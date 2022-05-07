Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 06 мая

Главные темы: Пока Европа платит за газ в евро, Путин не может получить доступ к своим деньгам. В Британии инфляция превысит 10%. Причина – пандемия и война в Украине. Сверхприбыли, полученные энергетическими компаниями Австрии из-за путинской агрессии, планируют изъять в бюджет страны. ЕС пытается принять эмбарго на нефть. Подруга Путина – Кабаева под прицелом (ЕС планирует включить прежнюю гимнастку в санкционный список). Зеленский приглашает Штайнмайера и Шольца в Киев. Путин извиняется перед Израилем за антисемитские высказывания Лаврова

Британия

«Guardian». Заголовок анонс: «Подруга» Путина. ЕС планирует включить бывшую гимнастку в санкционный список

Предупреждение Банка Англии о том, что инфляция превысит 10%, фигурирует на многих первых полосах. Financial Times сообщает, что Банк заявил, что экономика Великобритании «скатится к рецессии» в этом году, поскольку более высокие цены на энергоносители увеличат инфляцию. Процентная ставка была повышена до 1%, самого высокого уровня с 2009 года. Это, прежде всего, связано с войной между Украиной и Россией и санкциями, вводимыми против России. Что приводит к росту цен на энергоносители

По той же причине приводит и Metro, газета говорит, что счета за электроэнергию возрастут на 40%, а экономика останется «неизменной». В документе говорится, что управляющий Банка Англии Эндрю Бейли обвинил в «очень резком росте» пандемию и войну в Украине.

Шотландия. Две украинские сестры пытаются найти безопасное место в Кинроссе по программе «Дома для Украины», но столкнулись с проблемами с визой, сообщает The Courier. Газета сообщает, что Анастасия и Даша Ницкевич, 23 и 17 лет, застряли в Германии после бегства из дома под Киевом, и им пришлось уклоняться от банд, занимающихся торговлей людьми.

Европа

Австрия. Газета «Der Snadart» вышла с темой: «6,5 млрд для Украины». Австрия поддерживает беженцев 42 миллионов евро.

На международной донорской конференции в Варшаве в четверг по оказанию помощи беженцам Украины были взяты обещания на общую сумму более 6,5 миллиарда евро. По данным МИДа, Австрия вносит 42 млн евро. Комиссия ЕС пообещала 200 млн.

Главный материал: «Заявление Нехаммера влечет падение цен на Венской фондовой бирже».

Канцлер хочет снять кризисную прибыль с государственных энергетических компаний

Резкий рост цен на энергоносители собирает большие деньги в казну австрийских производителей электроэнергии и таких компаний, как OMV, и это пробуждает алчность у политиков. Если государственные компании приносят большую прибыль, в выигрыше должны быть держатели, и, в конце концов, это налогоплательщики, сказал федеральный канцлер Карл Нехаммер (ÖVP), рассматривающий возможность изъятия прибыли.

Не были хорошо восприняты институциональными инвесторами, и акции энергетических компаний сильно упали на фондовой бирже.

Экс-канцлер и экс-член правления Verbund Кристиан Керн выражает понимание: «Это серьезный кризис, требующий чрезвычайных мер. Теперь дело не в красоте рыночной организации, а в социальной сплоченности. Астрономические сверхприбыли, полученные энергетическими компаниями из-за путинской агрессии, достигли неприемлемого уровня».

Но в интервью STANDARD Керн жестко высказывается правительство в целом: никакого конкретного плана борьбы с этим не признаю. В общем, не хватает антикризисной компетенции, особенно в энергетическом секторе. Керн: «Политике не хватает ответов»

«Kleine Zeitung» – Война Путина разделяет немецкие левые. Когда-то пацифистские Зеленые ведут перед собой колеблющуюся СДПГ.

Бельгия. Газета: «De Morgen» — «Российские солдаты ли насилуют мужчин и парней?». Как сексуальное насилие (опять же) функционирует как оружие войны.

Подпись на фото: «Русские солдаты на Красной площади во время празднования Дня Победы, 9 мая 2019».

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» заголовки на первой полосе.

Дания будет пытаться заставить ЕС оплатить часть счета за пожертвование датским оружием Украине.

Чтобы сэкономить энергию, в Италии были введены ограничения на то, сколько можно включать кондиционеры.

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «В Украину поступает оружие»

Франция. «Lе Figaro» – «Украина: страх сближения».

Подпись под фото: «Поставляя в Киев тяжелое вооружение для ослабления России, западные государства приближаются к соучастию в войне, рискуя быть вовлеченным в расширение конфликта.

«La Monde»— «ЕС пытается принять эмбарго на российскую нефть»

Ирландия. Газета «The Irish Time» — «ЕВРОПА И РОССИЯ 2022»

Анонс вкладки: «Уникающая меняющаяся настенная карта континента»

Статья: «Россия призывает Украину отдать Мариуполь»

Киевские войска в разоренном городе все еще контролируют металлургический завод «Азовсталь».

Ирландия заморозила около 1,25 млрд российских активов, сказал Ковен Dáil

Кремль призвал Украину приказать сдаться последним защитникам Мариуполя.

Требование появилось после того, как киевские войска в разоренном городе заявили, что они все еще сохранять контроль над огромным металлургическим заводом «Азовсталь», несмотря на «тяжелые, кровавые бои» и интенсивные российские бомбардировки.

Высокопоставленный чиновник ООН сообщил, что колонна автобусов направлялась в Мариуполь ночью в надежде эвакуировать около 200 оставшихся из Азовстали гражданских лиц, где, как утверждает Россия, украинские «националистические» бойцы используют их как живой щит.

В Варшаве ряд стран и крупных компаний пообещали 6,5 миллиарда долларов (6,2 миллиарда) на поддержку и восстановление Украины. Министр иностранных дел Саймон Ковени сообщил Dáil, что по состоянию на 29 апреля Ирландия заморозила около 1,25 миллиарда евро российских активов.

Президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что его войска обеспечат безопасный проход мирным жителям из «Азовстали», а также принес извинения за заявления министра иностранных дел Москвы Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер «имел еврейскую кровь».

Российские военные остаются готовыми обеспечить безопасный отъезд гражданского населения. Что касается военных, которые остаются на «Азовстале», то киевские власти должны приказать им сложить оружие», – сказали в Кремле, о чем Путин сказал Беннету во время вчерашнего телефонного разговора.

Италия. «La Stampa» главное заглавие: «Азовсталь — Крепость».

Заголовки:

«ЕС, компромисс по нефти». Отказ на эмбарго сразу, чтобы убедить Венгрию и Словакию.

Путин, извинился перед Израилем за слова Лаврова о Гитлере

Зеленский приглашает Шольца и Штайнмайера в Киев

Фон дер Ляйен: Москва заплатит.

Кабаева под прицелом

«Новая газета Европа»: «Так кончилась Москва».

• Финский министр: «Нас втолкнули в НАТО»

«Война шпионов» – главное заглавие La Repubblica.

«Разведка США помогает украинцам находить и убивать вражеских генералов. Это план Байдена по поводу ослабления Москвы».

Россия имитирует запуски ядерных ракет из Калининграда, недалеко от Польши, и чувствует защиту от химических бомб»

«Путин извиняется перед Израилем за антисемитские высказывания Лаврова».

Швеция. «Aftonbladet», вышла с заголовком: «Путинский план устрашения против Швеции»

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Комиссия США нацелилась на Швейцарию».

Государственная Хельсинкская комиссия подвергла резкой критике швейцарский финансовый центр и уголовное преследование. Швейцария является ведущим помощником президента России Владимира Путина. Федеральный совет отреагировал на удивление нервно

Комиссия резко высказалась по поводу Швейцарии. Местная судебная система коррумпирована россиянами, пишет орган, где доминируют американские парламентарии от обеих основных партий. Швейцария является «ведущим помощником» президента России Владимира Путина и его приспешников. На публичном брифинге комиссия, которая называет себя одновременно государственной и независимой, обосновала свои утверждения. Объявление о мероприятии в Вашингтоне уже вызвало нервозность в Федеральном дворце в Берне. Федеральный президент Иньяцио Кассис пожаловался на это госсекретарю США Энтони Блинкену. Федеральный совет решительно отвергает обвинения, заявил представитель. Прямых последствий обвинений для Швейцарии не предвидится.

Однако федеральная прокуратура может оказаться под более пристальным вниманием. Перед вторжением России в Украину она объявила, что выдаст россиянам большую сумму замороженных денег от несостоявшегося уголовного дела.

Западные власти также все больше внимания уделяют адвокатам и доверенным лицам, подозреваемым в сокрытии денег для влиятельных россиян. ЕС и Великобритания объявили о запрете на консультационные услуги. Эксперт по коррупции, участвовавший в качестве эксперта на брифинге в США, предлагает ввести санкции против помощников из Швейцарии.

Нидерланды. Газета «de Volkskrant» — «Пока Европа платит за газ в евро, Путин не может получить доступ к своим деньгам»

Миллиарды евро, которые европейские компании заплатили за российский газ в последние месяцы, похоже, не приносят прямой пользы российской экономике и, следовательно, войне в Украине. Нынешний режим санкций заморозил эти деньги президенту Путину. Доходы от газа снова станут доступными, если теперь будет удовлетворено его требование платить в рублях. Это условие вызывает замешательство среди стран-членов ЕС: что теперь делать?

Неясно, является ли умышленным или непреднамеренным следствием пакета санкций то, что Россия не получает евро. Ведь когда объявлялись эти санкции, всегда говорилось, что платежи за российский газ должны быть продлены. Это потому, что Европа просто не может обойтись без российского газа.

Но публикация брюссельского экономического аналитического центра Bruegel показывает, что хоть газ и оплачено, Россия ничего с ним поделать не может. Это подтверждает источник в Европейском центральном банке (ЕЦБ). По мнению авторов Брейгеля (в том числе бывшего высокопоставленного чиновника ЕЦБ), это главная причина, по которой Путин с конца марта требует оплаты российского газа в рублях. Россия может использовать замороженный евро в качестве обеспечения кредитов, но это дорого и сложно.

То, что евро сейчас не течет в российскую казну, связано с тем, что все зарубежные активы российского государства, в том числе и евро, заморожены. «Газпром» не может обменять евро на рубли, а затем перевести их в Россию, потому что центральный банк России тоже находится под санкциями. Как только «Газпром» пытается перевести евро в Россию или центральный банк, этот платеж сталкивается с блокировкой платежной системы в евро «Target2». По мнению амстердамского профессора экономики Сведера ван Вейнбергена, это не значит, что Путин ничего не может поделать с замороженными евро.

«Он может отдать их в качестве залога странам, которые не участвуют в санкциях, например, Китая; но это сложно, и тогда ему тоже приходится соглашаться на существенную скидку. Эта блокада через Target2 действительно бросает песок в колеса».

Замораживание евро за газ было проигнорировано в жарких спорах между странами ЕС о том, должны ли они соглашаться с указом Путина о том, что газ будет оплачиваться в рублях. В середине апреля Россия отключила газ Польши и Болгарии, потому что они отказались выполнить требование. Венгрия и несколько германских энергетических компаний заявили на прошлой неделе, что намерены выполнить платежное требование Путина.

В большинстве комментариев указ Путина интерпретировался преимущественно как достаточно эффективная попытка шантажом разорвать ЕС в части. Это, безусловно, тоже могло быть мотивом, признает экономист Мария Демерцис, один из авторов статьи о Брейгеле. «Но неспособность Путина перевести газовые евро в Россию и конвертировать их в рубли придает вес его угрозе отрезать любого, кто не выполнит его требования».

Еврокомиссия не ответила в четверг на вопрос, были ли газовые евро намеренно заморожены. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, заявила на прошлой неделе, что указ Путина противоречит санкциям и что платежи не должны производиться в рублях. Она пообещала прояснить этот вопрос на этой неделе. В конце концов государства-члены следят за правильным применением санкций.

Газета «Het Parool» – «США играют по-крупному с помощью Украины»

Германия. Газета «FAZ». – Подпись под фото: Бой за металлургический завод: По украинской информации, на площадке Азовстали сейчас находятся российские солдаты.

Колонка справа: «Киев не планирует контрнаступление до июня»

По оценке советника президента Украины Алексея Арестовича, Украина должна подождать до середины июня, прежде чем начать контрнаступление против наступления России на юге и востоке страны. Надеемся, что к тому времени Украина получит больше оружия из-за границы, сказал Арестович в четверг. Раньше дата маловероятна. Далее советник президента сообщил, что бои идут вокруг металлургического завода «Азовсталь» в юго-восточном украинском порту Мариуполь.

Несмотря на объявленное Россией прекращение огня, в четверг на металлургическом заводе произошли ожесточенные вооруженные столкновения. Очевидно, завод подвергся артиллерийским обстрелам ВМФ России. По словам защитников, нападавшие находились в помещении второй день подряд. Сообщается, что в Калининграде, русском анклаве на Балтийском море, русские вооруженные силы отрабатывали атаки ракетами, способными нести ядерные боеголовки. В ходе учений около сотни военнослужащих имитировали «электронный пуск» мобильных комплексов баллистических ракет типа «Искандер», сообщило вечером Минобороны России.

Главный материал: «Зеленский приглашает Штайнмайера, Шольца и все федеральное правительство»

Телефонный разговор с Федеральным президентом

Мерц: Благодарен за то, что он исполнил мою просьбу.

После более чем трехнедельного дипломатического конфликта между Берлином и Киевом в четверг все наладилось. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер три четверти часа разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда в Офисе федерального президента заявили, что Селенский пригласил не только Штайнмайера, но и федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и все федеральное правительство посетить Киев. Интервью было охарактеризовано как «очень важное и очень хорошее».

Сейчас у Штайнмайера нет конкретных планов поездок. А вот в годовщину окончания Второй мировой войны в воскресенье в Киеве ждут главу Бундестага Бербеля Баса (СДПГ). Бундестаг заявил, что «правильно, что президент по приглашению своего украинского коллеги пожелал посетить Украину, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести с ним политические переговоры». Планировка этого продолжалась несколько недель. Согласно протоколу Бас является вторым по величине представителем в Германии после Штайнмайера. Шольц также объявил в четверг вечером, что министр иностранных дел Анналена Бербок (зеленые) тоже в скором времени прибудет в Киев.

Раздражение между Германией и Украиной возникло из-за того, что Штайнмайер планировал визит в Киев в апреле вместе с президентами Польши и стран Балтии, но в последний момент был признан нежелательным. Остальные четыре президента путешествовали без него. Затем Шольц все чаще выражал свое раздражение и исключал свой визит, пока вопрос не был решен.

…Председатель ХДС Фридрих Мерц заявил, что его поездка в Украину во вторник подготовила почву для личных встреч между федеральным президентом и федеральным канцлером и президентом Селенским в Киеве. «Я очень благодарен президенту Селенскому за то, что он принял мою просьбу о приглашении от федерального президента», — сказал Мерц в пятницу.

Материал: «Заявление Союза в специальный фонд»

100 миллиардов только на бундесвер

Оппозиция настаивает на двухпроцентной цели

Газета «Der Tagesspiegel». –«Демонстрации для Путина: мы должны с этим мириться?

Подпись на фото: «В дни чествования победы России над нацистской Германией 8 и 9 мая угрожают пропагандистские кампании – не только в Берлине. Чего боится власть?

Главный материал: «Зеленский приглашает Штайнмайера и Шольца в Киев

Президенты разрешают свои споры по телефонному звонку

Россия практикует использование ядерных ракет

Статья: «Нефтяное эмбарго может привести к проблемам с бензином в Берлине

Газета «Augsburger Allgemeine». Заголовок: «Зеленский ломает лед».

Телефонный разговор со Штайнмайером открывает новый диалог с Киевом

Газета: «Neue Westfälische» – «Зеленский приглашает Штайнмайера и Шольца в Киев»

Неделями между Германией и Украиной длится своеобразный ледниковый период. Телефонный звонок – это первый шаг

Турция

«Daily Sabah» – «Киев ищет перемирие для эвакуации, поскольку война обостряется»

Президент Украины Зеленский обратился к ООН с просьбой помочь спасти жизнь пострадавшим, оставшимся в ловушке на металлургическом заводе «Азовсталь», последнему прыжку сопротивления в Мариуполе, поскольку Москва пытается сорвать доставку западного оружия, бомбардируя железнодорожные станции и линии снабжения.

Израиль

«The Jerusalem Post» – «Путин извинился перед Беннетом за слова Лаврова о Гитлере».

Президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Нафтали Беннетом за слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что у Гитлера была еврейская кровь, сообщила в четверг канцелярия премьер-министра.

Во время телефонного разговора в честь 74-й годовщины независимости Израиля «премьер-министр принес извинения президенту Путину за высказывание Лаврова и поблагодарил его за разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте», сообщает PMO.

В российском сообщении не упоминалось о прощении Путина, но говорилось, что два лидера обсудили роль Красной Армии в разгроме нацистов в канун Дня Победы 9 мая. Путин также послал добрые пожелания ветеранам Красной Армии в Израиле.

Газета «HAARETZ» – «Путин извинился за нацистские комментарии МИД, говорит Беннет».

Через четыре дня после того, как его министр иностранных дел сделал оскорбительные высказывания о связях между евреями и нацизмом, президент России Владимир Путин в четверг принес извинения премьер-министру Нафтали Беннету, говорится в заявлении офиса Беннета. Во время телефонного разговора, который Путин сделал, чтобы поздравить Беннета с Днем независимости Израиля, Беннетт принял извинения российского лидера за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова и поблагодарил его за «разъяснение его уважения к еврейскому народу и памяти Холокоста».

Извинения Путина пришли после высказываний итальянскому СМИ, обнародованных в минувшее воскресенье Лавров, в котором он утверждал, что Адольф Гитлер имеет еврейские корни и что еврейство президента Украины Владимира Зеленского не означает, что Украина свободна от неонацистских тенденций. Лавров прокомментировал это, когда его спросили, почему Россия сказала, что ей нужна «денацификация» Украины.

Азия

Индия. «the pioneer» — «Моди и Макрон пересматривают связи, призывают к немедленному прекращению войны в Украине

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрели всю гамму стратегических и оборонных связей между Индией и Францией и ситуацию в Украине. Оба лидера призвали к «немедленному прекращению боевых действий».

На встрече вечером в среду Моде и Макрон также обсудили ситуацию в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе и последствия пандемии коронавируса и продовольственного кризиса, возникшие из-за продолжающегося в Украине конфликта. После посещения Германии и Дании премьер-министр остановился в Париже, чтобы встретиться с Макроном, который на прошлой неделе был переизбран президентом Франции.

В совместном заявлении, опубликованном после переговоров Моди и Макрона, Франция снова заявила о своем «решительном осуждении незаконной и неспровоцированной агрессии российских войск против Украины».

Индия и Франция выразили серьезную обеспокоенность конфликтом и гуманитарным кризисом в Украине. Они осудили гибель гражданских лиц в Украине и призвали к немедленному прекращению боевых действий, чтобы объединить стороны для развития диалога и дипломатии, направленных на немедленное прекращение страданий людей.

Китай. «CNINA DAILY» – «Москва опровергает слухи о том, что 9 мая объявит войну».

Россия отвергла предположение, что президент Владимир Путин планирует официально объявить войну Украине 9 мая, когда в стране пройдет Парад Победы, но также объявила, что в среду успешно провела имитацию ракетно-ядерных ударов вблизи своей границы с Украиной.

Российское правительство до сих пор называло свой конфликт с Украиной «специальной военной операцией», но некоторые западные СМИ предполагают, что Путин может готовиться к важному заявлению в понедельник во время ежегодного празднования в России победы бывшего Советского Союза и его союзников во Второй мировой войне против нацистской Германии.

Некоторые западные эксперты заявили, что прогнозируемое ими объявление может включать в себя целый ряд возможных сценариев, начиная от прямого объявления войны и заканчивая объявлением победы. «На это нет никаких шансов. Это нонсенс», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на сообщение. Он добавил, что люди не должны слушать слухи о том, что может быть принято решение о национальной мобилизации.

День Победы 9 мая – одно из важнейших национальных событий в России – память об огромных жертвах, принесенных Советским Союзом для победы над нацистской Германией в войне, известной в России как Великая Отечественная война. Генеральная репетиция военного парада на Красной площади пройдет в субботу, как было запланировано.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что кроме Москвы парады пройдут в 28 городах России, в них примут участие около 65 тысяч человек личного состава и более 460 самолетов.

Российские силы также провели в среду имитацию ракетно-ядерных ударов по западному анклаву Калининградской области, находящемуся на границе с членами ЕС Литвой и Польшей. В ходе военных учений в среду Россия отработала «электронные пуски» мобильных баллистических ракетных комплексов «Искандер» с ядерными боеголовками вблизи этих границ, говорится в заявлении Минобороны.

В сообщении говорится, что российские войска отработали единичные и множественные удары по целям, имитирующим ракетные комплексы, аэродромы, объекты инфраструктуры, боевую технику и пункты управления. Привлеченные подразделения также отрабатывали действия в условиях радиационного и химического заражения. Россия привела свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности вскоре после начала операции, а Путин предупредил о «молниеносной» расплате, если Запад напрямую вмешается в украинский конфликт.

В среду исполнилось 70 дней с начала российской «специальной военной операции», и западные страны, а также Япония и Южная Корея ввели ряд санкций против российского правительства и его чиновников. В среду МИД России объявил о санкциях против 63 японских чиновников, журналистов и профессоров за то, что они назвали «неприемлемой риторикой» в адрес Москвы.

Санкции запрещают въезд в Россию на неопределенный срок, говорится в сообщении министерства.

Япония «The Japan Times» — Главный материал «Япония и США будут укреплять связи по безопасности на Тихом океане»

Главнокомандующие оборонных ведомств Японии и США в среду договорились согласовать стратегии безопасности двух стран и укрепить сотрудничество, чтобы предотвратить любые попытки силой изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне настойчивости Китая.

Встреча в Пентагоне состоялась, когда Япония планирует обновить свою Стратегию национальной безопасности до конца этого года, поскольку война России против Украины вызвала у Токио новый импульс к усилению своих возможностей обороны и сдерживания. В начале переговоров министр обороны Нобуо Киши заявил, что нападение России на своего соседа является «серьезным вызовом международному порядку» и что «такое одностороннее силовое изменение статус-кво вызывает беспокойство в Индии». Тихоокеанский регион тоже».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российская агрессия имеет последствия далеко за пределами Европы из-за того, что она вызов, основанный на правилах порядка. Между тем, поведение Китая грозит взорвать «общие нормы, ценности и институты, лежащие в основе этого порядка», сказал он, возможно, предостерегая от его упорных территориальных претензий в соседних водах и давления на Тайвань.

Остин также подтвердил приверженность США защите Японии, включая расширенное сдерживание, подкрепленное «полным спектром» ядерного и обычного оборонного потенциала США, видимо, имея в виду наращивание военного могущества Китая и бряцание ядерным оружием России после его вторжения в Украину.

По данным министерства обороны, Киши выразил «твердую решительность» Японии коренным образом повысить свой оборонный потенциал, и Остин приветствовал этот шаг.

Правящая Либерально-демократическая партия недавно предложила существенно увеличить расходы на оборону, возможно, до суммы, равной 2% валового внутреннего продукта по сравнению с нынешним 1%, и развить способность атаковать места запуска ракет. на вражеской территории.

Статья: «Россия запретила въезд Кишиде и еще 62 человек на неопределенный срок»

Россия заявила в среду, что запретит въезд премьер-министру Фумио Кисиде и многим высокопоставленным должностным лицам на неопределенный срок в рамках нового раунда санкций против Японии на фоне роста напряженности между двумя странами из-за кризиса в Украине.

Запрет на въезд, объявленный МИДом России, касается 63 граждан Японии, в том числе министра иностранных дел Йосимаса Хаяси, министра обороны Нобуо Киши и главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Министерство обвинило Токио в решении «беспрецедентной антироссийской кампании с неприемлемой риторикой» и нанося ущерб его экономике и международному престижу.

Колонка: «Сможет ли Европа выжить без российской нефти?»

После 20-летней политической борьбы Бельгия собиралась закрыть свои атомные электростанции в 2025 году, но война в Украине и рост цен на энергоносители заставили развернуться и снова разожгли дебаты по всей Европе о лучшем пути к безопасному, низкоуглеродистому энергетическому будущему.

Кристоф Коллинон, мэр Юи, в горизонте и истории которого доминирует атомная электростанция Тианж, сказал, что большинство жителей средневекового города на востоке Бельгии приветствовали решение продлить срок службы стареющего реактора до 2035 года.

«Иногда нужно быть прагматичным и менее идеологизированным», — сказал Колиньон, помнящий открытие первого завода в 1975 году, добавив, что каждый в Ви знает кого-то, кто там работает.

«Вопрос о том, можем ли мы следовать графику закрытия? Прямо сейчас ответ нет», — сказал он, назвав крайний срок 2025 года слишком жестким для обеспечения энергетической безопасности Бельгии.

США

Газета «NYT» — Подпись под фото: «В Краматорске в результате авиаудара взорвало стену дома. Украинский военный сообщил, что, вероятно, никто не погиб.

Главный материал: «Как украинцы отвоевывают землю на Востоке, в России»

Прорывы металлургического завода

Ожесточенные бои от Харькова до Мариуполя – военные пытаются дать надежду Путину на победу

Колонка: «Разведка США помогла Украине в ее ударе по российскому флагману».

«WSJ». Главное название: «Российские ракетные удары по Украине усиливаются»

Подпись под фото: Украинский военнослужащий в четверг идет рядом с разрушенным в результате обстрела многоквартирным домом в Краматорске на востоке Украины. Россия усилила удары по инфраструктуре, в частности, на западе Украины, откуда в страну поступает оружие.

Заголовок истории: «Для мариупольцев дни пролетели как в тумане»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ