также привели к пятому пакету санкций ЕС, в центре которого находится запрет на импорт российского природного газа. Между тем, готовятся дальнейшие мероприятия, которые также могут включать бойкот нефти. Он играет гораздо большую роль, чем уголь, в финансировании государственных расходов России, но его можно заменить на мировом рынке.

Конец российского природного газа также обсуждается все более интенсивно, но министр зеленой энергетики Леонор Гевесслер еще раз подчеркнула, что Австрия пока не может обойтись без него.

Газета «KURIER». Заголовок на фото: «Готовьтесь к следующим кризисам. Анализ рисков армии. От отключения электроэнергии к кибератакам, от террора до миграционных потоков – какие опасности грозит Австрии в ближайшие годы

Материал на первой полосе: «Австрия тоже высылает дипломатов».

Ответ на русскую бойню в Буче — изгнание. Австрия была одной из последних стран ЕС, решившей в четверг выслать российских дипломатов. Отмечается, что четыре жертвы связаны со шпионской деятельностью. Российский посол в Вене гневно отреагировал и объявил о контрмерах. Впечатляет то, что другие страны ЕС объявили «персоной нон грата» гораздо больше российских дипломатов.

Несмотря на то, что Зеленые ясно дают понять, что могут последовать дальнейшие изгнания, Австрия также преследует свои собственные интересы со сравнительно слабой реакцией – как за рубежом, так и внутри страны.

Бельгия. Газета «De Morgen». Заголовок на фото «РАСКАЗЫВАЮТСЯ: ОПЕКУНЫ ДЛЯ НЕСОПРОВОЖДАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Все руки на палубе на приеме украинских беженцев

Подпись под фото: «Украинский солдат эвакуирует ребенка в Ирпене под Киевом»

НОВАЯ КОЛОНКА МАРК ВАН РАНСТ: «Путина хотят похоронить рядом со Сталиным»

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Лица Донбасса.

Колонка: «Мы проголосовали за приостановленный Советом по правам человека участия Москвы».

Нидерланды, издание «Het Parool». В Буче уцелевшие рассказывают об ужасах войны.

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «ООН отстранила Россию от Совета по правам человека». Генеральная Ассамблея одобрила его более чем двумя третями и выразила «большую обеспокоенность» по поводу Украины. Киев призывает к «оружию, оружию и более оружию» в НАТО перед лицом угрозы российского наступления на Донбассе

Германия. Газета «FAZ» вышла с материалом «НАТО хочет поставить тяжелое вооружение». Подзаголовки: Танки для Украины / Членство России в Совете по правам человека приостановлено.

В ответ на сообщение о нарушении Россией прав человека во время войны в Украине Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Соответствующую резолюцию, внесенную среди прочих Великобританией и США, приняла Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке в четверг. «За» проголосовали 93 депутата, «против» – 24, а 58 воздержались. Это привело к необходимому большинству в две трети, при котором воздержавшиеся не учитывались.

Страны НАТО пообещали Украине дальнейшую помощь в вооружении. Теперь это касается тяжелого вооружения, такого как танки. «Мы согласились, что мы должны и дальше усиливать и поддерживать нашу поддержку Украины, чтобы Украина могла противостоять российскому вторжению», – сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг после встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Конкретные новейшие обязательства не озвучивались. Однако Столтенберг признал устаревшей предыдущую линию снабжения Украины только оборонного вооружения. По его словам, все оружие, которое Украина использует для своей обороны, является оборонным. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Украине все больше достоверных сообщений о пытках, убийствах и изнасилованиях российскими солдатами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Брюссель ускорить работу. «Или вы поможете нам сейчас – и я говорю о днях, а не неделях, – или ваша помощь придет слишком поздно», – сказал он о подготовке России к наступлению на Донбассе. Кулеба был «осторожным оптимистом», что его обращение было услышано. Вопрос уже не в том, будут ли поставки оружия, а в том, когда. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) отметила, что вместе с нашими партнерами мы ищем «как мы можем поддерживать Украину более интенсивно и более скоординированно в будущем».

Пятый пакет санкций в ЕС вступит в силу с опубликованием законодательного текста в Официальном журнале ЕС. Это запланировано на эту пятницу. Однако запрет на импорт российского угля, который считается важнейшей частью пакета, вступит в силу только через 120 дней, то есть в начале августа

Издание «Passauer Neue Presse» вышло с главным материалом: «Русские солдаты обсудили зверства по радио»

Согласно сообщению Spiegel, Федеральная разведывательная служба (ФРС) перехватила радиосообщения российских военных, содержавших новую информацию о зверствах в украинском городе Буча. В прослушиваниях радиопереговоров обсуждались убийства мирных жителей Киевской области, а отдельные радиосообщения были связаны с трупами, сфотографированными в Буче. Согласно информации в журнале, записи ФРС свидетельствуют о том, что зверства не были ни случайными действиями, ни действиями вышедших из-под контроля отдельных солдат, а, скорее, материал свидетельствует о том, что убийство мирных жителей является частью нормального поведения русских. военных. это может быть частью стратегии. Речь идет о распространении страха и ужаса среди гражданского населения и подавлении сопротивления.

Братская могила и многочисленные тела, лежавшие на открытой дороге, были обнаружены в Буче после вывода русских войск в минувшие выходные. Российское правительство отрицало, что российские войска несут ответственность за эти военные преступления, и говорили о поддельных фотографиях и видео.

В частности, говорят, что результаты ФРС включают радиосообщения, соответствующие местонахождению тел, найденных вдоль главной дороги. Сообщается, что в радиосообщении один солдат рассказал другому, что он и его коллеги застрелили кого-нибудь из велосипеда. В другом радиосообщении один человек сказал: «Сначала расспроси солдат, а затем стреляй в них».

Между тем, после ухода России из районов на севере ожидается большое наступление на востоке. НАТО хочет значительно расширить военную поддержку Украины, чтобы она могла лучше защищать себя. На встрече министров иностранных дел в Брюсселе стало очевидным радикальное изменение курса в вопросе о поставках тяжелых вооружений. Сообщается, что боевые танки направляются в Украину из Чехии.

Подпись под фото: «Работники кладбища загружают тела погибших в Буче на грузовик».

Литва. Издание «Klaipeda»

«Если международные организации бессильны – закрыть?»

Подпись под фото: «Президент Украины стучится в западную совесть о жестокости оккупантов. Жители Запада унывают, аплодируют ему, когда он встает. Но сделал ли он все, чтобы остановить Россию?

Словакия. Газета «Denník N». Заголовок на первой полосе: «Город под Киевом полностью разрушен. Сколько погибших лежит под завалами взорванных многоквартирных домов, пока неизвестно.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗ БОРОЖАНКИ».

Швеция, газета «Expressen»:

Аносы материалов: «ОХОТА НА СКРЫТАЯ ЛЮБВИ ПУТИНА»

Непонятно, где находится шеф пропаганды.

Требование о санкциях

Турция. Газета Daily Sabah. Заголовок главного материала: «Турция ожидает большего. Российско-украинские мирные переговоры».

Сцены из Бучи «неприемлемы» и бросают тень на мирный процесс, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, подтвердив ожидания Турции, что Украина и Россия продолжат прямые переговоры по прекращению огня. ТУРЦИЯ ожидает продолжения прямых переговоров по прекращению огня между Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, предупредив, что «неприемлемые» сцены из Бучи бросили тень на мирный процесс.

Обращаясь к журналистам после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Чавушоглу заявил, что обсудил последние события на местах в Украине и тему потенциальных стран-гарантов. «Наши переговоры с обеими сторонами по эвакуации из Мариуполя продолжаются. Большинство наших граждан покинули город, но мы знаем, что там еще около 30 граждан», – сказал он, имея в виду недавние планы эвакуации граждан из осажденного портового города морем. «Мы видим, что существенная разница в их позициях по Турции», – сказал Чавушоглу, имея в виду страны, участвующие во встрече НАТО. Он отметил, что отношение союзников к Турции изменилось после того, как страна активизировала свои усилия по достижению мира в украинско-российской войне и принимала воюющие страны как в Анталии, так и в Стамбуле.

Чавушоглу добавил, что провел много встреч лицом к лицу со своими коллегами в кулуарах встречи НАТО и проинформировал их о дипломатических усилиях Турции по прекращению огня и мира между Россией и Украиной.

Еще один материал: «Тысячи вагонов застряли на границе Украины во время войны».

Поскольку российское вторжение затягивается, около 1100 вагонов с зерном застряли на западной Украине возле главного железнодорожного пограничного перехода с Польшей, не в состоянии вывезти свой груз за границу. Это лишь некоторые из 24 190 вагонов, перевозящих различные товары на экспорт, включая растительное масло, железную руду, металлы, химикаты и уголь, ожидавшие пересечение западной границы Украины по состоянию на вторник, согласно данным Государственной железнодорожной компании, которая ранее сообщалось о это. Согласно правительственным чиновникам и инсайдерам в отрасли, в условиях войны, которая идет вдоль южного побережья страны, а ее основные порты заблокированы вторжением России, Украина пытается экспортировать свое зерно и другие товары. Но поскольку Киев ищет альтернативные экспортные маршруты по наземному транспорту, этим усилиям мешают логистические проблемы и бюрократия, говорят представители отрасли и торговцы сырьем.

Последний материал: «Россия завершила отвод Киева, поскольку на востоке идет бой».

Россия завершила свой выход из районов вокруг Киева и перегруппировывается для наступления на востоке Украины, заявил высокопоставленный представитель обороны США. «Мы оцениваем, что все россияне уехали», — сказал чиновник на условиях анонимности, добавив, что оценка США была завершена за последние 24 часа. Несмотря на новости о выводе российских войск из-под Киева, чиновник предупредил о оставшейся угрозе. Чиновник также сказал, что хотя угроза наземного вторжения в Киев «на данный момент явно исчезла», неясно, каковы долгосрочные цели России. Украина пыталась эвакуировать как можно больше мирных жителей в ловушке вчера, когда российские войска обстреливали города на востоке и юге страны.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что с Россией была достигнута договоренность об открытии 10 безопасных коридоров, преимущественно на юге и востоке Украины, но отметила, что жителям, пытающимся покинуть осажденный город Мариуполь, придется пользоваться собственным транспортом. Верещук призвал мирных жителей эвакуироваться в безопасные районы, пока не поздно.

Израиль. Газета «HAARETZ».

«Война в Украине вызвала огромный всплеск переселения – из России

После российского вторжения в Украину в феврале Израиль приготовился к серьезному всплеску иммиграции из подвергшейся нападению. Чего она не ожидала, так это еще большей волны иммиграции из развязавшей войну страны.

Внутренние правительственные данные, полученные Гаарец, показывают, что количество иммигрантов и потенциальных иммигрантов, прибывших в Израиль из России за последние два месяца, намного превышает количество иммигрантов и потенциальных иммигрантов из Украины.

Цифры были составлены Советом национальной безопасности, действующим под эгидой канцелярии премьер-министра и которому поручено оценить потенциал алии или иммиграции в Израиль из Украины и России, учитывая состояние войны между двумя странами. страны. Цифры показывают, что с начала войны 24 февраля и до середины этой недели в Израиле высадился всего 8371 иммигрант и потенциальный иммигрант из Украины. Из этого общего количества 3621 человек уже получили разрешение на репатриацию и приехали с иммиграционными визами, а 4750 получили специальное разрешение на въезд в Израиль – на основании первоначальных указаний на то, что они имеют право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении – и заполнили все необходимые документы один раз. они приземлились.

Поскольку прибывающие из России иммигранты не имеют права на этот специальный путь «экспресс-алии», те, кто предпочитает не ждать месяцами, чтобы заполнить документы, прибывают в Израиль за туристическими визами и начинают процесс прибытия.

По данным КНБ, всего 12 593 иммигранта и потенциального иммигранта из России.

*Аллия — репатриация евреев в Государство Израиль, а до основания Государства Израиль — в страну Израиля. Является одним из основных понятий сионизма, ныне закрепленным в израильском Законе о возвращении.

Япония. Издание «Japan Times»

«США, Великобритания и Австралия разрабатывают гиперзвуковое оружие

Движение следует за продвижениями России и Китая, оставляя двери открытыми для Японии».

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились сотрудничать с разработкой «передового гиперзвукового и противогиперзвукового» оружия в рамках своего трехстороннего пакта о безопасности AUKUS, поскольку Китай и Россия продолжают делать прыжки в своих гиперзвуковых программах.

Этот шаг, объявленный во вторник, также оставил открытыми двери для других стран-партнеров, таких как Япония, для сотрудничества со странами AUKUS над этим вопросом в будущем после вторжения России в Украину. Кровавая война там вызвала беспокойство в Азии из-за строжайших условий безопасности в регионе.

Большая часть сосредоточения внимания на раннем этапе альянса AUKUS, который был сформирован в сентябре прошлого года и широко рассматривался как трехсторонняя попытка противостоять все более мощной военной силе Китая.

в регионе и за его пределами — был на атомных подлодках.

Однако ситуация в Украине, кажется, добавила импульса к объявлению других сфер сотрудничества, когда лидеры трех стран воспользовались общим заявлением, чтобы подтвердить свою приверженность AUKUS и «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». «В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину, мы подтвердили нашу непреклонную преданность международной системе, уважающей права человека, верховенство права и мирное разрешение споров без принуждения», – заявили лидеры.

Важность этого обязательства, как они сказали в другом заявлении, «только возросла» в ответ на вторжение. Сотрудничество в разработке гиперзвуковых ракет и средств противодействия такому оружию дало немедленную возможность для нового альянса подчеркнуть эту позицию. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в среду, что этот шаг имеет целью помочь создать мирный и стабильный Индо-Тихоокеанский регион. «Мы делаем это, чтобы защитить австралийцев; мы делаем эти вещи, чтобы обеспечить баланс и стратегическую определенность в нашем регионе», — сказал Моррисон в среду, добавив, что достижение этой цели будет включать работу с «Четверкой», объединяющей Японию, Австралию, Индию и Соединенные Штаты.

«Причина, почему мы инвестируем во все эти вещи, в том, чтобы создать мирную среду и стабильную среду в нашем регионе, а не обусловленную конфликтом», – сказал он.

Индия. Издание «The Pionner»

«Обвинение в убийствах в Буче ошибочно, это сделал Киев, утверждает Россия».

За несколько часов до того, как резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГАООН) поздно вечером в четверг отстранила Россию от членства в Совете ООН по правам человека в связи с сообщениями об убийствах в Буче в Украине, Россия назвала обвинения «пустыми». В нем говорится, что есть доказательства того, что на самом деле ошибочная операция была совершена самим Киевом.

В заявлении российского посольства здесь говорится: «К сожалению, до сих пор широко распространены пустые обвинения в адрес Москвы, тогда как есть доказательства того, что на самом деле это циничная операция под ложным флагом, совершенная самим Киевом. Жизненно важно учитывать эти доказательства, когда мы стремимся к справедливости.

В нем говорится, что Россия твердо выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к этому возмутительному военному преступлению. «Главная задача – обеспечить действительно независимое и беспристрастное расследование», – заявили в посольстве.

«Россию отстранили от участия в правозащитной организации ООН»

Индия воздержалась во время голосования по резолюции ООН»

Россия была отстранена от членства в Совете ООН по правам человека после того, как Генеральная Ассамблея, состоящая из 193 членов, в четверг проголосовала за принятие резолюции, внесенной США, которая получила 93 голоса и 58 удержанных, включая Индию. Резолюция «Остановка права членства Российской Федерации в Совете по правам человека» была принята 93 голосами против 24 при 58 удержанных. Среди воздержавшихся были Бангладеш, Бутан, Бразилия, Египет, Индонезия, Ирак, Малайзия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, ОАЭ. С января этого года Индия как минимум восемь раз удерживалась во время процедурного голосования и проектов резолюций в Совете Безопасности ООН, Генеральной Ассамблее и Совете по правам человека, осуждающих российскую агрессию против Украины.

Подпись под фото: «Полицейские работают над процессом опознания после убийства мирных жителей в Буче перед отправкой тел в морг на окраине Киева, Украина, в среду».

Еще один материал: «Не присоединяйтесь к России слишком тесно: США в Индию»

Последствия очевидного стратегического согласования будут значительными, предупреждает советник Байдена.

Главный экономический советник президента США Джо Байден заявил, что США предостерегли Индию от тесного партнерства с Россией после вторжения в Украину.

«Наше послание правительству Индии состоит в том, что расходы и последствия перехода в более явный стратегический союз с Россией будут значительными и долгосрочными», — заявил журналистам директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

«Безусловно, есть области, в которых мы были разочарованы решениями Китая и Индии в контексте вторжения», – добавил он. Это произошло после того, как на прошлой неделе заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх совершил официальный визит в Индию.

«Что Далип ясно дал понять своим коллегам во время этого визита, так это то, что мы не считаем, что в пользу Индии ускорять или увеличивать импорт российских энергоносителей и других товаров», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки по возвращении Сингха на на этой неделе. Индия отказалась вводить санкции против России, как это сделали другие страны.

По данным Bloomberg, страна, рассматриваемая США как противовес мощи Китая в Азии, является крупнейшим импортером российского оружия. В то время как США, Европа, Австралия и Япония ввели экономические санкции против России в ответ на ее войну против Украины, Индия отказалась и попыталась продолжить импорт российской нефти. Реакция Нью-Дели на вторжение усложняет его отношения с Вашингтоном, где Индия воспринимается как важный партнер по противодействию китайскому влиянию в Азии. США и другие страны Большой семерки продолжат сотрудничество с Индией и надеются, что они смогут максимально объединить усилия, заявил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель США, посвященный новым санкциям против России. По словам чиновника, на условиях анонимности, Индия и США активно сотрудничают в области продовольственной безопасности и глобальной энергетики. Помимо добычи российской нефти, Индия является самым крупным в мире покупателем российского оружия.

Китай. Газета «CHINA DAILY»

Посол: «Санкции наносят ущерб мировой экономике»

Высокопоставленный российский дипломат заявил, что последние санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских банков, являются прямой атакой на граждан России, а также наносят ущерб мировой экономике.

Анатолий Антонов, посол России в США, сказал, что непрекращающиеся санкции администрации Байдена показывают настоящие устремления Вашингтона. «Пример — ограничения по Сбербанку и Альфа-банку, где большинство россиян сохраняет свои сбережения. Это прямое нападение на население России, простых граждан», — цитирует его ТАСС.

Вводя новые санкции, Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике, сказал Антонов, добавив, что попытки США усложнить для России обслуживание государственного долга вызывают удивление. США, а также Великобритания объявили о новых санкциях против России в среду. Белый дом также обнародовал меры, направленные против Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, двух взрослых дочерей Путина, а также супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России.

Объявляя о «полных блокирующих» санкциях в отношении Сбербанка и Альфа-Банка, Белый дом заявил, что все новые инвестиции США в Россию теперь запрещены. Великобритания заморозила зарубежные активы Сбербанка и Московского кредитного банка и обещала полностью отказаться от импорта нефти и газа из России до конца года.

Европейский союз также готов ввести пятый пакет санкций, прекратив импорт российского угля, и президент Европейского совета Шарль заявил, что он также должен рано или поздно ввести санкции.

по нефти и газу. Западные государства уже обрушили на Россию изнурительные экономические санкции, заставившие Москву в среду произвести платежи по внешнему долгу по долларовым облигациям в рублях, что повысило возможность потенциального дефолта.

Их действия последовали за международным протестом, поскольку Украина заявила, что ее силы обнаружили сотни погибших мирных жителей вокруг Киева, в том числе в городе Буча, после вывода российских войск.

Кремль отрицает свою ответственность и заявил, что Киев инсценировал гибель мирных жителей, а Путин в среду обвинил украинские власти в «грубых и циничных провокациях» в Буче.

Мирные переговоры между сторонами пока ни при чем не привели, хотя в Москве заявляют, что готовы продолжать. По мнению военных аналитиков, вывод российских войск из районов вокруг Киева и дальше на север является частью оползня на юго-восток Украины в попытке создать сухопутный мост между Крымом и Донбассом.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в понедельник, что Россия предположительно планирует разместить десятки тысяч солдат на востоке Украины, поскольку она переключает свое внимание на юг и восток страны. По словам Салливана, цель, вероятно, состоит в том, чтобы «окружить и сокрушить» украинские силы в регионе.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от «своего стремления контролировать всю Украину». Он добавил: «Сейчас мы находимся в критической фазе войны, когда Россия опрокидывает силы с севера, чтобы подкрепить их, пополнить запасы, перевооружить их, а затем опрокинуть их на восток, где мы находимся. ожидая большого наступления».

Подпись под фото: «Люди заряжают свои мобильные телефоны в среду возле здания в Буче, северо-западнее Киева, Украина».

США

«Ужасы российского вторжения обнажились на улицах Бучи» – пишет «WSJ»

Ужасы российского вторжения обнажились на улицах Бучи

БУЧА, Украина. В начале марта Владимир Боровченко шел в гору по улице Яблунской, чтобы добраться до дома для детей с особыми потребностями, и попал прямо в российскую военную зону. Российские войска, продвижение которых на Киев было остановлено украинскими войсками, за несколько дней раньше заняли Бучу. Сообщив местным жителям, что они озабочены тем, что кто-то сообщает об их местонахождении украинским военным, российские солдаты приказали людям держаться подальше от улицы, которая проходит параллельно реке Буча на южной окраине города.

Для господина Боровченко Яблонская была единственным способом попасть на работу. Снайпер застрелил 68-летнего суперинтенданта, уронив его на дорогу перед срезанными обломками зелеными воротами, сказал живущий на месте происшествия друг. К моменту отступления российских войск на прошлой неделе на Яблонской лежало 17 трупов, по словам друга, который назвал только свое имя и отчество, Василий Николаевич. Стрельба на Яблонской была частью серии убийств, изнасилований и ограблений, которая, по словам жителей и украинской власти, ознаменовала месячную оккупацию Россией Бучи, богатого города на северо-западной окраине Киева. По словам украинских чиновников, там были убиты несколько сотен мирных жителей, желающих сделать Бучу главным экспонатом для расследования возможных военных преступлений в районах, оккупированных российскими силами.

Москва отрицает, что наносила удары по гражданским лицам во время военного нападения на Украину, и назвала видео- и фотоизображения из Бучи постановочными. В перехваченных радиопереговорах немецкой службы внешней разведки BND записаны разговоры российских военнослужащих по поводу убийств мирных жителей в Буче и других районах Украины перед отступлением. О перехватах, о которых впервые сообщил немецкий журнал Spiegel, рассказали немецким политикам и чиновникам.

Подпись главного фото: «Украинские военные в четверг тренировались со шведской системой вооружения с плеча в окрестностях Харькова.»

Колонка справа: Украина требует больше оружия.

США нанесут удар по России в связи с тем, что ООН исключила Москву из своего Совета по правам человека.

Украинские чиновники призвали добавить больше оружия для борьбы с Россией, поскольку обе стороны мобилизуются на востоке для того, что, как ожидается, станет одним из самых ожесточенных боев войны.

На встрече Организации Североатлантического договора в Брюсселе в четверг Министр иностранных дел Украины подчеркнул потребность своей страны в стабильных поставках вооружений для противодействия наступлению России на восточном Донбассе.

«Битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну с ее масштабными операциями и маневрами, привлечением тысяч танков, бронетехники, самолетов и артиллерии», – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «И это не будет локальная операция исходя из того, что мы видим во время подготовки России».

Прошение прозвучало после того, как Палата представителей и Сенат США приняли закон о лишении России права вето.

«The New York Times». «Мероприятие усиливает давление на Путина, сдерживая уголь и ограничивая торговлю». ООН изымает Россию из Совета по правам человека на фоне новых доказательств зверств.

БРЮССЕЛЬ – Западные страны в четверг усилили свое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину: Европейский Союз одобрил запрет российского угля, а Соединенные Штаты пытались лишить Россию торговых привилегий и запретить продажу энергии на американском рынке.

Новые наказания наступили, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела символически важное голосование, чтобы наказать Россию, отстранив ее от Совета по правам человека, органа ООН, состоящего из 47 членов, который может расследовать нарушения прав. Западные дипломаты назвали приостановление работы барометром глобального возмущения войной и растущими доказательствами зверств, совершенных русскими войсками.

Эти доказательства включают в себя недавно раскрытые радиопередачи, перехваченные немецкой разведкой, в которых российские войска обсуждали совершение неизбирательных убийств на севере Киева, столицы, согласно двум чиновникам, проинформированным об отчете разведки. Россия отрицает всякую ответственность за зверства.

Вместе шаги, объявленные в четверг, представляли собой значительное усиление усилий западных стран, чтобы изолировать и причинить большую экономическую боль России, поскольку ее войска перегруппировываются для волны атак на Востоке Украины, что повлекло за собой срочные призывы украинских официальных лиц к гражданским лицам. туда бежать.

«Эти следующие несколько дней могут быть вашим последним шансом уйти!» Об этом в видео в Facebook сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. «Враг пытается отрезать все возможные пути выхода. Не медлите — эвакуируйтесь». Но вряд ли западные санкции убедили Россию прекратить войну, и они показали, как союзники пытались минимизировать собственную экономическую боль и предотвратить прямой вооруженный конфликт с Москвой.

В определенном смысле эти усилия подчеркнули внутреннюю напряженность среди критиков России по поводу того, как лучше всего управлять следующим этапом конфликта, создавшего наибольший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Война также косвенно ухудшает гуманитарные и экономические проблемы вдали от Украины, включая рост цен на продукты питания и энергоносители, усиливающие голод и инфляцию, особенно в развивающихся странах.»

Фото: «Поезда загружаются углем вблизи Бородино, Россия, в 2017 году».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ