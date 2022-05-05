Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 04 мая

Главные темы: Европу нужно перестроить, Путин объединил Европу. В Ирландии осуждают ядерный репортаж российского телевидения. В индустрии Люксембурга заметно отсутствие российского сырья. Швейцария готовится к визиту Зеленского в июле. Заявление Лаврова вызвало гнев Президента Израиля. У запада тоже ядерное оружие, а послу Украины в Германии нужно извиниться перед канцлером.

Британия

«Daily Telegraph» вышла с заголовком и цитатой из выступления Бориса Джонсона: «Украина победит Украина будет свободной»

Европа

Австрия. Газета KURIER вышла с заголовком-анонсом: Интервью с Тони Блэром: «Путин объединил Европу». Бывший премьер-министр Великобритании о войне главы Кремля и его последствиях

Главный материал: «Цены на электроэнергию останутся высокими в течение многих лет после войны». Поможет только быстрое расширение альтернативной энергетики

Газета: «Salzburger Nachrichten». «Промышленность хочет знать, что политика делает в чрезвычайной ситуации с энергией»

В понедельник Австрия согласилась поддержать общеевропейское эмбарго на российскую нефть. На следующий день президент Торговой палаты Харальд Марер подверг резкой критике правительство.

Но он не возражает против нефтяного эмбарго, которое должно быть принято как политическое решение. Однако Марер считает неприемлемым, что правительство не предоставило никакой информации о том, что произойдет, если поставки российского газа в Австрию прекратятся.

Есть только расплывчатые намеки от министра энергетики Леоноры Гевесслера. Информации, которые будут ограничены для оптовых потребителей, было недостаточно, сотни компаний пострадали от остановки доставки. Однако, в отличие от Германии, бизнес не занимается вопросом безопасности энергоснабжения. Также нет понимания о том, как Австрия намерена заменить российский газ в среднесрочной перспективе.

Например, Австрия могла бы принять участие в строительстве новых терминалов для сжиженного газа или попытаться обеспечить пропускную способность существующих терминалов в верхней части Адриатического моря. Когда речь идет о расширении производства электроэнергии, неясно, какие дополнительные мощности должны быть доступны и где.

Каждая экономическая санкция создает искусственное узкое место в поставках и таким образом увеличивает расходы и цены.

Глава палаты считает, что реакция на рост инфляции должна быть быстрой и максимально небюрократической. «Пока хорошее время, чтобы что-то сделать с «холодной» прогрессией, и сделать это быстро». Хорошим способом облегчить это бремя также были бы бонусы в размере до 3000 евро, которые компании могли бы выплачивать работникам без налогов

Дания. «POLITIKEN» — подпись под фото: Подпись под фото: «Три мгновения войны президента Владимира Зеленского. Наверху за неделю до российского вторжения во время визита украинских войск в Донбасс. что он не был ни мертвым, ни испуганным. Внизу — пресс-конференция на одной из станций киевского метро неделю назад».

Колонка главного редактора: «Зеленского называют первым в мире инаугурационным президентом»

Мы думаем, что знаем о нем все или почти все.

Мы постоянно видим его на экране, слышим его неоднократные просьбы о финансовой помощи и большее количество оружия для борьбы с россиянами.

Мы знаем, что когда он был комиком, а сейчас президент Украины. Что он лицо войны. Вот что мы знаем сейчас о Владимире Зеленском, который сегодня обращается через большой экран к датскому народу.

Владимир Зеленский в конце концов болтается у нас на шее? Надоело видеть, как он сидит в киевском бункере в зеленой военной футболке и с черными полосками под глазами? Можем ли мы больше его не слушать? Не надоело ли нам, что он продолжает тыкать в нашу нечистую совесть?

Президент Украины сам чувствует, что границы вот-вот будут достигнуты.

«За пределами Украины, — сказал недавно Зеленский одному из многочисленных журналистов, посетивших его давно созданный штаб, — люди следят за этой войной в Instagram, в социальных сетях. Когда им это надоедает, они прокручивают страницу». Такова человеческая природа. Он хорошо это знает. Есть предел тому, сколько мы можем вынести, слушая обо всех этих ужасах. Мы закрываем глаза. – Много крови. Это очень много эмоций», – сказал Зеленский журналисту, в данном случае из американского журнала Time. Президент чувствует, что после более чем двухмесячной войны внимание всего мира может ослабеть. И это пугает его практически так же, как и русские бомбы.

Ночью Зеленский лежит, извиваясь и возвращаясь на диване в бункере, и пролистывает свой мобильный, чтобы понимать ход войны. Хорошо ли он справляется?

Колонка справа: «Свет для Украины»

Поддержите Украину. Приходите и послушайте выступление Зеленского сегодня вечером.

«Это, Лондон, – гласило потрескивающее радио из приемника: «Сегодня вечером, как 77 лет назад, всем датчанам прозвучит послание об уходе. Дания снова приобрела свободу после пяти проклятых лет немецкой оккупации во время мировой войны, унесшей миллионы жизней и покинувшей Европу в руинах.

Сегодня над Данией прозвучит новый и исторический месседж, когда Президент Украины Владимир Зеленский обратится к датскому народу. В разгар путинской варварской войны против украинского народа Зеленский выйдет из своего тайного жилья где-нибудь в Киеве, чтобы адресовать свое послание непосредственно нам. Вы можете просмотреть выступление на Rådhuspladsen в Копенгагене или Bispetorv в Орхусе сегодня вечером в 20.45.

Но Зеленский говорит не с нами, датчанами, самостоятельно. Украинский народ тоже смотрит. Мероприятие транслируется в прямом эфире на украинском телевидении, чтобы наши украинские сестры и братья могли почувствовать нашу поддержку в борьбе, которую они героически ведут.

Мы нужны УКРАИНЕ. Нам нужна Украина. Им следует видеть и чувствовать, что мы полностью поддерживаем их борьбу. Они нам нужны для борьбы. Их борьба – это и наша борьба за свободу, самоопределение и демократию.

Заполненные места с пылающими факелами и коллективное пение в сумерках в двух крупнейших городах Дании станут самым красивым знаком нашей солидарности с Украиной.

Именно поэтому премьер-министр Мэтте Фредериксен (согласилась выступить на Ратушной площади в Копенгагене), а министр иностранных дел Еппе Кофод выступит на Биспеторве в Орхусе.

Вечером 4 мая известие об освобождении наконец-то прозвучало над Данией, потому что союзные народы объединились в борьбе против гитлеровской нацистской Германии. После огромных жертв нацизм и фашизм были повержены. Сегодня Запад и демократия всего мира вместе поддерживают борьбу Украины. Деление, которое, по мнению Путина, он мог создать, наоборот, объединил Запад в борьбе против угнетения и тирании. Это солидарность, которую вы можете показать сегодня вечером.

К сожалению, Украина до сих пор не освобождена от путинского нашествия. Храбрые украинцы борются каждый божий день, каждый божий час, в результате чего возникают непостижимые человеческие жертвы.

Мы не можем остановить войну, но мы можем показать свою поддержку, массово зажигая факел свободы, чтобы украинцы услышали наше обращение к ним в наш исторический вечер: Вот Копенгаген и Орхус: Мы здесь!

Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» пишет на первой полосе.

Репортаж с фронта: Артиллерия и танки доминируют в поле боя на Донбассе. Это дает россиянам преимущество.

Литва. «Klaipeda» – «На фоне войны участники марша меняют свою стратегию»

Война в Украине, казалось, погасила энтузиазм бывших антивакцинаторов. Решение правительства о снятии чрезвычайного положения, видимо, лишило их хлеба насущного.

Возможно, это заблуждение, когда после мира наступает буря, а зверства агрессоров в Украине вдохновляют новые марши. Интервью с Клайпедой – экспертом по пропаганде и гибридной агрессии. Нет, участники марша не скрылись. Скорее – изменил стиль деятельности. Процесс агитации кажется децентрализованным и перенесенным из крупных городов, где он более заметен.

Подпись под фото: Эксперт отмечает, что движение «Семейный марш» и его руководители учатся.

Колонка справа: «Литовцы продолжают покупать нефть»

Война в Украине продолжает оказывать влияние на активизацию закупки продуктов питания. С началом этой войны соль стала почти дефицитным товаром, а месяц спустя ее место заняли уксус и масло. Несмотря на то, что закупки многих товаров стабилизировались, нефти по-прежнему уделяется особое внимание.

Однако, по словам представителей магазинов, паниковать точно не стоит, потому что пустующие полки скоро заполнятся.

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Больше, чем просто нефть и газ. В промышленности Люксембурга заметно отсутствие российского сырья»

Торговля Люксембурга с Россией корректируется хорошо. Тем не менее некоторые отрасли и компании зависели от поставки из путинской империи определенного сырья. Отдельные породы дерева, битум и отдельные детали для строительных машин – список недостатков отрасли в результате войны в Украине выходит далеко за пределы нефти и газа. Заменители большинства этих видов сырья обнаруживаются на мировом рынке. Проблема: альтернативы дороги, а соответствующие цепочки поставок еще предстоит наладить. К примеру, Cimalux от Esch/Alzette ожидает, что цены на каменный уголь, необходимый для производства цемента, к концу года возрастут в четыре раза. Это влияет на компании в ситуации, когда они уже борются с очень высокими ценами на материалы и энергию на третьем году пандемии короны. Однако в то время как для большинства других видов сырья обнаруживаются заменители, многим компаниям приходится сталкиваться с ранее невероятной возможностью: возможным замещение газа в случае эмбарго.

Подпись под фото: От древесины до битума – промышленным компаниям Люксембурга теперь приходится искать заменители некоторых сырьевых материалов, которые раньше поступали из России или Украины.

Ирландия. «Irish Examiner» – «Мартин осуждает ядерный репортаж российского телевидения».

Премьер-министр Майкл Мартин обвинил Россию в «очень зловещих» и «страшных» репортажах по российскому государственному телевидению, имитирующих разрушительную ядерную атаку на Ирландию и Великобританию.

Он сказал, что «должны быть извинения» за сообщения, которые показали, что Ирландия и Великобритания были затоплены подводным взрывом у берегов Донегала.

Господин Мартин сказал, что эти сообщения были «очень зловещей тактикой устрашения со стороны Российской Федерации».

Однако он добавил, что не думает, что они запугали кого-нибудь. «Я думаю, что это отражает мышление, которое вызывает беспокойство и не соответствует реальности, и я думаю, что должны быть извинены», — сказал он.

На вопрос, кому следует извиняться — телекомпании или русскому послу в Ирландии, Мартин ответил: «Тот, кто спровоцировал это».

Вчера вечером министр иностранных дел Саймон Ковени написал в Твиттере по этому поводу: «На российском государственном телевидении было много понятных комментариев по этому поводу трэш-видео. «Давайте не будем отвлекаться от реальных зверств, совершаемых российскими войсками в Украине, подобной дезинформацией. #StandWithUkraine#».

Посольство России в Дублине заявило в понедельник Irish Examiner: «Взгляды и презентации телешоу принадлежат редакции. «Официальная позиция России всегда заключалась в том, что в ядерной войне не может быть победителей и что она никогда не должна быть решена, что еще раз подтверждено в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, опубликовано 3 января 2022».

Представитель министерства иностранных дел заявил: «Не может быть оправдания по поводу угрозы применения ядерного оружия. Ирландия продолжает призывать к максимальному воздержанию, деэскалации и отказу от какой-либо ядерной риторики.

Газета «The Irish Time» — «Российские войска убили 10 рабочих при обстреле завода на Донбассе»

Российские силы убили 10 рабочих при обстреле завода в восточноукраинском регионе Донбасса, заявил вчера Киев, когда Москва начала большое наступление с целью захвата сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Десятки мирных жителей, эвакуированных с объекта в портовом городе, вчера оказались в безопасности, а выехавший во время двухмесячной осады мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что около 200 мирных жителей остались в «Азовстале» вместе с неизвестным количеством украинцев .

Он обвинил российские войска в «депортации» почти 40 000 жителей Мариуполя в Россию, вместо того чтобы позволить им выехать в подконтрольные Украине районы.

Павел Кириленко, губернатор Донецкой области, которая сейчас в основном принадлежит России, заявил, что, по меньшей мере, 10 человек погибли и 15 получили ранения в результате обстрела российской артиллерии по огромному коксохимическому заводу в прифронтовом городе Авдеевка.

«Россияне точно знали, куда ударить – рабочие только что закончили смену и ждали автобуса», – написал он в Twitter.

В Мариуполе на побережье Азовского моря Донецкой области украинский офицер из «Азовсталя» сообщил, что Россия совершила «мощный штурм» завода «при поддержке бронетехники, танков, попытки высадки на катера и большого количества пехоты». Капитан полка «Азов» Святослав Паламарь сказал: «Мы призываем к немедленным действиям по эвакуации мирного населения с территории завода и безопасной транспортировке их на подконтрольную Украине территорию».

Польша. «Gazeta Wyborcza». Также пишет об эвакуации из Мариуполя.

Румыния. «Informatia Zilei» – «Путин пролетел над Москвой на ядерном самолете под названием «Апокалипсис». Девятого мая он хочет объявить окончательную победу России в войне с Украиной

Девятого мая президент Российской Федерации Владимир Путин может сделать важное заявление о войне с Украиной. Может последовать полная мобилизация российских резервных сил.

Во вторник, 3 мая, был 69 день войны в Украине, день, когда Европейский Союз подготовился к санкциям против российской нефти после того, как Германия изменила свою позицию.

Папа Римский Франциск предложил уехать в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, но пока не получил ответа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что может принять нейтралитет после освобождения всей территории Украины, включая Крым.

Владимир Путин может официально объявить войну Украине 9 мая в День Победы. По словам американских и западных чиновников, это решение позволит полностью развернуть резервные силы России, сообщает CNN.

Подпись под фото: «Самолет, не имеющий окон, позволит кремлевскому режиму пережить атомную катастрофу».

Италия. «La Stampa» — «Доктрина Драги для Европы» – основное название. «В Брюсселе есть итальянское предложение по кризису»

Путин – Макрону: «Хватит снабжать оружие»

«Европу нужно перестроить» – главное заглавие La Repubblica.

«Пермьер Италии Драги в Европарламенте: «Нам нужен прагматический федерализм, от экономики к энергетике и безопасности».

Украина, мирные жители, эвакуированные с мариупольского завода, говорят: «Мы вышли больными».

«Путин 2 часа разговаривал по телефону с Макроном»

Швеция. «Expressen», вышла с заголовками на фото: «BILDT: ПУТИН ПРОИГРАЕТ

Бергман. Линдгрен. Кампрад: В РОССИИ ШВЕДСКИЕ ИКОНЫ НАЗНАЧАЮТСЯ НАЦИСТСКИМИ

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Швейцария готовится к визиту Зеленского в Лугану»

На конференцию по Украине, Президент Иньяцио Кассис ожидает в июле многочисленных глав государств, в частности президента Украины, которому грозит Россия, ожидают также премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Требования безопасности огромны

Конференция была запланирована до того, как Россия напала на Украину. Программа была составлена ​​для обсуждения реформ в Украине. Война поменяла все. Тем не менее, мероприятие в Лугано должно пройти как донорская и конструкционная конференция. Ожидается западные главы правительств, такие как британский Борис Джонсон или французский Эммануэль Макрон, а также Владимир Зеленский. Президент Украины должен выступить на открытии 4 июля вместе с федеральным президентом Игнацио Кассисом. Приедет ли украинский президент, зависит от развития событий того времени и, вероятно, будет решено только в последнюю минуту.

Однако спецслужбы готовятся обеспечить безопасность Зеленского. Власти в Берне и Тычино планируют мероприятие, требующее мер безопасности, как никакая другая конференция, говорят люди, участвующие в секретном планировании. Россия держит Зеленский на прицеле. В Лугане он может стать мишенью.

Между тем, Россия начала полномасштабную атаку на последний оплот украинских боевиков в Мариуполе.

Германия. Газета «FAZ». – «Подпись под фото: Фридрих Мерц во вторник в киевском пригороде Ирпень. Рядом с ним депутат Бундестага от ХДС Родрих Кизеветтер.

Главный материал: «Мерц в Украине: Мы дадим вам все, что сможем»

Встреча с Зеленским

Мельник оскорбляет Шольца как «обиженную ливерную колбасу»

Глава ХДС Фридрих Мерц заверил Украину в полной поддержке Германии во время визита в Киев во вторник. «Мы дадим вам все, что можем и что уместно, и военное, и гражданское», — пообещал Мерц мэру киевского пригорода Ирпень, где в марте было остановлено наступление россиян на украинскую столицу.

Мертвецу показали разрушения, нанесенные российскими бомбардировками жилых районов. Затем он встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, бывшим президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко в Киеве.

Мерц — самый высокий немецкий политик, посетивший Украину с начала войны. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) до сих пор воздерживался от посещения страны после того, как в середине марта правительство Украины не пригласило федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его прежней политики в отношении России. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил во вторник со ссылкой на Шольца: «Играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному». детский садик».

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (СвДП) заявила: «Возможно, уважаемый господин Мельник, вы просто извинитесь перед президентом, а затем вежливо пригласите канцлера прийти».

Колонка справа: «Уважение к Германии»

Что было бы, будь Владимир Зеленский не в Киеве, а в Берлине и отвечал за немецкий народ? Он безусловно «выступил бы» на публике гораздо лучше, чем Олаф Шольц. Но что бы он сказал, если бы глава государства его страны был приглашен с визитом солидарности президентом нуждающейся в помощи? А если посол этого государства регулярно обижал не только его? Четкие слова для этого найдет не только Зеленский. Так же, как поздно, Олаф Шольц.

Федеральный президент Штайнмайер представляет Германию за границей. Он также является представителем фальшивой российской политики, ущерб от которой можно увидеть сегодня. Но, кроме того, что Штайнмайер признал ошибки: перед агрессивной войной России он не оставляет сомнений в том, что Германия на стороне Украины. Можно спорить о промедлениях и глюках. Но незачем открыто оскорблять центральную власть Европы, которая поддерживает Украину и ее (беженцев) граждан оружием, миллиардами евро и тысячами помощников. Чего не скажешь против изменений Зеленского, столь впечатляюще выступившего перед европейскими парламентами. Но это не соответствует форме. И правительство продолжает культивировать определенные формы даже в конфликте.

Эту форму ломает посол Украины в Германии. Посол не облегчает положение своей родины, которой грозит опасность, личным пренебрежением к государственным деятелям принимающей страны, чью серьезную преданность Украине нельзя отрицать. Он должен знать, что есть и очень собственные немецкие интересы, которым в первую очередь отданы Шольц и Штайнмайер. Неудивительно, что некоторые СМИ склоняются перед «послом беспорядков». Но уважение к мнению других и порядочность в обращении друг с другом являются частью наших основных ценностей, которые должны быть обеспечены вместе.

Нижняя колонка справа: «У запада тоже ядерное оружие»

К угрозам Путина следует относиться серьезно. Но сдерживание не устарело.

Ядерные угрозы из Москвы произвели впечатление на Запад. Президент Байден назвал риторику Путина «безответственной»; американское правительство даже отложило испытания ракеты, чтобы не раздражать Россию в этой области. Канцлер Германии провозгласил программу своих действий по предотвращению ядерной войны.

Учитывая разрушительный потенциал этого оружия, безусловно, разумно не относиться к комментариям Путина легкомысленно. Однако дело сложное. Как это часто бывает в жизни, страх здесь не лучший советник.

В публичных дебатах Шольц и другие проводят прямую линию от западных поставок оружия к возможности российских ядерных ударов.

Это не скрывает тот факт, что у Запада также есть высокоэффективные ядерные арсеналы. В НАТО входят три ядерных государства и пять других государств, участвующих в ядерной обороне альянса путем обмена ядерными материалами, включая Германию. Если Путин серьезно задумает нанести ядерное оружие одному или нескольким членам НАТО, он рискует полностью уничтожить Россию.

Газета «Der Tagesspiegel». –«Путин даст приказ о всеобщей мобилизации?»

Спецслужбы опасаются массовой эскалации войны в Украине

Лидер ХДС Мерц встретился с президентом Зеленским в Киеве

Израиль

Израиль. Газета «HAARETZ». – «Комментарии Лаврова свидетельствуют о движении России в сторону Ирана»

Главный материал: «Герцог: «Лавров должен отказаться от антисемитской лжи»

В интервью газете, посвященном Дню независимости, президент переходит в наступление.

Президент Исаак Герцог был поражен заявлением, сделанным на этой неделе министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в том числе заявлением о том, что даже Гитлер имел еврейскую кровь. В своем первом ответе Герцог ясно дал понять, что ожидает, что Лавров откажется от своих слов и извинится.

«Правда в том, что я читал их несколько раз», – рассказал он во вторник. «Сначала я не мог поверить, что сказал министр иностранных дел России. Они вызывали у меня гнев и отвращение. В неделю, когда мы вспоминаем Холокост, со всех недель министр иностранных дел России Лавров предпочитает распространять ложь, ужасную ложь, от которой пахнет антисемитизмом. Я жду, что он откажется от своих слов и извинится».

Хотя Герцог не считает, что замечания Лаврова нанесут ущерб двусторонним отношениям, они угрожают затмить их. «Необходимо и правильно, чтобы он исправил эти замечания», – добавил Герцог, отметив решающий вклад Красной Армии в разгром нацистов.

Издание The Jerusalem Post

Заголовок: «Израиль усилит военную и гражданскую помощь Украине

Увеличение будет «существенным шагом», но наступательное оружие ссылаться не будет

Азия

Индия. «The Japan Times» — «Продолжить переговоры и объявить перемирие в Украине

Премьер-министры Индии Нарендра Моди во вторник призвал к немедленному прекращению огня в Украине на фоне призывов своего датского коллеги Мэтте Фредериксена использовать свое влияние, чтобы оказывать давление на президента России Владимира Путина с целью прекращения бессмысленной войны.

«Мы призывали к немедленному прекращению огня в Украине и началу диалога и дипломатии для решения проблемы», — сказал Моде после двусторонних переговоров в резиденции Фредериксена в Маринборге недалеко от Копенгагена.

«Дания осуждает войну России против Украины. сцены в Буче были ужасающие. Мы хотим, чтобы Путин закончил войну и хотели бы, чтобы Индия, чтобы повлиять на Россию в этом обсуждении», — сказал Фредерикесен.

Как особый жест уважения – Фредерикезен отправился в аэропорт встречать Моде, прибывший из Германии. Два премьер-министра впервые встретились в Нью-Дели в октябре прошлого года. они также имели виртуальный саммит в 2020 году, после которого они вступили в Зеленое стратегическое партнерство.

Моди сказал, что в настоящее время в Индии работает более 200 датских компаний в разных секторах, таких как ветроэнергетика, здравоохранение, порты, судоходство и консалтинг. Он добавил, что для датских компаний и пенсионных фондов есть множество инвестиционных возможностей в секторе инфраструктуры и зеленой промышленности Индии.

Китай. «CHINA DAILY»

«ЕС намерен постепенно отказаться от закупок российской нефти2

Европейский Союз движется к постепенному отказу от импорта нефти из России до конца этого года после того, как Германия передумала, но предупредила о серьезном ударе по экономике ЕС.

Этот шаг был сделан после принятого в прошлом месяце решения ЕС по запрету импорта российского угля с августа. Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил в понедельник, что Германия сможет справиться, если поставки российской нефти будут прекращены из-за эмбарго или решения Москвы перекрыть кран.

Комментарий Хабека, предпринятый перед встречей министров энергетики ЕС в понедельник в Брюсселе, ознаменовал серьезный сдвиг в позиции правительства Германии. Ранее немецкие лидеры выступали против этой идеи и заявляли, что запрет на российскую нефть и газ вызовет экономический спад, массовую безработицу и бедность в стране. Германия является крупнейшим импортером российской нефти, газа и угля в ЕС, за которые в прошлом году она заплатила более 40 миллиардов евро (42 миллиарда долларов).

Ее отношение изменилось после того, как Европейская комиссия указала, что она не настаивает на немедленном полном запрете, а скорее на поэтапном отказе до конца года, чтобы снять беспокойство Германии и свести к минимуму негативное влияние на мировые рынки нефти.

Министры энергетики также обсудили в понедельник шестой пакет санкций ЕС в отношении России, разрабатываемый Европейской комиссией. Послы собравшихся в среду стран-членов ЕС должны будут единогласно одобрить любой план, чтобы он вступил в силу.

Ожидается, что Европейская комиссия опубликует в конце этого месяца планы по ликвидации зависимости ЕС от российских ископаемых топлива до 2027 года, включая расширение сектора возобновляемых источников энергии.

Выразив готовность Германии перейти к прекращению поставок российской нефти, Хабек предупредил о повышении цен на энергоносители для потребителей ЕС и ударе по экономике ЕС.

США

Газета «NYT» – «Слезы, еда и солнце после недель под землей»

Эвакуированные металлургического завода сейчас находят безопасность

Подпись под фото: «Анна и ее 6-месячный сын с другом после того, как во вторник прибыли в Запорожье, Украину.

«WP». Колонка: «Кремлевское собрание магнатов, богатых за границей

Активы многих встречавшихся с Путиным в день вторжения показывают, как олигархи стали полагаться на оффшорные договоренности.

В тот день, когда он приступил к вторжению в Украину, президент России Владимир Путин вызвал в Кремль группу самых богатых бизнесменов своей страны. По сообщениям информационных агентств, вторжение было «вынужденной мерой», сказал Путин группе. Ссылаясь на экономические санкции, с которыми они, возможно, столкнутся со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, он добавил: «Мы понимаем мир, в котором живем».

Каждый из приглашенных являлся столбом российской экономики. Четырнадцать числятся миллиардерами. Их компании представляли ключевые отрасли экономики страны – нефтегазовую, банковскую, химическую. Некоторые встречались с Путиным более двух десятилетий.

Однако, несмотря на их связи с Путиным и положение в России, многие из них годами вывозили свои богатства из страны, как показывают документы. Согласно подсчету Washington Post, основанному на секретных документах, из 37 участников более половины связаны непосредственно или через близких родственников с оффшорными компаниями, которые занимались транзакциями на сотни миллионов долларов, делали финансовые вложения, выдавали кредиты и формировали семейные трасты. в паре сокровищ, известных как Документы Пандоры и Документы Рая.

Согласно документам, ранее были Консорциум журналистов-расследователей и поделился с The Post. Записи, использованные в настоящем подсчете, охватывают период с 2007 по 2018 год.

Подавляющее большинство оффшорных активов среди тех, кто был приглашен Путиным, отражает масштабы (около 1 трлн. долларов), в которых находящиеся на вершине российской экономики бизнесмены выводили богатство из страны и стали полагаться на секретные соглашения, затрудняющие отслеживание операций.

Латинская Америка

Уругвай. «El Mundo» – «Путин начинает последний штурм, чтобы завоевать восток Украины»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ