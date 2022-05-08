Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 07 мая

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже третий месяц не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Европа

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Армия воров». Почему российские войска так деморализованы?

Газета «FAKT» – «Лукашенко – диабетик, а не политик. Похоронить польского предателя в польском флаге!»

Шотландия. «The Herald» — «Россия сообщила, что аккаунт в Инстаграмме посла в Шотландии был сломан» На нем появилось антипутнское сообщение с осуждением войны России против Украины. Я, генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А.И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС», – сказано в посте, который сопровождали фотографией девушек, одетых в цвета национального флага Украины и держащих табличку: «I Support Ukraine» ( «Я поддерживаю Украину»).

Австрия. Газета «Der Standart» вышла с темой: «Автократы против демократии»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: Уважаемые читатели, либеральную демократию нельзя воспринимать как должное; ее нужно постоянно защищать от таких автократов, как Путин, Орбан и Эрдоган. Война в Украине демонстрирует это особенно ясно. Какие механизмы способствуют автократии, укрепляющей демократии – действительно ли Интернет помог демократии или ослабил ее? Мы рассматриваем эти вопросы в этом специальном выпуске

Колонка: «9 мая»

9 мая Путин примет грандиозный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне против нацистской Германии. В то же время он, безусловно, скажет что-то важное о планах России по Украине, Европе и миру.

Тем не менее те, кто думает, что нас «не надо втягивать в войну в Украине», забывают, что нас уже втянул в нее Путин. Он хочет сформировать Европу в соответствии со своими представлениями о могущественной Российской империи.

Но несколько слов о победе в мировой войне. Фактически Советский Союз вынес непосильный груз войны: 27 миллионов погибших, 17 миллионов из них мирные жители. Вам просто нужно знать несколько исторических фактов, на которые в России наложено табу: Пактом Гитлера-Сталина от 24 августа 1939 г. Сталин сначала защитил спину Гитлера в его нападении на Польшу 1 сентября 1939 г., а затем на Францию. Невероятное количество смертей связано преимущественно с ужасающими преступлениями нацистов, а также сначала беспомощной, а затем безжалостной войной Сталина по отношению к собственному народу. Сначала он был полностью дезориентирован, но затем действовал, несмотря на потери. Но это будет заглушено пафосным празднованием 9 мая для оправдания агрессивной войны против Украины.

Главный материал: «Зеленые хотят снять прибыль с частных энергетических компаний»

Операторы ветряных электростанций и Ко также должны платить

Федеральный канцлер Карл Нехаммер (ÖVP) начал дебаты со своим требованием об изъятии прибыли государственных электроэнергетических компаний. Зеленые поддерживают это требование и даже идут дальше. При снятии сверхприбылей нельзя производить разницу между государственными и частными компаниями. Утверждается также, что частные производители энергии, в которые входят многие операторы ветряных электростанций, должны передать свою сверхприбыль государству.

SPÖ также призывает к снятию сливок из прибыли энергетических компаний и контролю за ценами. Андреас Шидер, глава делегации SPÖ в Европейском парламенте, сказал, что эту прибыль следует направить на меры социальной компенсации. В масштабах ЕС примерно 200 миллиардов евро можно было бы получить за счет снятия сверхприбылей.

Между тем Казначейство приступило к изучению случаев снятия сливок с прибыли. Министерство также объявило, что динамика цен на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии, «сложна для понимания». Предложения и модели будут рассмотрены для облегчения текущей ситуации. Ясно одно: нынешний кризис не должен быть выгоден государству, в то время как люди страдают от резкого роста цен на электроэнергию.

«Kleine Zeitung» – «Беженцы под давлением: должны ли госслужащие возвращаться в Украину, чтобы не потерять работу»?

Франция. «Libération» – «Война в Украине. А между тем в России. Страна, уже несколько лет, нырнула в пропаганду, отрезавшую ее от мира так называемая «спецоперация» Путина»

«Lе Figaro» – «Мариуполь: выжившие на заводе «Азовсталь» рассказывают о своем испытании».

Исландия. Газета «Morgunbladid» – «Президенты разговаривали на одном языке»

«Доброе утро», — сказал Владимир Зеленский, президент Украины, начиная вчера свое историческое обращение в парламент Исландии перед переполненной палатой. На церемонии присутствовал президент Исландии Йоханнессон, также произнесший короткую речь. Президенты разговаривали на одном языке. Часть выступления Зеленского проходила на украинском языке.

«Байден союзникам: больше оружия украинцам» – главное заглавие La Repubblica.

«Белый дом готовит досье к визиту Драги. Нефтяные санкции, ЕС готов»,

«Москва смотрит на Италию» – главная статья.

Утраты России. «Фрегат после «Москвы»: «Подбитый нашими ракетами»

Италия. «La Stampa» главное заглавие: «Бомбы для Зеленского»

Киев открывает окно мира. Украинский президент готов к переговорам, если Россия вернется в границы 23 февраля 2022 года

Литва. «Klaipeda». «Россия выбрала войну в память о мире». Разница не только в дни, когда Запад и Россия отмечают окончание второй мировой войны, но и в том, как они это делают. Россия демонстрирует военную мощь на парадах, теперь и в братской войне.

Подпись фото: «Разница в том, что мы должны разделять могилы жертв войны, потому что мы цивилизованные и не боремся с мертвыми, кем бы они ни были. Но нужно ли иметь на местах вечного упокоения памятники с явными признаками тоталитарного государства?

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Пограничный опыт»

В результате войны в Украине НАТО усилило свой восточный фланг

Наши солдаты помогают защищать наши границы. Во время своего визита в Латвию и Литву министр армии Франсуа Бауш (Дэй Гренг) отметил важность участия Люксембурга в батальоне НАТО в Рукле. Он также отмечает, что восточная граница военного альянса является красной линией, которую Россия не должна пересекать. Многонациональные вооруженные силы, дислоцированные в трех странах Балтии и Польше, предназначены для сдерживания.

Страны Балтии держатся за членство в НАТО как гарантию безопасности. Соответственно высокие ожидания от предстоящего саммита в Мадриде, что военное присутствие снова будет ужесточено. Не в последнюю очередь из-за войны в Украине люди «счастливы и благодарны», что НАТО на месте, отмечает Йоахим Самсе, спикер батальона в Рукле. Под впечатлением российской угрозы альянс вскоре может расшириться на двух членов.

Подпись под фото: «Министр Франсуа Бауш и генерал Стив Тулл на этой неделе посетили шестерых люксембургских солдат, принадлежащих к батальону НАТО в Рукле, Литва».

Португалия. «Nascer do SOL» – «Португалия собирается отправить в Украину бронетехнику»

Швеция. «Expressen», вышла с заголовком: «СЕЙЧАС ПУТИН В ОТЧАЙЕ- но будет праздновать День Победы любой ценой».

ПУТИНСКИЙ «ТРОЛЬ» задержан в Испании за государственную измену

Швейцария. «Blick». Заголовок: «Украинцы в ужасе от Папы

Франциск обвиняет Запад в захватнической войне России, ставит под сомнение поставки оружия и хочет поехать в Москву раньше, чем в Киев. Украинские верующие в Швейцарии: «Мы чувствуем себя преданными!»

«Tages-Anzeiger». Владимир Путин видит себя на пути к победе в Украине.

Во время войны в Украине, несмотря на тяжелые потери, 9 мая Кремль объявит успех в войне. Но атакуемая страна дает отпор не только в военном, но и экономическом плане.

Когда в эти выходные в Европе будут отмечать окончание Второй мировой войны, российских гостей не будет. Также все западные представители будут отсутствовать на праздновании победы, которое состоится в Москве днем ​​позже, 9 мая. Выступления президента Владимира Путина ждут с нетерпением, ведь он будет говорить не только о мировой войне, но и о войне в Украине. Западные эксперты предупреждают, что Путин может обострить войну и объявить всеобщую мобилизацию.

Российские наблюдатели, напротив, отмечают, что Путин захочет объявить о победе в войне в Украине в день памяти. Хотя давление явно пошло не по плану и теперь дает сбои и на востоке Украины, Путин имеет несколько возможностей представить народу российские «успехи». Основное внимание уделяется обеспечению безопасности украинского полуострова Крым, который Россия аннексировала в нарушение международного права в 2014 году. Российская армия захватила широкий сухопутный мост в Крым, ранее заблокированный Украиной.

С фактическим взятием сильно пострадавшего, стратегически важного города-порта Мариуполя, где в результате атак российской армии погибли до 21 000 человек, упал последний бастион на юге.

По словам представителей украинских спецслужб, Путин хочет отпраздновать победу в понедельник не только в Москве, но и Украине. Москва планирует пропагандистское шоу в разрушенном Мариуполе, где последние защитники обороняются на сталелитейном заводе. Центральные улицы будут расчищены и подготовлены к празднику.

В войне с якобы всемогущей Россией не только украинские военные справляются лучше, чем многие изначально ожидали. Экономика тоже чувствует себя удивительно хорошо, в том числе национальная валюта, хотя страна и так была в больших долгах еще до войны и список проблем длинный

Подпись под фото: «Инфраструктура в значительной степени разрушена в разных регионах Украины: Молодежь в Краматорске».

Нидерланды. Газета «de Volkskrant». Анонс-заголовок: «Россияне хотят провести 9 мая парад победы не только в Москве, но и в Мариуполе

Главный материал: «Топливо свободы: Европа бойкотирует российскую нефть, США приходят на помощь».

В то время как Европа чревата рецессией, запрещая нефть из России, американские нефтяные фермеры радуются, стремясь восполнить дефицит нефти по подталкиванию Джо Байдена. Таким образом, американский президент оказывается в тяжелом разрыве между экологическими целями и геополитикой. Репортаж из Одессы, Техас, центра промышленности ископаемого топлива.

Газета «Trouw» – «Украинцы борются за каждый метр». Посол Нидерландов сегодня вернулся в Киев

Германия. Газета «FAZ». – Подпись под фото: Фон дер Ляйен сообщила о новых долгах на конференции FAZ.

«Брюссель рассматривает новый долг ЕС для восстановления Украины»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила симпатию к Еврокомиссии, которая взяла на себя долг в пользу Украины. Брюссель сделал это впервые за время пандемии, чтобы поддержать ослабленные в экономическом отношении страны ЕС. На вопрос, имели ли такие же намерения по восстановлению Украины, фон дер Ляйен похвалила тот же подход в FAZ. Фонд восстановления «работает очень хорошо», потому что в ЕС условия на рынке капитала лучше, чем во многих отдельных государствах-членах, и потому что все инвестиции связаны с реформами.

Однако восстановление Украины – это не просто задача для европейцев, это должно быть «мыслить глобально», – сказал президент Комиссии, связанный с Франкфуртским конгрессом FAZ из Барселоны. «Мы должны стоять вместе», – сказала она.

Несмотря на жесткие переговоры между Еврокомиссией и государствами-членами в пятницу о нефтяном эмбарго, фон дер Ляйен ясно дала понять, что поставки газа из России также должны быть прекращены. Оттуда поступает 45 процентов импортируемого природного газа. «Да продолжаться не может», — сказала фон дер Ляйен перед сотнями читателей FAZ. Москва использует зависимость, чтобы разделить Европу.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко выступил против предложения Еврокомиссии предоставить Венгрии и Словакии еще один год для действия нефтяного эмбарго до конца 2023 года. Орбан сказал, что его стране нужно пять лет. Орбан также отверг санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, ссылаясь на «святую» свободу вероисповедания.

Прага также настаивала на внутренних исключениях.

Германия поставит на Украину семь Panzerhaubitz 2000 и в течение следующих нескольких недель будет обучать их экипажем в Идар-Оберштайне. Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.

Канцлер Олаф Шольц назвал агрессию России против Украины «самой большой катастрофой нашего времени». В «своевольный выход России из мирового сообщества» не поверили бы «много светлых умов». Шольц хочет обратиться к немцам в телевизионной речи в воскресенье.

Колонка справа: «Долг за Украину?»

Никто не может сказать, сколько будет продолжаться война против Украины. С каждым днем, когда Владимир Путин бомбит страну, увеличиваются расходы – человеческие страдания, перемещение и смерть, разрушение городов и разрушение промышленной базы. Российские вооруженные силы уже не так внимательны, как в первые дни, когда верили, что страна попадет в их руки: толстая добыча с металлургическими заводами, портами и вооруженными компаниями. Все это сейчас рушится, потому что Путин больше не может демонстрировать свою власть другим способом. Даже люди на оккупированных территориях не могут надеяться, что когда-нибудь он отстроит страну.

На самом деле, если западные санкции вступят в силу, сама Россия обнищает.

Возможно, есть разменная монета по репарациям – тех 300 миллиардов евро, которые Кремль инвестировал в валюте и которые были заморожены с начала войны. Несколько стран ЕС уже агитировали за экспроприацию. Это не тривиальное дело, но к нему следует серьезно подумать. Правда, эта сумма составляет лишь часть военного ущерба, нанесенного Россией. Вероятно, они превысят один триллион евро. Поэтому перед международным сообществом встает гигантская задача после окончания войны.

Глава Еврокомиссии начал дебаты по этому поводу. Она видит помощь в восстановлении во время пандемии как образец для подражания – вместо этого государства должны были взять на себя обязательство провести реформы. То же было бы и для Украины. Это может стать рычагом для фактического приближения страны к членству в ЕС. Для стран-членов это означало бы, что Комиссия примет больше долгов для оплаты реконструкции. На это есть веские причины, но это также означает изменение системы. Европейцам было бы хорошо поучаствовать в этой дискуссии сейчас. Ибо никто не должен делать ставку на то, что война будет продолжаться долго.

Газета «Augsburger Allgemeine». – «Бундесвер по-прежнему поставляет оружие».

Военные в Германии больше не могут обходиться без всего, заявил министр обороны Ламбрехт всего несколько недель назад. Несмотря на это, сейчас Украина получает семь самоходных гаубиц.

Турция. «Daily Sabah» — «Украина отказывается сдаться для спасения гражданского населения»

Началась последняя попытка спасти мирных жителей с завода «Азовсталь» в осажденном украинском городе Мариуполь, украинцы, воевавшие с российскими войсками в туннелях под сильно бомбардированным металлургическим заводом, отказались сдаваться.

Подпись под фото: Крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России, изображен на этом файле без даты. Крейсер затонул глубоко в Черном море в апреле 2022 года на фоне российского вторжения в Украину. (Фото Reuters)

Путин рисковал репутацией и крейсером в Черном море, и потерял и то и то.

Почтовая марка с изображением украинского солдата, грубо жестом демонстрирующего российский военный корабль, быстро раскупилась после инцидента, который Россия признала в середине апреля – больше чем через месяц после того, как Владимир Путин отдал приказ своим войскам войти на соседнюю территорию.

Азия

Индия. «the pioneer»— «Индия отчитала Нидерланды за комментарии о ее позиции по Украине»

Индия резко выступила против высказываний посланника Нидерландов в Великобритании о своей позиции по поводу украинского конфликта и сказала: «Пожалуйста, не указывайте нам. Мы знаем, что делать».

Это короткое сообщение было сделано ООН постоянным представителем Индии Т.С. Тирумурти в ответ на замечания голландского посланника о том, что Индии не следует содержаться в Генассамблее ООН в Украине.

«Пожалуйста, не указывайте нам, посол. Мы знаем, что делать», — заявил Тирумурти в среду в ответ на твит посла Королевства Нидерландов в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Карела ван Остерома. В твите посланец Нидерландов сказал Тирумурти: «Вы не должны содержаться на Генеральной Ассамблее. Уважайте Устав ООН.

Тирумурти выступил с заявлением на заседании Совбеза ООН в среду по Украине. Он опубликовал полный текст своего заявления в Твиттере: «Сегодня на заседании Совета Безопасности ООН по Украине я сделал следующее заявление», на что ван Остер прокомментировал умеренность Индии в Генеральной Ассамблее.

В своем выступлении Тирумурти сказал, что Индия осуждает убийство мирных жителей в Буче и поддерживает призыв к независимому расследованию. «Индия остается на стороне света», — сказал он.

Нью-Дели также не критиковал российские военные действия в Украине и всегда призывал к диалогу и дипломатии для разрешения конфликта. Индия также неоднократно призывала к немедленному прекращению боевых действий, и это послание было подтверждено премьер-министром Нарендрой Моди во время его недавнего визита в Германию и Данию.

В апреле Индия воздержалась в Генеральной Ассамблее ООН при голосовании, выдвинутом США, за отстранение России от Совета ООН по правам человека по обвинению в том, что российские солдаты убивали мирных жителей, отступая из городов под Киевом.

Китай. «CNINA DAILY» – «Россия обещает завершить специальную военную операцию»

Западное оружие и разведданные, поставляемые Украине, «замедлят, но не остановят» завершение Россией «специальной военной операции», заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков сделал это заявление, когда в четверг NBC News сообщило, что разведка США помогла Украине потопить российский ракетный крейсер «Москва» в прошлом месяце, поскольку Пентагон опроверг ранее сообщение, в котором говорилось, что разведка США также позволила Киеву убивать российских генералов.

Украинские силы нанесли удар по «Москве» 13 апреля после того, как попросили США помочь идентифицировать и подтвердить ее местонахождение в Черном море, сообщил телеканал со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Официальные лица добавили, что Украина самостоятельно решила атаковать флагманский корабль Черноморского флота России, используя свои собственные противокорабельные ракеты без предварительного сведения США.

Сообщается, что после атаки, в результате которой один человек погиб, а 27 пропали без вести, российский флот отступил от побережья Украины. Российская сторона заявила, что ракетный крейсер затонул из-за возгорания и детонации боеприпасов на борту.

Пентагон также отверг другой отчет о роли США в поддержке убийства Украиной российских генералов. «Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не принимаем участия в принятии решений о таргетинге украинских военных», — заявил ранее в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В портовом городе Мариуполь около 200 мирных жителей вместе с украинскими боевиками оказались в ловушке на сталелитейном заводе «Азовсталь» без еды и воды. В ООН заявили, что проводится новая операция по эвакуации большего количества людей из Мариуполя.

Между тем, в четверг на сталелитейном заводе прогремели сильные взрывы, когда российские войска боролись за контроль над ним.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить безопасный проход гражданскому населению, но повторил призыв к украинским силам внутри завода разоружиться. На кадрах с воздуха завода, опубликованных в четверг украинским полком «Азов», видно, как три взрыва прогремели в разных частях огромного комплекса, окутанного густым темным дымом.

Япония. «The Japan Times» – «Запрет России на древесину давит на лесопромышленность»

Мировая лесная промышленность пережила бурный период за последний год или около из-за нехватки древесины, которая, в свою очередь, привела к резкому росту цен на пиломатериалы.

Российско-украинская война стала новым вызовом для отрасли, поскольку мировая экономика, вероятно, некоторое время будет обходиться без России, крупного экспортера лесоматериалов.

В марте Россия приостановила экспорт трех видов древесины – трески, бревен и шпона – в Японию после того, как она была внесена Москвой в список «недружественных» стран. В ответ японское правительство 19 апреля ввело дополнительные санкции, в том числе запрет импорта этих изделий из древесины.

Поскольку геополитическая напряженность не показывает никаких признаков ослабления, люди в лесной промышленности говорят, что запрет торговли ложится тенью на их бизнес, поскольку цены на пиломатериалы, вероятно, останутся высокими, а некоторые фирмы будут вынуждены искать продукты, которые заменят российскую древесину.

Цены на пиломатериалы начали расти в начале прошлого года, когда спрос на жилье в США и Китае, уверенно восстанавливавшиеся после пандемии, начал расти, что привело к недостатку пиломатериалов.

США

Газета «NYT» — Подпись под фото: «Скорбящие в церкви во Львове в пятницу чтят троих украинских солдат, погибших в боях на востоке Украины».

Главный материал: «Украина в наступлении с использованием оружия с Запада». Война превращается в дуэль артиллерийских атак, управляемых дронами. Упорные бои за два ключевых города на северо-востоке

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ